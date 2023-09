Po wyeliminowaniu Giants Daniela Jonesa, bez Rodgersa, Cowboys ustawili się na rzecz Jets.

FRISCO, Teksas (AP) – Micah Parsons i jego załoga zwolnili Daniela Jonesa siedem razy w najgorszym zwycięstwie w historii Dallas Cowboys.

Teraz jest w New York Jets, ale nie w przypadku drugiego rozgrywającego z Nowego Jorku, Aarona Rodgersa. Zwycięstwo 40-0 nad rywalem z NFC East, Giants Zaskakujący początek obu drużyn.

Jets przybędą do drużyny w niedzielę, ale trener Robert Saleh powiedział, że rezonans magnetyczny to potwierdzi Rodgers doznał kontuzji ścięgna w lewej pięcie na początku poniedziałkowego meczu po dogrywce 22:16 z Buffalo w pierwszym meczu. „Nie jest dobrze” – stwierdził trener.

Obrona Dallasu Jones – pierwszy od lat 70. prowadzący NFL dwa razy w sezonie – zaliczył dwa przechwyty i jeden flet.

Zespół Cowboys zdobył swoje pierwsze dwa przyłożenia w sezonie bez ataku, co oznacza, że ​​debiut trenera czwartego roku Mike’a McCarthy’ego stał się głównym czynnikiem decydującym o grze Daka Prescotta.

„Myślę, że złożyliśmy oświadczenie, które chciałem złożyć” – powiedział Parsons, który został zwolniony i wylosował podwójne drużyny, które ustawiały inne. „Jesteśmy najlepszą obroną w National Football League”.

Dopełnieniem tego były dwie przerwy na otwarcie sezonu. Kiedy Cowboys pokonali Baltimore Colts 38:0 w 1978 r. i Giants 35:0 w 1995 r., byli pretendentami do Super Bowl ze znakomitą obroną.

Nie ma wątpliwości, jakie zamieszanie wywoła ta ostatnia fala startów w związku z kolejnymi wyjazdami na sezon posezonowy, który zakończył się porażkami z San Francisco.

Nie ma wątpliwości, jak zareagują Cowboys, którzy po raz pierwszy od 28 lat chcą wyjechać poza ligową rundę play-offów.

„To znaczy, to jest gra” – powiedział McCarthy, powtarzając słowa swojego rozgrywającego. „Wiemy, dokąd chcemy dojść. Czuję, że jesteśmy w pełni zdolni i rozumiemy, jak się tam dostać. Ale to długa podróż.

Jeśli Jets zabraknie Rodgersa, Cowboys będą mieli o jedno zmartwienie mniej. Przez lata miał sposób na przywrócenie Dallas do rzeczywistości.

Rodgers grał w Green Bay, a kiedy w 2016 roku Prescott poprowadził Cowboys do najwyższej pozycji w NFC, wykonał nieprawdopodobne podanie po trzeciej próbie i zdobył zwycięskiego gola z gry w grze z dziką kartą.

Czterokrotny MVP zepsuł powrót McCarthy’ego na Lambeau Field w zeszłym sezonie, odrabiając stratę dwóch przyłożeń w czwartej kwarcie po zwycięstwie 31-28 po dogrywce, które zakończyło passę pięciu porażek z rzędu Packers.

„To świetny początek” – powiedział Parsons, zawodnik All-Pro w pierwszych dwóch sezonach. „Nie widziałem czegoś takiego, odkąd tu jesteśmy, ale liczy się konsekwencja. Musimy to kontynuować.

Co działa

Tandem debiutantów Trevona Diggsa i Stephena Gilmore’a, obaj byli zawodowcy, nie zawiódł.

Porażające uderzenie Dixa w ślepo w Saquona Barkleya posłało piłkę do pływającego Darrona Planta, który odbił ją na odległość 22 jardów i zdobył przyłożenie. Dix również zmusił się do faulu, a Dallas odzyskał siły po długim podaniu do Nowego Jorku.

30. przechwyt Gilmore’a w karierze, zdobyty w ramach wymiany poza sezonem, zapewnił Tony’emu Pollardowi pierwsze z dwóch przyłożeń na 22 minuty przed końcem i prowadził 26-0.

Jaka pomoc jest potrzebna

Chociaż Cowboys tego nie potrzebowali, gra podań nie była zsynchronizowana, mimo że noc była deszczowa. Prescott wykonał 54% podań i zaliczył kilka upadków.

Po tym, jak w zeszłym sezonie wyrównał prowadzenie w NFL po 15 przechwytach, Prescott miał szczęście, że nie został wyrzucony z boiska, gdy został wrzucony do podwójnego krycia w polu końcowym, a następnie trafił do kosza z gry, co dało mu prowadzenie 9:0.

płot

Student drugiego roku DB Juanyeh Thomas zablokował bramkę z gry, a Noah Igbinohane oddał 58 jardów po pierwszym przyłożeniu w meczu. Thomas, który po znakomitym przedsezonie rozstał się z drużyną, zadebiutował w NFL. Był to pierwszy mecz Ikpinokena w barwach Dallas po pozasezonowej wymianie z Miami.

Zapasy w dół

K Brandon Aubrey, 28-letni debiutant i były zawodnik Major League Soccer, faktycznie wycelował strzałę pod koniec meczu, zdobywając dwa gole z gry i trzy dodatkowe punkty. Jednak niecelny PAT podczas jego pierwszego kopnięcia w NFL ponownie przypomniał Dallasowi, dlaczego Aubrey w ogóle tu jest. Brett Maher opuścił cztery bramki z rzędu w zdobyciu dzikiej karty w zeszłym sezonie w Tampa Bay.

Kontuzje

Trzej gracze, którzy opuścili mecz otwierający, mogą być gotowi na drugi tydzień. LG Tyler Smith doznał kontuzji ścięgna podkolanowego w zeszłym tygodniu na treningu. S. Donovan Wilson opuścił cały okres przygotowawczy z powodu nadwyrężenia łydki na początku obozu przygotowawczego. CB Jordan Lewis (w zeszłym sezonie złamana noga) uniknął listy niezdolnych do występów fizycznie, co wykluczyłoby go z gry na pierwsze cztery mecze. Ale nie był gotowy na otwarcie.

Klucz nr

2016 — Poprzedni raz, gdy drużyna NFL zdobyła swoje pierwsze dwa przyłożenia w sezonie w obronie lub drużynach specjalnych. Minnesota wygrała z Tennessee 25-16. Cowboys nigdy nie rozpoczęli sezonu dwoma przyłożeniami w obronie lub drużynach specjalnych.

Następne kroki

Rodgers wygrał osiem z ostatnich dziewięciu spotkań z Cowboys, grając w Packers. Dwa z nich miały miejsce po sezonie, w tym podczas meczu dywizji w roli trenera McCarthy’ego w sezonie 2014.

Jedyna porażka Prescotta w tym odcinku miała miejsce podczas zwycięstwa Dallas 30-16 nad Green Bay, zanim Rodgers zrewanżował się w fazie play-off.

___

AP NFL: https://apnews.com/hub/NFL