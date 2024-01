Plusy, minusy i kandydaci na stanowisko trenera piłki nożnej w Michigan według Jima Harbaugha

Michigan potrzebuje nowego głównego trenera. Według źródła ligowego Jim Harbaugh zostanie kolejnym głównym trenerem Los Angeles Chargers. AtletycznyPodjęcie pierwszej pracy w Ann Arbor po raz pierwszy od 2014 roku.

Harbaugh poprowadził Michigan z powrotem do chwały, kończąc swoją passę mistrzostwami kraju, trzema mistrzostwami Wielkiej Dziesiątki z rzędu i trzema zwycięstwami z rzędu z Ohio State. Zrobiwszy wszystko, co możliwe, wraca do NFL w poszukiwaniu nieuchwytnego Super Bowl.

Biorąc pod uwagę, kto jest w sztabie i co wydarzyło się w zeszłym sezonie, może to być bardzo szybkie wyszukiwanie, ale wystarczy czasu, aby wcisnąć się w profil stanowiska.

Jak dobra jest praca w Michigan? Jakie imiona mogą znaleźć się w miksie? Oto czynniki, o których należy pamiętać.

Michigan to program mistrzostw krajowych

Przez lata stan Michigan nie wyglądał na program, który mógłby konkurować na szczycie rozgrywek. Miała historię, łodzie i najlepszych zawodników, ale nie miała talentu, by konkurować z najlepszymi SEC, tak jak to było w stanie Ohio State. Harbaugh podczas swojej kadencji osiągnął sufit, najpierw w Ohio State oraz podczas meczów w kręgle, a następnie w półfinale CFP.

Teraz to się całkowicie zmieniło. Harbaugh przedarł się przez każdy sufit i pokazał, że ten program nie ma już ograniczeń. Wolverines wygrali wszystko i wyprodukowali jedne z największych klas draftu w kraju. Potrafią produkować i wygrywać lepiej niż ktokolwiek inny w danym sezonie. Nie ma tu nic więcej ani ograniczeń.

Będzie to wymagać niewielkiej przebudowy, ale mocne elementy są już na swoim miejscu

Do Rosomaków powraca kilku gwiazdorów, aby osiągnąć to, czego dokonali w sezonie 2023. Teraz ich nie ma. Rozgrywający JJ McCarthy, Blake Corum, skrzydłowy Roman Wilson, obrońca Zach Ginter, obrońca Kris Jenkins, obrońca Mike Sanristle i narożnik Josh Wallace należą do graczy zmierzających do zawodowców.

To wiele do zmiany dla każdego zespołu. Harbaugh powiedział przed sezonem, że drużyna ze stanu Michigan może ustanowić rekordową liczbę wyborów w drafcie do NFL i wydaje się to możliwe.

Jednak powracającymi graczami są biegacz Donovan Edwards, rozgrywający Colston Loveland, obrońca Mason Graham i narożnik Will Johnson, a więc wszystkie obecne lub potencjalne gwiazdy, chociaż zawsze jest możliwe, że po zmianie trenera z portalu opuści portal więcej zawodników. Z drugiej strony zespół Michigan może teraz lub w najbliższej przyszłości znaleźć za pośrednictwem portalu więcej zawodników, szczególnie na pozycji rozgrywającego, gdy jego sytuacja trenerska zostanie ostatecznie rozwiązana.

Jest to jeden z najlepiej wyposażonych programów w kraju, ale czy może konkurować z rekrutacją NIL?

Nigdy nie brakowało środków. Według bazy danych Sportico Wolverines zajęli 11. miejsce w kraju pod względem wydatków na piłkę nożną w latach 2021–2022. Wszystkie udogodnienia są dostępne.

Jednak tym, co sprawiło, że mistrzostwa stanu Michigan były tak zaskakujące, był fakt, że dzięki niemu zespół nie zajmował czołówki rankingów rekrutacyjnych. W latach 2020–2023 klasy rekrutacyjne Wolverines zajmowały 10., 13., 9. i 17. miejsce w 247 złożonych rankingach sportowych. W zeszłym sezonie zajęli 14. miejsce w kraju w rankingu talentów zespołowych 247Sports. Zdobycie mistrzostwa kraju bez najlepszej piątki w klasie rekrutacyjnej lub najszybszego rozgrywającego nie zdarzyło się w najnowszej historii. Rosomaki stały się jednym z najlepszych programów rozwojowych w kraju i zmieniły dobrych graczy w graczy NFL.

Czy ten wzrost będzie trwały bez Harbaugha? A może Michigan, Georgia, Alabama i Ohio powinny rekrutować na poziomie stanowym? Zespół Buckeyes, wyraźnie zmotywowany trzema zwycięstwami z rzędu Michigan i tytułem krajowym, dodał w zeszłym tygodniu kilku czołowych rekrutów i transferów. Główny trener Ryan Day powiedział w przeszłości, że stan Ohio musi awansować w lidze NIL. Wydaje się, że mają. Michigan nigdy nie było na takim poziomie. Być może zastąpi go nowym trenerem. A może tak nie jest.

Jakie imiona mogą znaleźć się w miksie?

To poszukiwanie zaczyna się i kończy na tym, co oczywiste Koordynatorka ataku Sharon Moore. Nieczęsto się zdarza, że ​​szkoła, która zdobyła dwa miejsca w pierwszej dziesiątce, ma asystenta. Moore pokonał Penn State na wyjeździe i Ohio State w Ann Arbor, podczas gdy Harbaugh odsiedział zawieszenie Wielkiej Dziesiątki za kradzież znaków i wczesny zwiad. Jego zwycięstwo nad Ohio State w roli głównego trenera stanu Michigan to punkt w jego CV, któremu nikt inny nie może się równać. Jest kochany przez swoich zawodników, potrafi utrzymać kulturę i tempo gry, a ponadto był trenerem w kilku meczach. Został wybrany przez Harbaugha i Michigan po drugim zawieszeniu Harbaugha i tutaj będzie łatwym wyborem, chyba że cokolwiek ze skandalu z Connor Stallions będzie bezpośrednio wiązało się z Moore'em. Do dziś tego nie widzieliśmy.

Jeśli Moore z jakiegoś powodu nie otrzyma tej pracy, koordynator obrony Jesse Minter i trener biegaczy Mike Hart również mogą być opcjami wewnętrznymi.

Głębiej Sharon Moore przystąpiła do egzaminu w Michigan. Dokąd zmierza jego historia?

Główny trener Kansas Lance Leibold Dzięki niesamowitej pracy, jaką wykonał w Lawrence, pracował na kilku stanowiskach, w tym w Waszyngtonie, a Środkowy Zachód zna jako mieszkaniec stanu Wisconsin. Chłopiec wygrywa. 59-latek przejął bez zwycięstwa program w Kansas i wygrał dziewięć meczów w swoim trzecim sezonie, pokonując Oklahomę i zajmując w tym sezonie 23. miejsce. Zdobył dwa mistrzostwa MAC Division w Buffalo i wcześniej wyprodukował kilku zawodników NFL. Osiągnął bilans 109-6 i zdobył sześć tytułów mistrzowskich Dywizji III w Wisconsin-Whitewater. Najważniejszym pytaniem jest, czy uda mu się wspiąć na sam szczyt gry. Podpisał kontrakt z Deshaunem Warnerem, członkiem 70 najlepszych rekrutów, w Kansas.

Główny trener stanu Kansas, Chris Kleiman W ciągu ostatnich trzech lat wygrał 27 meczów, zdobywając mistrzostwo Wielkiej 12 w 2022 r. i z rzędu plasując się w pierwszej dwudziestce. 56-latek zdobył wcześniej cztery mistrzostwa kraju FCS w stanie Dakota Północna. Podobnie jak Leibold, Kleiman dużo uderza. Ale czy podobnie jak Liebold może rekrutować na poziomie 10 najlepszych?

Koordynator ofensywy Baltimore Ravens Todd Mongan I Koordynator obrony Mike McDonald Mogą być opcje. Obaj mogliby zostać przyszłymi głównymi trenerami NFL, więc być może nie będą chcieli wracać do futbolu w college'u, ale Mongan pokierował ofensywą Gruzji w drodze do mistrzostw kraju w latach 2021 i 2022, a jako menadżer spisał się świetnie. trener w Southern Miss. Dziesięć lat temu. McDonald był koordynatorem obrony stanu Michigan w 2021 r. (kiedy przegrali z Monkenem i Gruzją w CFP), zanim wrócił do Ravens, aby kierować tą obroną. Najwyraźniej obaj współpracują z Johnem Harbaughem w Baltimore.

Głębiej Mike McDonald pozwala obronie Ravens mówić

Główny trener stanu Iowa Matt Campbell Wydawało mi się, że idealnie pasuje na kilka stanowisk w Wielkiej Dziesiątce, ale zostaje w Ames. 44-letni mieszkaniec Ohio przyniósł stanowi Iowa największe zwycięstwo od stulecia, wygrywając Fiesta Bowl i zajmując pierwsze miejsce w Big 12 w 2020 roku, ale ma 18-20 lat i jego nazwisko nie jest zbyt popularne w kręgach trenerskich. To było kilka lat temu. Nie widzimy go również jako trenera i rekrutera na stanowisku Power 5 z wysokimi oczekiwaniami.

Główny trener LSU Brian Kelly Nazwa pojawiła się jako okazja kilka tygodni temu. Być może przypadkowo w LSU doszło do zmiany i rozbudowy sztabu Tygrysów. Po tym, jak Baker odrzucił kilka dużych posad, Kelly zatrudnił koordynatora obrony stanu Missouri Blake'a Bakera jako najlepiej opłacanego asystenta trenera w futbolu uniwersyteckim (2,5 miliona dolarów). Kelly zatrudnił trenera linii defensywnej Bo Davisa z Teksasu z wysoką pensją. Kelly spędził dwie dekady w Michigan i zawsze wydawał się w LSU osobą o niezwykłej kulturze, pasującą do zastąpienia Eda Orgerona, ale posunięcia, jakie LSU poczyniło w ostatnich tygodniach, sprawiają, że taki ruch Kelly'ego wydaje się wysoce nieprawdopodobny.

chcieć Główny trener Wisconsin Luke Fickell Zainteresowany? Lifetime Buckeye kupił 8 milionów dolarów za opuszczenie Wisconsin. Długo usunięty z tymczasowej pracy głównego trenera w Ohio State w 2011 roku, w której zajmował 6–7 stanowisk, Fickell osiągnął w Cincinnati bilans 57–18, trzykrotnie wygrał co najmniej 11 meczów i w 2021 r. dotarł do College Football Playoff. Gdyby to było rok temu, miałoby to sens. Ponieważ jednak jestem nowy w Wisconsin i jesienią ubiegłego roku zaliczyłem debiutancki sezon z wynikiem 7-6, jest to mało prawdopodobne w obu przypadkach.

Główny trener Wake Forest Dave Clawson Odniosło to sukces na wielu poziomach gry. Clausen ma 63-61 lat w Wake Forest od 2014 roku, w tym sześć zwycięskich sezonów w ciągu ostatnich ośmiu lat, w tym rekord 11-3 w 2021 roku. Wcześniej z sukcesem trenował w Bowling Green, Richmond i Fordham. W Wake Forest Clawson miał jedną z najcięższych prac w Power 5, rekrutując i rozwijając graczy takich jak Sam Hartman i Kenneth Walker III, zanim przenieśli się gdzie indziej na ostatnie sezony.

(Zdjęcie na górze: Ezra Shaw/Getty Images)