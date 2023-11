Poobijany McCarthy rozważa opuszczenie domu z myślą o swoich przeciwnikach z Partii Republikańskiej

CNN

Były spiker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy rozważa, czy pozostać na stanowisku po bezprecedensowym usunięciu ze stanowiska spikera — uważa, że ​​nie zasługuje na utratę pracy i nadal jest urażony Republikanami, którzy skutecznie zakończyli jego dziewięciomiesięczną kadencję w Izbie. .

W Ekskluzywny wywiad dla CNNMcCarthy dał jasno do zrozumienia, że ​​tęskni za byciem „przy stole”, mimo że obiecał pomóc nowemu mówcy; Poszedł dalej, obejmując byłego prezydenta Donalda Trumpa, który będzie kandydował w 2024 r.; i zakwestionował, czy „szalona ósemka” Republikanów, którzy na niego głosowali, była w ogóle konserwatystami.

Kalifornijski republikanin zarezerwował swoje najostrzejsze ataki dla posła Matta Getza z Florydy, który poprowadził szarżę mającą na celu obalenie McCarthy’ego. McCarthy konsekwentnie oskarża Kedze o prześladowanie go w związku z dochodzeniem Komisji ds. Etyki Izby Reprezentantów, przed którym stoi, a twardogłowy Partii Republikańskiej wielokrotnie zaprzeczał.

„Nie sądzę, że są konserwatywni” – powiedział McCarthy o ośmiu Republikanach. „Prowadzi go Getz, a wszystko opiera się na skardze dotyczącej etyki złożonej na ostatnim Kongresie. Porzuca swój kraj, próbując uchronić się przed tym, jaka może być prawda.

McCarthy zasugerował, że Getz wezwał do głosowania za usunięciem McCarthy’ego – który później poparł inaugurację Mike’a Johnsona na stanowisko mówcy – po prostu po to, aby umorzyć dochodzenie w sprawie etyki.

„Jeśli komisja etyki nigdy nic nie zrobiła Getsowi, Getsowi udało się powstrzymać to, co powinno należeć do niego” – powiedział McCarthy.

Choć McCarthy wezwał Getza do poniesienia „konsekwencji”, Johnson nie wydaje się zmierzać w tym kierunku, oskarżając go o naruszenie wewnętrznych zasad konwencji Partii Republikańskiej Izby Reprezentantów poprzez wezwanie do głosowania za wykluczeniem bez niezbędnego wsparcia Republikanów.

Zapytany, czy niepokoi go stosunek Johnsona do Getza, McCarthy powiedział: „To pytanie spikera Johnsona. Nie wiem, czy zawarli umowę dotyczącą głosowania, czy coś w tym rodzaju. Nie wierzę. Ale pozwolę etyce robić, co do niej należy.

Biuro Johnsona odmówiło komentarza, natomiast Gates odrzucił ataki.

„Myśli i modlitwy kieruję do byłego mówcy, gdy zmaga się z żałobą” – powiedział Getz.

McCarthy planuje dokończyć swoją kadencję, przechodząc z najpotężniejszego republikanina w Waszyngtonie na członka wyższego szczebla, który nie kieruje programem swojej partii, mówią jego doradcy. W wywiadzie dał jednak jasno do zrozumienia, że ​​może zrezygnować ze startu w wyborach.

„Mam dzień wolny. Porozmawiam z rodziną o pomysłach na to, co się wydarzy, a potem podejmę decyzję” – McCarthy powiedział CNN, siedząc w swoim małym biurze, gdzie Harry Truman nauczył się grać w karty, kiedy został prezydentem w 1945 roku po śmierci Franklina Roosevelta.

Nadal nie jestem pewien, czy zatrzymać się w McCarthy House.

„Cóż, możesz to zrobić na wiele sposobów, aby mieć pewność, że wykonujesz swoją pracę. Rozważę wszystkie opcje” – dodał.

„Nie wiem” – odpowiedział McCarthy zapytany, czy chce pozostać w Kongresie, czy też skłania się ku nowej ścieżce.

Tymczasem usunięcie McCarthy’ego ze stanowiska mówcy było odczuwalne w kieszeni GOP.

W czasie, gdy był przewodniczącym Partii Republikańskiej, a później mówcą, był molochem w zbieraniu funduszy dla partii, zarabiając 637 milionów dolarów dla dwóch połączonych grup zewnętrznych, Congressional Leadership Fund i American Action Network. Z danych federalnych wynika, że ​​tylko w tym roku McCarthy zebrał 78 milionów dolarów dla swoich czterech organizacji zbierających fundusze.

Johnson podjął już kroki, aby zwiększyć swoją atrakcyjność w zakresie zbierania datków – a ponieważ klub GOP wychwalał duże zbiórki od czasu, gdy został wybrany na spikera – republikanin z Luizjany pomógł przedstawić McCarthy’emu dużym darczyńcom.

„Mówca zadzwonił do mnie wczoraj wieczorem i zapytał, czy mogę pójść na wydarzenie” – powiedział McCarthy w czwartek. „Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby przedstawić go ludziom… bo to dla konferencji i dla kraju”.

Jednak od czasu wyboru Johnsona McCarthy nie zwracał na siebie uwagi, twierdząc, że nie uczestniczył w spotkaniach konwencji GOP, ponieważ „nie chcę, żeby ludzie zwrócili się przeciwko mnie”, gdy nowy mówca rozpoczyna swoją kadencję.

McCarthy powiedział CNN, że przywódca mniejszości w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries nie rozmawiał z nim od czasu jego obalenia, chociaż utrzymywali dobre stosunki, gdy był mówcą – zanim nowojorski Demokrata głosował za jego usunięciem.

Odrzucił obawy byłej spikerki Nancy Pelosi Utrata cennej powierzchni biurowej Dał zielone światło Kapitolowi i wyrzucił ją z kosmosu.

„No cóż, teraz macie nowego byłego mówcę” – powiedział. „To jest problem.”

McCarthy oskarżyła także Pelosi o złamanie słowa w sprawie wniosku o impeachment.

„Zanim zostałam wybrana, nadal miałam problemy ze zdobyciem głosów, podobnie jak ona. Powiedziałam jej, że poruszam kwestię wycofania wniosku. Pierwszą rzeczą, jaką powiedziała, było: «Dajcie im to. Po prostu dajcie to Nigdy na to nie pozwolimy. To nie jest dobre dla Izby. ”Mccarthy powiedział o Pelosi. „Słuchaj, ostatecznie Demokraci zdecydowali się podjąć decyzję polityczną”.

Rzecznik Pelosi, Aaron Bennett, nazwał komentarze McCarthy’ego „nonsensem”.

„Mówczyni Pelosi, McCarthy i wszyscy inni dali jasno do zrozumienia, że ​​szanuje godność Izby” – powiedział Bennett. „Uznając, że Hakeem Jeffries jest naszym kandydatem na spikera, spiker Belsoy powiedział McCarthy’emu, że będziemy na niego kandydować”.

Ale ostatecznie to posłuszeństwo McCarthy’ego wobec twardej prawicy go zgubiło. Walczył o głosy, które pozwolą mu zostać wybrany na mówcę w styczniu – ostatecznie objął to stanowisko po 15 głosach – kiedy zgodził się obniżyć próg, aby umożliwić jednemu członkowi. Wezwij do głosowania w celu usunięcia siedzącego mówcy, pomijając Pelosi, która tak bardzo utrudniała wezwanie do takiego głosowania.

„Nie wiem” – odpowiedział McCarthy zapytany, czy jego zdaniem wytrzyma dwa lata jako mówca.

McCarthy przypisał sobie zasługę pokonania Trumpa. Jednak w ostatnich miesiącach znalazł się pod ostrzałem ze strony ekipy Trumpa, gdy kwestionowano, czy będzie on najlepszym kandydatem GOP.

W wywiadzie tym McCarthy przewidział, że były prezydent zostanie kandydatem partii w przyszłym roku i zapewnił, że będzie go wspierał.

„Nie popieram, ale popieram prezydenta Trumpa” – powiedział.

McCarthy wielokrotnie bronił byłego prezydenta pomimo niezliczonych kontrowersji i powiedział CNN, że nie martwi się zarzutami karnymi postawionymi Trumpowi w 2024 r.

„Większość kandydatów martwi się takimi rzeczami” – powiedział McCarthy – „ale nie, jeśli chodzi o Trumpa”. Przyznał jednak, że „może to trochę zaboleć”, jeśli chodzi o pozycję Trumpa wśród wyborców z przedmieść lub z wahadłówek: „Ale Biden jest w złej sytuacji, prawda?”

McCarthy dał jasno do zrozumienia, że ​​niewiele żałuje i nie zmieniłby swojej decyzji w obliczu zawieszenia działalności rządu. Aby przyspieszyć projekt ustawy o finansowaniu tymczasowym Ustawodawstwo wymaga wsparcia demokratycznego. Getz nazwał to posunięcie ostatnią kroplą.

„Zrobię to samo jeszcze raz, aby nasz rząd pozostał otwarty i aby finansować nasze wojska” – powiedział McCarthy, zanim zrezygnował z ośmiu Republikanów.

„Ten kraj jest zbyt duży, aby mieć takie małe pomysły jak ta ósemka” – powiedział McCarthy.

Nadal kwestionuje motywacje Gatesa.

„Nie ma konserwatywnego podejścia do swojej filozofii i ma po prostu charakter skupiony” – McCarthy powiedział o Getzu, wspominając incydent, kiedy 41-letni republikanin z Florydy omawiał swoje zachęty.

„Kongresman telewizyjny – z tego powinien być znany”.

Haley Talbot i Shania Shelton wniosły wkład w powstanie tego raportu.