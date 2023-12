Paula Abdul oskarżyła Nigela Lithgowa z American Idol o napaść na tle seksualnym.

W piątek Paula Abdul w pozwie oskarżyła, że ​​dwukrotnie doświadczyła przemocy na tle seksualnym ze strony Nigela Lithgowa, producenta wykonawczego „American Idol” i „So You Think You Can Dance”.

Abdul zyskał sławę pod koniec lat 80., a na początku XXI wieku zrobił drugą karierę jako sędzia w konkursach reality show. W pozwie utrzymuje, że Lithgow dokonał napaści na tle seksualnym w windzie podczas jednego z pierwszych sezonów „American Idol”.

Zarzucała, że ​​pchnął ją na ścianę, chwycił za piersi i genitalia oraz wsunął język do gardła. Próbowała go odepchnąć zgodnie z pozwem i pobiegła do swojego pokoju, gdy tylko otworzyły się drzwi hotelu.

Wiele lat później Abdul był jurorem w programie „So You Think You Can Dance”. Lithgow zaprosił ją do swojego domu na kolację, a ona się zgodziła, myśląc, że będzie to profesjonalne spotkanie. Jednak według pozwu Lithgow położył się na niej, gdy siedziała na łóżku, próbował ją pocałować i powiedział, że będą wspaniałą „parą władzy”.

Znowu go odepchnęła i uciekła z domu – twierdzi pozór.

W pozwie zarzuca się Lithgowowi słowne nękanie i znęcanie się oraz zarzuca się, że Abdul doświadczył dyskryminacji i zarabiał mniej niż sędziowie płci męskiej w „American Idol”. W pozwie zarzucono ponadto, że program został zredagowany w mylący sposób, aby sprawiać wrażenie osoby niekwalifikowanej.

Ponadto Abdul twierdzi, że w kwietniu 2015 r. był świadkiem, jak Lithgow dokonał napaści na tle seksualnym na asystentkę, nalegał na asystentkę i uderzył ją bez pozwolenia.

„Przez lata Abdul milczał na temat napaści na tle seksualnym i molestowania, którego doznał z powodu Lithgowa, w obawie, że wystąpi przeciwko jednemu z najsłynniejszych producentów telewizyjnych programów konkursowych i mógłby łatwo zniszczyć jego karierę jako osobowości telewizyjnej. Kobieta, która chroni wpływowych mężczyzn i ucisza osoby, które doświadczyły napaści na tle seksualnym i molestowania, odrzucane i atakowane przez wzorcową branżę” – czytamy w pozwie.

W pozwie zarzuca się, że zachowanie Lithgow było powszechnie znane, i powołuje się na parodię MADtv, w której Lithgow nęka zawodników.

Z pozwu wynika, że ​​pewnego razu Lithgow Abdul zadzwonił do niej i naśmiewał się z niej, mówiąc: „Minęło siedem lat i upłynął termin przedawnienia”.

W ramach pracy nad obydwoma reality show Abdul podpisał umowy o zachowaniu poufności, co uniemożliwiło mu ujawnienie informacji poufnych lub zniesławiających.

Abdul złożył pozew na podstawie kalifornijskiej ustawy o wykorzystywaniu seksualnym i odpowiedzialności za tuszowanie przestępstw, która wyznaczyła roczny termin na złożenie pewnych pozwów dotyczących wykorzystywania seksualnego, które w przeciwnym razie byłyby niedopuszczalne. Ostatnim dniem na złożenie wniosku jest 31 grudnia.

Abdul pozwał 19 Entertainment, Fremantle Media North America, American Idol Productions i Dance Nation Productions. W pozwie zarzuca się, że firmy nie podjęły kroków mających na celu zdyscyplinowanie Lithgowa i uchroniły go przed odpowiedzialnością.