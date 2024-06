Podczas parady celtyckiej aresztowano dwie osoby, a kilkadziesiąt trafiło do szpitali

Zarzuty obejmują zakłócanie porządku, wandalizm oraz napaść i pobicie. Jeden z aresztowanych został zabrany do więzienia Nashua Street w celu dokonania rezerwacji, a drugiego funkcjonariusze zabrali na stację South End na rogu Harrison Avenue i Plumpton Street. Informacje o obu ich rodzinnych miastach zostały zredagowane na podstawie raportów policyjnych uzyskanych przez „The Globe”.

Według władz miejskich i raportów policyjnych był to dla większości fanów dzień, w którym spełniły się marzenia i nagrodzono wiarę, ale jeden policjant został ranny, dwie osoby aresztowano, a dziesiątki trafiły do ​​szpitali.

Setki tysięcy fanów drużyny Boston Celtics wyszło w piątek na ulice miasta, aby świętować 18. mistrzostwo drużyny NBA, wiwatując, gdy gracze płynęli z TD Garden do Hines Convention Center na flocie kaczych łodzi.

Burmistrz Bostonu Michelle Wu powiedziała w piątek rano na żywo w CNN, że miasto przygotowuje się na przyjęcie ponad miliona fanów na tegoroczną paradę. Organy ścigania i agencje reagowania kryzysowego zapewnią wysokie środki bezpieczeństwa – powiedział, dodając: „Na wszystkich odcinkach trasy jest wielu ludzi, którzy sprawdzają wszystkich”.

Kilka minut po tym, jak pierwsza kaczka opuściła Ogród o godzinie 11:00, Sean Geary rzekomo wspiął się na słup oświetlenia miejskiego naprzeciwko 151 Tremont St. i nie chciał zejść, dopóki funkcjonariusz nie podejdzie w jego stronę. Geary (19 l.) w końcu zeskoczył, podobno łamiąc przy tym część słupa. Według raportu urzędnicy powiedzieli Geary’emu, że w przypadku przywrócenia go na stanowisko zostanie aresztowany.

Z raportu wynika, że ​​Geary rzekomo wspiął się na pobliski słup, po czym wrócił na pierwotny słup, wspinając się na niego i odmawiając kilku funkcjonariuszom poleceń zejścia na dół. Gdy funkcjonariusz się zbliżył, Geary rzekomo wskoczył w tłum i próbował uciekać. Wkrótce został zakuty w kajdanki i aresztowany za zakłócanie porządku i wandalizm. Z policyjnego raportu wynika, że ​​funkcjonariusze podejrzewali mężczyznę o spożycie alkoholu.

Z raportu policyjnego wynika, że ​​w piątkowe popołudnie kilku kibiców przechadzało się po rogach ulic miasta podczas parady mistrzostw Celtics, co doprowadziło do aresztowania jednego z nich za zakłócanie porządku i wandalizm. Dawid L. Personel Ryana/Globe’a

Kilka godzin później funkcjonariusze zaobserwowali kilka kobiet walczących przed główną filią Bostońskiej Biblioteki Publicznej przy Boyston Street. Z raportu policyjnego wynika, że ​​22-letnia Khadija Abdurrashid McCallum została skuta kajdankami około godziny 14:00, podczas gdy funkcjonariusze kazali pozostałym kobietom się rozejść.

Domniemana ofiara bójki, której nazwisko zostało zredagowane w raporcie z wypadku, wróciła później w to miejsce i powiedziała funkcjonariuszowi, że cztery lata temu, podczas studiów na Uniwersytecie Massachusetts Dartmouth, pokłóciła się z Abdurrashidem McCullumem. Powiedziała, że ​​Abdurrashid McCallum „zaczął opowiadać bzdury”, kiedy spotkali się wcześniej w piątek, co, według raportu, skłoniło funkcjonariusza do rozdzielenia obu kobiet.

Według raportu Abdurrashid McCullum później rzekomo „skoczył” na nią, według kobiety, która doznała skaleczeń w nosie i czole, ale odmówiła pomocy medycznej – wynika z raportu.

W piątek nie było jasne, czy Geary, czy Abdurrashid McCallum byli reprezentowani przez adwokata, a informacje na temat ich przesłuchań nie były dostępne.

Funkcjonariusz miejski odniósł podczas piątkowego marszu obrażenia zagrażające życiu, ale rzeczniczka departamentu powiedziała, że ​​w piątek wieczorem szczegółowe informacje na temat obrażeń nie są jeszcze znane. Według rzecznika Boston EMS ponad 30 osób zostało opatrzonych z powodu drobnych obrażeń i chorób i przewiezionych do lokalnych szpitali.

Jak podaje „The Globe”, około godziny 23:00 tłum wiwatował, gdy fan został przewieziony na noszach po Boyston Street.

„Dzięki ponad 80 ratownikom medycznym i ratownikom medycznym przydzielonym do zdarzenia byliśmy w stanie zapewnić opiekę na poziomie pierwszej pomocy w terenowych stacjach medycznych, unikając dodatkowego transportu do szpitali” – powiedział rzecznik EMS.

Reporterka Globe, Ava Berger, przyczyniła się do powstania tego raportu.

Z Lilą Hempel-Edgers można się skontaktować pod adresem [email protected]. Śledź ją na X @hempeledgers I na Instagramie @lila_hempel_edgers.