Pomimo powszechnego sprzeciwu, dyrektor generalny Reddit twierdzi, że firma „nie negocjuje” z opłatami za aplikacje stron trzecich

WASHINGTON (AP) — Jeśli w tym tygodniu korzystałeś z Reddit do przeglądania swoich ulubionych forów, prawdopodobnie natknąłeś się na „prywatne” lub „zablokowane” wiadomości. Dzieje się tak dlatego, że tysiące subredditów zdecydowało się przejść w ciemność Trwający sprzeciw jest sprzeczny z planem firmy, aby rozpocząć pobieranie opłat od zewnętrznych programistów za dostęp do danych witryny.

Ale dyrektor generalny Reddit, Steve Huffman, powiedział The Associated Press, że się nie wycofuje.

„Opór i sprzeciw są kluczowe” – powiedział Huffman. „Problem polega na tym, że niczego to nie zmieni, ponieważ podjęliśmy niepodlegającą negocjacjom decyzję biznesową”.

Nowa polityka Reddit grozi zakończeniem kluczowych sposobów historycznie dostosowywania platformy za pomocą interfejsów API lub interfejsów programowania aplikacji, które pozwalają programom komputerowym komunikować się ze sobą. Zewnętrzni programiści polegają na danych API przy tworzeniu swoich aplikacji, które zapewniają dostęp do funkcji niedostępnych w oficjalnej aplikacji Reddit, w szczególności do przeglądania treści i pomocy w zakresie ułatwień dostępu.

Ale Reddit mówi, że wspieranie tych zewnętrznych programistów jest zbyt drogie i konieczna jest nowa polityka, aby stać się samowystarczalnym biznesem.

Reddit ma ponad 100 000 aktywnych subredditów, z których prawie 9 000 zgasło w tym tygodniu. Podczas gdy niektórzy powrócą do swoich ustawień publicznych po 48 godzinach, inni twierdzą, że planują pozostać prywatnymi, dopóki Reddit nie spełni ich żądań, które obejmują obniżenie opłat programistów stron trzecich – od 1 lipca – aby popularne aplikacje nie zostały zamknięte. .

Od piątku ponad 4000 subredditów nadal uczestniczyło w awariach – w tym społeczności z dziesiątkami tysięcy subskrybentów, takie jak r/music i r/videos – krok Superintendent I transmisja bojkotu na żywo na Twitchu.

Reddit zauważa, że ​​większość społeczności subreddit jest nadal aktywna. Chociaż Huffman utrzymuje, że szanuje prawo użytkowników do protestu, subreddity uczestniczące obecnie w awarii „nie pozostaną offline na czas nieokreślony” — nawet jeśli oznacza to znalezienie nowych moderatorów.

Reakcja firmy na awarię wywołała dalsze oburzenie wśród organizatorów protestów, którzy oskarżyli Reddit w tym tygodniu o próbę usunięcia moderatorów – lub „modów” – z protestujących subredditów. „Mody” Subreddit to ochotnicy, którzy często używają narzędzi poza oficjalnym użyciem, aby na przykład chronić swoje fora przed spamem i nienawistnymi treściami, z których wielu jest zły z powodu nowych opłat Reddit.

„Dużo się tu dzieje… (Reddit) pali dobrą wolę wśród użytkowników. To o wiele droższe niż próba współpracy” – powiedział Omar, moderator subreddita, który uczestniczył w przerwie w dostawie prądu w tym tygodniu.

Reddit zaprzecza usuwaniu moderatorów za sprzeciw, twierdząc, że po prostu egzekwuje swój kodeks postępowania.

„Kiedy mody porzucają społeczność, widzimy nowe mody. Kiedy mody mają dużą społeczność z ludźmi, którzy chcą się zaangażować prywatnie, widzimy nowych modów, którzy chcą ją ożywić” – powiedziała firma w e-mailu. Nie utworzono.

Większość osób odwiedzających Reddit nie myśli o interfejsach API, ale dostęp do tych zasobów stron trzecich jest kluczowy dla moderatorów w wykonywaniu ich pracy, zauważają eksperci.

„Reddit opiera się na ochotniczej pracy moderacyjnej, w tym na tworzeniu i utrzymywaniu wielu narzędzi” – powiedziała w oświadczeniu Sarah Gilbert, współpracownik ze stopniem doktora i kierownik badań w Laboratorium Obywatelskim i Technologicznym na Uniwersytecie Cornell. „Bez moderatorów-wolontariuszy Reddit strona prawdopodobnie zawierałaby mniej przydatnych treści, a więcej spamu, dezinformacji i nienawiści”.

Reddit rozwiał niektóre z tych obaw, a 93% działań moderatorów odbywa się teraz za pośrednictwem aplikacji komputerowych i natywnych aplikacji Reddit.

Kierownictwo Huffman i Reddit zauważa również, że nowe opłaty będą miały zastosowanie tylko do kwalifikujących się aplikacji innych firm, które wymagają wyższych limitów użytkowania. Według danych opublikowanych w czwartek przez firmę, 98% aplikacji będzie nadal miało bezpłatny dostęp do Data API, o ile nie będą zarabiać i pozostaną poniżej limitu wykorzystania danych Reddita.

Firma obiecała również, że narzędzia moderatorskie i boty będą nadal miały bezpłatny dostęp do interfejsu API danych i zawarła umowy z niektórymi komercyjnymi aplikacjami zorientowanymi na dostępność, aby zwolnić je z nowych opłat.

Jednak niektórzy rzeczoznawcy twierdzą, że polegają na zamykaniu popularnych aplikacji z powodu nowych wydatków. Apollo I Reddit jest zabawny Na przykład już ogłosili plany zamknięcia pod koniec czerwca. Deweloper Apollo, Christian Selig, oszacował opłaty na około 20 milionów dolarów rocznie.

Huffman wycofał się z tych szacunków i twierdzi, że nadchodząca opłata Reddita za często używane aplikacje innych firm – w wysokości 24 centów za 1000 wywołań API – jest rozsądna.

Z ponad 500 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie, Reddit jest jedną z najlepszych platform w sieci. Trudno przewidzieć, ile pieniędzy Reddit zaoszczędzi — i zarobi — po wprowadzeniu nowych opłat. Ale Huffman mówi, że „czyste koszty infrastruktury” związane z obsługą tych aplikacji kosztują Reddita około 10 milionów dolarów rocznie.

„Nie możemy subsydiować firm innych ludzi” – powiedział Huffman. „Nie zablokowaliśmy aplikacji innych firm – powiedzieliśmy:„ Musisz pokryć swoje koszty ”.

Firma z San Francisco informuje, że zmiany w interfejsie API Reddita mają upublicznić się jeszcze w tym roku. Chociaż Huffman nie mógł bezpośrednio odnieść się do rzekomej pierwszej oferty publicznej, podkreślił potrzebę, aby Reddit stał się spontaniczny.

„Myślę, że ostatecznie każda firma ma obowiązek osiągania zysków – akcjonariusze naszych pracowników, akcjonariusze naszych inwestorów, a pewnego dnia jako spółka publiczna, także nasi akcjonariusze użytkownicy” – powiedział Huffman, który był współzałożycielem witryny w 2005 roku. .

Reddit po raz pierwszy złożył wniosek o IPO w 2021 r., ale wstrzymał swoje plany w związku ze spadkiem cen akcji technologicznych. Biorąc pod uwagę możliwość ponownego debiutu giełdowego w drugiej połowie 2023 r., eksperci finansowi spekulują, że spółka będzie starała się pokazać inwestorom zwiększone przychody i rentowność.

„Domyślam się, że odczuwają silną presję, aby pokazać, że mogą generować przychody z innych źródeł przed IPO” – powiedział Luke Stein, profesor finansów w Babson College, w rozmowie z The Associated Press, zauważając, że zarabianie na API może stworzyć inną drogę. strumienie przychodów, zamiast polegać na reklamach i nowych użytkownikach, jak robił to Reddit w przeszłości.

Eksperci zwrócili również uwagę na znaczenie Reddita jako sposobu płacenia firmom zajmującym się sztuczną inteligencją, które w przeszłości wykorzystywały dane z Reddita do tworzenia wielkoskalowych i dochodowych modeli sztucznej inteligencji.

Jednak IPO jest niepewne, a zmiany API mogą mieć również konsekwencje.

„Jeśli naprawdę potrafią wprowadzić zmiany, mogą zwiększyć swoje dochody”, mówi James Angel, profesor nadzwyczajny w McDonough School of Business na Uniwersytecie Georgetown. „Z drugiej strony, jeśli zrazą swoich najlepszych użytkowników, może to spowodować problemy drogi, zwłaszcza jeśli ci użytkownicy zdecydują się przenieść na inne platformy”.