FDIC: PR-34-2023 5.1.2023

WASHINGTON – First Republic Bank, San Francisco, Kalifornia, został dziś zamknięty przez Kalifornijski Departament Postępowania Finansowego i Innowacji, który wyznaczył Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) jako syndyka. Aby chronić deponentów, FDIC zawarł umowę zakupu i przejęcia z JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Ohio, w celu nabycia wszystkich depozytów i zasadniczo wszystkich aktywów First Republic Bank.

JPMorgan Chase Bank złożył ofertę na wszystkie depozyty National Association First Republic Bank. W ramach transakcji 84 biura First Republic Bank w ośmiu stanach zostaną ponownie otwarte dzisiaj w normalnych godzinach pracy jako oddziały JPMorgan Chase Bank, National Association. Wszyscy deponenci First Republic Bank staną się deponentami JPMorgan Chase Bank, National Association i uzyskają pełny dostęp do wszystkich swoich depozytów.

Depozyty będą nadal ubezpieczone przez FDIC, a klienci nie będą musieli zmieniać relacji bankowych, aby utrzymać ubezpieczenie depozytów do obowiązujących limitów. Klienci First Republic Bank powinni nadal korzystać z obecnego oddziału, dopóki nie otrzymają powiadomienia od JPMorgan Chase Bank, National Association, że inne oddziały JPMorgan Chase Bank, National Association wprowadziły zmiany w swoich systemach, aby umożliwić im przetwarzanie ich kont.





Na dzień 13 kwietnia 2023 r. First Republic Bank miał około 229,1 mld USD aktywów ogółem i 103,9 mld USD sumy depozytów. JPMorgan Chase Bank National Association zgodziło się na zakup zasadniczo wszystkich aktywów First Republic Bank, w tym wszystkich depozytów.

FDIC i JPMorgan Chase Bank, National Association również zawierają transakcję podziału strat na kredytach jednorodzinnych, mieszkaniowych i komercyjnych zakupionych od byłego First Republic Bank. FDIC i JPMorgan Chase Bank, jako syndyk, będą dzielić straty i potencjalne odzyskanie pożyczek objętych umową o podziale strat zawartą przez krajowe stowarzyszenie. Oczekuje się, że transakcja typu loss-equity pozwoli odzyskać aktywa poprzez zachowanie ich prywatności. Oczekuje się również, że transakcja zmniejszy zakłócenia dla klientów pożyczkowych. Ponadto JPMorgan Chase Bank, stowarzyszenie krajowe, zaakceptuje wszystkie kwalifikowane umowy finansowania.





Uchwała First Republic Bank obejmowała wysoce konkurencyjną procedurę przetargową i zakończyła się transakcją zgodną z wymogami dotyczącymi minimalnych kosztów określonymi w federalnej ustawie o gwarantowaniu depozytów.

FDIC szacuje, że koszt funduszu gwarantowania depozytów wynosi około 13 miliardów dolarów. Jest to szacunek, a ostateczny koszt zostanie ustalony, gdy FDIC zamknie zarząd komisaryczny.







FDIC: PR-34-2023