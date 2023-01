Podróżni spieszą się, aby skorzystać z ponownego otwarcia Chin

BEIJING (AP) – Dwa lata po rozstaniu z żoną w Chinach kontynentalnych mieszkaniec Hongkongu Cheung Cheng-bun upewnił się, że będzie pierwszy w kolejce po ponownym otwarciu przejść granicznych w niedzielę.

Zdolność mieszkańców pół-autonomicznego miasta na południu Chin do przekraczania granic jest jednym z najbardziej widocznych oznak złagodzenia kontroli granicznych w Chinach, a podróżni z zagranicy nie podlegają już kwarantannie.

„Spieszę się, żeby do niej wrócić”, Cheung, ściskając ciężką walizkę, powiedział The Associated Press, przygotowując się do przekroczenia stacji Lok Ma Chau.

Jednak pasażerowie podróżujący między Hongkongiem a Chinami kontynentalnymi muszą okazać negatywny wynik testu na obecność Covid-19 wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin – coś, na co Chiny protestowały, podczas gdy inne kraje narzucały ten zakaz.

Hongkong został mocno dotknięty wirusem, a jego lądowe i morskie przejścia graniczne są zamknięte od prawie trzech lat. Oczekuje się, że pomimo ryzyka nowych infekcji, ponowne otwarcie, które każdego dnia umożliwia dziesiątkom tysięcy osób z zastrzeżeniami, zapewni bardzo potrzebny impuls dla sektora turystyki i handlu detalicznego w Hongkongu.

Podczas wizyty na stacji w niedzielę rano, dyrektor generalny Hongkongu, John Lee, powiedział, że liczba przejść granicznych zostanie zwiększona z obecnych siedmiu do pełnych 14.

„Celem jest jak najszybszy powrót do normalnego życia sprzed pandemii” – powiedział dziennikarzom Lee. „Chcemy przywrócić współpracę między obiema stronami na właściwe tory”.

Oczekuje się, że około 200 pasażerów popłynie promem do Hongkongu, a kolejnych 700 popłynie w przeciwnym kierunku, gazeta Partii Komunistycznej Global Times zacytowała Dana Luminga, urzędnika portu w Shenzhen, graniczącym z Hongkongiem. Dzień ponownego otwarcia. Tan powiedział, że w najbliższych dniach spodziewany jest stały wzrost liczby pasażerów.

„Nie spałam całą noc i obudziłam się o 4:00 rano. Jestem bardzo podekscytowana powrotem na stały ląd, aby zobaczyć moją 80-letnią matkę” – powiedziała kobieta z Hongkongu, którą można zidentyfikować tylko po nazwisku Cheung. Przybył do Shenzhen, gdzie wręczono mu „róże i zestawy higieniczne”.

Według doniesień medialnych w Hongkongu dokonano już około 300 000 rezerwacji podróży z Hongkongu do Chin kontynentalnych.

Przywrócono również ograniczone połączenia promowe z chińskiej prowincji Fujian do chińskiego wybrzeża na kontrolowaną przez Tajwan wyspę Kinmen.

Regularne przejścia graniczne z Rosją zostały wznowione w Sufenhe w północnej prowincji Heilongjiang, podobnie jak festiwal śniegu rozpoczął się w stolicy kraju, Harbinie, głównej atrakcji turystycznej.

Granice Chin są jednak w dużej mierze zamknięte, a tylko ułamek poprzedniej liczby lotów międzynarodowych dociera do głównych portów lotniczych.

Główne międzynarodowe lotnisko w Pekinie oczekuje w niedzielę ośmiu lotów zza oceanu – poinformowało lotnisko. Szanghaj, największe miasto Chin, otrzymał swój pierwszy międzynarodowy lot zgodnie z nową polityką o 6:30 rano, a tylko inne loty międzynarodowe poszły w jego ślady.

Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie, ponieważ zapytania o rezerwację lotów zagranicznych napędzają niektóre internetowe usługi turystyczne przed pośpiechem podróży w Nowy Rok Księżycowy pod koniec tego miesiąca. Capital International przygotowuje się do ponownego otwarcia sal odwiedzin, które były ciche przez ostatnie trzy lata.

W międzyczasie Szanghaj ogłosił, że zacznie ponownie wydawać chińskim paszporty na zagraniczne podróże i wycieczki rodzinne, a także odnawiać i przedłużać wizy dla obcokrajowców. Ograniczenia te miały szczególnie niszczycielski wpływ na zagranicznych biznesmenów i studentów w głównych azjatyckich centrach finansowych.

Chiny stoją obecnie w obliczu wzrostu liczby przypadków i hospitalizacji W dużych miastach rozwój przygotowuje się do dalszego rozprzestrzeniania się na niższe obszary wraz z początkiem najważniejszego święta w roku w Chinach, które rozpocznie się w najbliższych dniach.

Urzędnicy twierdzą, że oczekuje się, że krajowe podróże kolejowe i lotnicze podwoją się w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, a ogólne liczby będą porównywalne z sezonem wakacyjnym 2019 przed wybuchem pandemii.

Tymczasem trwają kontrowersje dotyczące wymagań kontroli chińskich podróżnych przez zagraniczne rządy – ostatnio Niemcy i Szwecję. W sobotę niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbach wezwała obywateli do unikania „niepotrzebnych” podróży do Chin, powołując się na wzrost liczby przypadków koronawirusa w tym kraju i mówiąc, że chiński system opieki zdrowotnej jest „przeciążony”.

Niemieckie przepisy zezwalają na wyrywkowe kontrole po przylocie, a Niemcy, podobnie jak inne kraje europejskie, będą testować ścieki z lotów pod kątem nowych wariantów wirusa. Restrykcje wejdą w życie od północy w poniedziałek i potrwają do 7 kwietnia.

Chiny, najwyraźniej zaniepokojone swoją reputacją, twierdzą, że wymagania dotyczące testów nie mają podstaw naukowych i grożą nieokreślonymi środkami zaradczymi.

Chińscy urzędnicy służby zdrowia publikują codzienne liczby nowych przypadków, ciężkich przypadków i zgonów, ale liczby te obejmują tylko oficjalnie potwierdzone przypadki i stosują bardzo wąską definicję zgonów związanych z COVID-19.

Urzędnicy twierdzą, że nie mogą już przedstawiać pełnego obrazu stanu ostatniej epidemii, ponieważ rząd kończy obowiązkowe testy i pozwala osobom z łagodnymi objawami na samobadanie i powrót do zdrowia w domu.

Rzecznicy rządu powiedzieli, że sytuacja jest pod kontrolą, odrzucając zarzuty Światowej Organizacji Zdrowia i innych osób, że podanie liczby przypadków i zgonów lub innych krytycznych informacji na temat charakteru obecnej epidemii doprowadziłoby do rewelacji. Nowe odmiany.

Mimo takich zapewnień komisja zdrowia wydała w sobotę przepisy dotyczące wzmożonego nadzoru nad mutacjami wirusów, w tym badania ścieków miejskich. Długie przepisy wymagały zbierania danych ze szpitali i lokalnych wydziałów zdrowia oraz intensywnych testów „zapalenia płuc o nieznanej przyczynie”.

Krytyka często koncentrowała się na surowym egzekwowaniu ograniczeń, w tym na czas nieokreślony w podróżowaniu, w wyniku którego ludzie byli zamknięci w swoich domach przez tygodnie, czasem bez odpowiedniego pożywienia lub opieki medycznej.

Wyrażono również złość w związku z wymogiem, aby osoby, które uzyskały wynik pozytywny lub miały kontakt z taką osobą, były monitorowane w szpitalu polowym, gdzie powszechnie wymienia się przeludnienie, złe jedzenie i warunki sanitarne.

Społeczne i ekonomiczne koszty ostatecznie podsyciły rzadkie protesty uliczne w Pekinie i innych miastach, potencjalnie wpływając na decyzję Partii Komunistycznej o szybkim złagodzeniu surowych środków i zmianie priorytetów wzrostu.

W ramach ostatnich zmian Chiny nie będą już wnosić zarzutów karnych wobec osób oskarżonych o naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny granicznej, podało pięć departamentów rządowych w ogłoszeniu w sobotę.

W zawiadomieniu napisano, że osoby przebywające obecnie w areszcie zostaną zwolnione, a skonfiskowane mienie zwrócone.

Ministerstwo transportu zaapelowało w piątek do osób dojeżdżających do pracy o ograniczenie do minimum podróży i zgromadzeń, zwłaszcza osób starszych, kobiet w ciąży, małych dzieci i osób z chorobami współistniejącymi.

Reporterzy Associated Press Alice Fung i Carmen Li w Hongkongu oraz Frank Jordans w Berlinie przyczynili się do powstania tego raportu.