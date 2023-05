PNC, JP Morgan składają ostateczną ofertę na First Republic Bank na aukcji FTIC

NOWY JORK, 30 kwietnia (Reuters) – PNC Financial Services Group (PNC.N), JPMorgan Chase & Co (JPMN.N) i Citizens Financial Group Inc (CFG.N) to jedne z banków, które złożyły ostateczne oferty na First Republic Bank. FRC.N) w niedzielę na aukcji przeprowadzonej przez amerykańskie organy regulacyjne, podają źródła zaznajomione ze sprawą.

Oczekiwano, że Federalny Korpus Ubezpieczeń Depozytów ogłosi umowę w niedzielę wieczorem, podczas gdy regulator może powiedzieć, że przejął pożyczkodawcę, trzy źródła powiedziały wcześniej Reuterowi.

Ponieważ proces przeciągał się do niedzieli wieczorem, źródło zaznajomione z sytuacją powiedziało, że regulatorzy wracali kilka razy z prośbami o zmianę ofert i dopracowanie określonych kryteriów dotyczących nieruchomości, które mają być wystawione na aukcję. Decyzja jest bliska, powiedziało źródło.

Amerykańskie organy regulacyjne próbowały zapewnić sprzedaż Pierwszej Republiki w weekend, a prawie pół tuzina banków ubiegało się o to, by uczynić go trzecim dużym bankiem w USA, który upadł w ciągu dwóch miesięcy, podają źródła w sobotę. Guggenheim Securities doradza FDIC, podało w sobotę dwa źródła zaznajomione z tą sprawą.

FDIC nie był od razu dostępny do komentowania. Guggenheim, FRC i banki odmówiły komentarza.

Transakcja dla Pierwszej Republiki następuje po tym, jak Silicon Valley Bank i Signature Bank zawiodły w ucieczce depozytów od amerykańskich pożyczkodawców mniej niż dwa miesiące temu, zmuszając Rezerwę Federalną do podjęcia nadzwyczajnych środków w celu ustabilizowania rynków.

Nawet gdy rynki się uspokajają, umowa dotycząca Pierwszej Republiki będzie uważnie obserwowana pod kątem poziomu wsparcia, jakiego udzieli rząd.

FDIC oficjalnie ubezpiecza depozyty do 250 000 USD. Ale obawiając się, że banki będą działać dalej, organy regulacyjne podjęły nadzwyczajny krok, aby ubezpieczyć wszystkie depozyty zarówno w Silicon Valley Bank, jak i Signature.

Dopiero okaże się, czy regulatorzy zrobią to w I RP. Wymagają one zatwierdzenia przez Sekretarza Skarbu, Przewodniczącego i większości rady Rezerwy Federalnej i FDIC.

Aby znaleźć kupca przed zamknięciem banku, FDIC zwraca się do niektórych z największych amerykańskich pożyczkodawców. Duże banki zostały zachęcone do składania ofert na aktywa FRC, podało źródło.

JP Morgan posiada ponad 10% wszystkich depozytów bankowych kraju. Prawo federalne zabrania przejęć dużego banku, które przekraczają limit 10% całkowitych depozytów, ale organy nadzoru bankowego mogą odstąpić od tego przejęcia, jeśli kupi upadający bank. Tekst ustawy z 1994 r i interpretacji dokumentu przez źródło specjalizujące się w upadłościach banków.

Szokujący upadek

Firma First Republic została założona w 1985 roku przez Jamesa „Jima” Herberta, syna bankiera społecznościowego w Ohio. Merrill Lynch kupił bank w 2007 r., ale wystawił go ponownie w 2010 r. po tym, jak nowy właściciel Merrill, Bank of America Corp (BAC.N), sprzedał go po kryzysie finansowym z 2008 r.

Przez lata Pierwsza Republika przyciągała zamożnych klientów preferencyjnymi stawkami kredytów hipotecznych i pożyczek. Ta strategia sprawiła, że ​​regionalni pożyczkodawcy z mniej zamożnymi klientami byli bardziej podatni na zagrożenia. Bank miał wysokie depozyty nieubezpieczone, które stanowiły 68% depozytów.

Pożyczkodawca z San Francisco odnotował w pierwszym kwartale ucieczkę depozytów o wartości ponad 100 miliardów dolarów, co zmusiło go do zebrania gotówki.

Pomimo 30 miliardów dolarów ratunku z 11 banków z Wall Street w marcu, wysiłki okazały się daremne, ponieważ kupujący wzbraniali się przed perspektywą realizacji dużych strat na portfelu kredytowym.

Źródło zaznajomione z sytuacją powiedziało Reuterowi w piątek, że FDIC zdecydowało, że stan pożyczkodawcy pogorszył się i zostało niewiele czasu na ratowanie go przez sektor prywatny.

W piątek wartość rynkowa Pierwszej Republiki osiągnęła najniższy poziom 557 mln USD w listopadzie 2021 r., co oznacza spadek ze szczytowego poziomu 40 mld USD.

Akcje niektórych innych banków regionalnych również spadły w piątek, gdy stało się jasne, że Pierwsza Republika zmierza do zarządu komisarycznego FDIC, przy czym PacWest Bancorp (PACW.O) spadł o 2%, a Western Alliance (WAL.N) spadł o 0,7% po dzwonku. .

Reportaż Chrisa Prentice’a i Nubura Ananda, scenariusz Megan Davies; Montaż przez Paridosha Bansala

