Chiefs vs. Wynik Raiders: aktualizacje na żywo, statystyki gier, skróty, analizy sobotniego meczu 18. tygodnia

Kansas City Chiefs robią, co w ich mocy, aby zająć pierwsze miejsce w AFC, prowadząc Las Vegas Raiders 24:3 do przerwy. Patrick Mahomes był 14 z 17 na 175 jardów w pierwszej połowie, rzucając się na 16 jardów. Dało mu to również najwięcej jardów w sezonie w historii NFL. Mahomes wyprzedził Drew Breesa, zdobywając rekord wszechczasów (Brees miał 5562 w 2011 roku).

Travis Kelce również pobił swój własny rekord w liczbie jardów w jednym sezonie wśród wąskich końcówek (1416) o 96 jardów. Kelce miał trzy zaczepy na 21 jardów w pierwszej połowie.

Chiefs wyszli na prowadzenie wcześnie, podając 67 jardów od Mahomesa do Justina Watsona w drugiej partii meczu. Mahomes znalazł McKinnona, zdobywając dwa jardy i dając Kansas City prowadzenie 7:0 na 2:02 przed końcem. Katarious Toney zdobył bramkę z 98 jardów z 11-metrowym przyłożeniem i podwyższył prowadzenie Kansas City na 21-3 na 49 sekund przed końcem pierwszej połowy. Toney prowadzi Chiefs z 26 jardami w biegu. Ronald Jones miał również wynik dwóch jardów w pierwszej połowie dla Kanas City.

Raiders mają kilka kamieni milowych do zdobycia, ponieważ Josh Jacobs może zostać pierwszym zawodnikiem Raiders od czasu Marcusa Allena w 1985 roku, który zdobył tytuł mistrza ligi. Davante Adams pobił rekord przyjęć franczyzy o 11 połowów (Darren Waller miał 107 w 2020 r.) Adams miał dwa zaczepy na 21 jardów w pierwszej połowie, podczas gdy Jacobs miał 10 zaczepów na 20 jardów.

Czy Chiefs zamkną rozstawienie nr 1, czy Raiders odbiją się od tego ogromnego deficytu? Przypnij go do poniższego bloga na żywo, aby otrzymywać wszystkie aktualizacje i analizy w czasie rzeczywistym z tej drugiej połowy!