Zawaliła się autostrada międzystanowa 95 w Filadelfii, która ma zostać ponownie otwarta w ciągu 2 tygodni, mówi gubernator

PHILADELPHIA (AP) — zawalony odcinek autostrady międzystanowej nr 95 Gubernator Pensylwanii powiedział w sobotę, że zostanie ponownie otwarty w ciągu dwóch tygodni w Filadelfii, po dołączeniu do prezydenta Joe Bidena podczas wycieczki helikopterem po krytycznym odcinku autostrady. Zamknięte Transport wschodniego wybrzeża Od ostatniego weekendu.

„Robimy to tutaj, w Filadelfii” – powiedział gubernator Josh Shapiro po wiadukcie na międzynarodowym lotnisku w Filadelfii, w którym uczestniczyli członkowie Kongresu i burmistrz miasta.

Biden nakreślił znaczne początkowe zobowiązanie federalne i długoterminowe wsparcie dla trwałego rozwiązania głównej jezdni. „Wiem, jak ważna jest ta autostrada” dla Filadelfii i korytarza północno-wschodniego, powiedział. „Każdego dnia jeździ nim 150 000 pojazdów, w tym 14 000 ciężarówek. … Jest to ważne dla naszej gospodarki i ważne dla jakości naszego życia”.

Shapiro przedstawił harmonogram, który byłby mile widzianą wiadomością dla osób dojeżdżających do pracy i długodystansowych kierowców ciężarówek, mówiąc z Bidenem u boku: „Mogę z całą pewnością powiedzieć, że I-95 zostanie ponownie otwarta w ciągu najbliższych dwóch tygodni. wrócić do tej niezwykłej pracy, która się tutaj odbywa.

„Dzięki temu programowi ludzie w Filadelfii naprawdę odzyskali poczucie dumy obywatelskiej” – powiedział, dodając, że „w naszej społeczności dzieje się coś wyjątkowego”.

Odcinek głównej autostrady północ-południe na Wschodnim Wybrzeżu zawalił się w niedzielę wczesnym rankiem po tym, jak zawalił się ciągnik z przyczepą przewożący benzynę. Przewrócił się na zboczu i zapalił się. Stanowi urzędnicy ruchu powiedzieli, że kierowca próbował skręcić w zakręt i stracił panowanie nad pojazdem.

„Poleciłem mojemu zespołowi… poruszyć niebo i ziemię, aby zrobić to tak szybko, jak to tylko możliwe” – powiedział Biden. „O ile mi wiadomo, w kraju nie ma obecnie żadnego ważnego projektu” – powiedział informując wojewodę. Prezydent opisał to jako plan „wszystkich rąk” w celu rozwiązania „kryzysu”.

„Jesteśmy z wami. Będziemy z wami, dopóki to nie zostanie odbudowane, dopóki to się nie skończy” – powiedział na konferencji.

Plan Pensylwanii obejmuje przewóz 2000 ton lekkich pustaków szklanych do szybkiej odbudowy, z załogami pracującymi przez całą dobę, aż do otwarcia autostrady międzystanowej. Shapiro powiedział, że zamiast od razu odbudowywać wiadukt, użyją szkła z recyklingu do wypełnienia zawalonego obszaru, aby uniknąć opóźnień w łańcuchu dostaw innych materiałów.

Następnie obok niego zostanie zbudowany zastępczy most, aby skierować ruch, podczas gdy ekipy wykopują wypełnienie, aby przywrócić zjazd, powiedzieli urzędnicy.

Biden powiedział, że projekt był „niesamowicie innowacyjny, aby wykonać tę pracę w rekordowym czasie”.

Sekretarz transportu Pete Buttigieg odwiedził ten obszar we wtorek Obiecał, że rząd centralny zapewni niezbędną pomoc w naprawie szkód, ale ostrzegł, że szkody mogą w krótkim okresie podnieść ceny towarów konsumpcyjnych, ponieważ kierowcy ciężarówek muszą teraz pokonywać większe odległości.

Do Bidena na pokładzie prezydenckiego helikoptera Marine One dołączyli Shapiro, senator Bob Casey i John Fetterman oraz kongresmen Brendan Boyle i burmistrz Jim Kenney, wszyscy Demokraci. Później w sobotę Biden miał wziąć udział w wydarzeniu kampanii 2024 z pracownikami związkowymi w centrum kongresowym.

Aby obejrzeć wideo na żywo z budowy przez Departament Transportu Stanu, przejdź do: https://www.penndot.pa.gov/RegionalOffices/district-6/Pages/AlertDetails.aspx