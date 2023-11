Policja podejrzewa, że ​​doszło do strzelaniny w szpitalu stanowym w New Hampshire

Funkcjonariusze zareagowali na piątkową strzelaninę w szpitalu stanowym New Hampshire w Concord w stanie New Hampshire.





Władze podały, że w piątek w holu szpitala psychiatrycznego w New Hampshire mężczyzna został śmiertelnie postrzelony, a podejrzany o strzelaninę został zastrzelony przez funkcjonariuszy policji stanowej przydzielonej do tej placówki.

Do zdarzenia doszło w Szpital w New Hampshire Policja stanowa New Hampshire podała, że ​​w piątkowe popołudnie w Concord. Dyrektor policji stanowej płk Mark Hall powiedział, że wszyscy pacjenci w szpitalu są bezpieczni.

Po strzelaninie funkcjonariusze sprawdzili podejrzany pojazd na szpitalnym parkingu. Jak wynika z filmów pochodzących z oddziałów CNN, funkcjonariusze organów ścigania użyli robota taktycznego do przeszukania U-Haul.

Na nagraniu widać robota ustawionego obok drzwi kierowcy U-Haula i częściowo otwartej tylnej klapy pojazdu. Funkcjonariusz organów ścigania w odzieży ochronnej sprawdza przestrzeń ładunkową pojazdu.

Służby zapewniają, że pracują nad ustaleniem tożsamości podejrzanego.

Geoff Forester/The Concord Monitor/AP Policja pracuje na miejscu strzelaniny w szpitalu w New Hampshire, w piątek 17 listopada 2023 r.

Szpital to placówka psychiatryczna, w której leczy się osoby cierpiące na „ciężką chorobę psychiczną”. Jego strona internetowa.

Szef Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej stanu New Hampshire powiedział w piątkowy wieczór, że jest „zszokowany i zasmucony” strzelaniną.

„Łączymy się całym sercem z rodziną ofiary i naszymi kolegami, których to dotknęło” – powiedziała komisarz Lori Weaver na konferencji prasowej.

Szpital będzie tymczasowo zamknięty dla gości, ale pacjenci i personel otrzymają wsparcie, „gdy wspólnie będziemy przechodzić przez tę tragedię” – powiedziała Weaver.

„To trudny i niewyobrażalny dzień dla naszych pracowników i naszej społeczności” – dodał komisarz.

Funkcjonariusze przeczesywali szpital – powiedział CNN inny funkcjonariusz organów ścigania.

Gubernator Chris Sununu A Raport o XSerwis społecznościowy, wcześniej znany jako Twitter, podał, że stan został „natychmiast zmobilizowany, a na miejscu pojawiły się służby ratownicze i organy ścigania”.

„Dziś po południu w szpitalu w New Hampshire doszło do incydentu, który został zabezpieczony. Do czasu oczyszczenia kampusu miejsce zdarzenia pozostaje aktywne, ale podejrzany nie żyje” – powiedział Sununu. „Będziemy podawać możliwie najwięcej szczegółów w miarę rozwoju sytuacji”. .”

Polo Sandoval z CNN przyczynił się do powstania tego raportu.