Pope stracił zweryfikowany status na Twitterze, amerykańska gwiazda koszykówki LeBron James

20 kwietnia (Reuters) – W czwartek Twitter zaczął usuwać starsze niebieskie znaki weryfikacyjne z profili użytkowników, a popularne postacie, w tym ikona popu Beyonce i papież Franciszek, utraciły zweryfikowane statusy.

Niektóre osobistości, takie jak gwiazda koszykówki LeBron James i autor Stephen King, nadal miały swoje znaki weryfikacyjne.

Autor „Lśnienia”, King, napisał wcześniej na Twitterze, że Musk dobrze pasuje do Twittera: „Moje konto na Twitterze mówi, że subskrybuję Twitter Blue. Nie jestem. Moje konto na Twitterze mówi, że podałem numer telefonu. Nie jestem. „

Musk napisał do niego na Twitterze: „Witamy w tobie Namaste” z emoji ze złożonymi ramionami.

James, który wcześniej powiedział, że nie zapłaci za czek, nie zapłacił stemplem pocztowym czeku, donosi The Verge.

Musk napisał na Twitterze osobno: „Osobiście płacę niektórym ludziom”. Następnie napisał na Twitterze „Just Shatner, LeBron and King”, odnosząc się do aktora Star Trek Williama Shatnera, który skarżył się w zeszłym miesiącu, że został zmuszony do zapłacenia swoim niebieskim znacznikiem wyboru.

Wśród tych, którzy stracili odznaki, byli były prezydent USA Donald Trump, współzałożyciel Microsoft Corp (MSFT.O) Bill Gates i gwiazda reality TV Kim Kardashian.

Będąc własnością Muska, Twitter zastąpił niebieskie plakietki weryfikacyjne, które wcześniej wydawał znanym osobom, dziennikarzom, dyrektorom, politykom i firmom po zweryfikowaniu ich tożsamości. Służyły jako symbol autentyczności.

Musk powiedział w listopadzie, że Twitter zacznie pobierać 8 dolarów miesięcznie za plakietkę, starając się uruchomić nowe źródła przychodów poza reklamami.

Firma wydała znaczniki wyboru w innych kolorach – złotym dla firm i szarym dla organizacji rządowych i wielostronnych oraz urzędników.

Zaczął wyświetlać etykiety, takie jak „Powiązane z rządem” i „Automatycznie” przy kontach, aby pokazać, czy konto jest powiązane z rządem, czy z botem.

Amerykańskie non-profit National Public Radio (NPR) przestało publikować treści na swoich 52 oficjalnych kanałach na Twitterze po tym, jak Twitter nazwał je „mediami państwowymi”, a później „mediami sponsorowanymi przez rząd”.

Publiczny nadawca Canadian Broadcasting Corporation (CBC) zawiesił swoją działalność na Twitterze i starł się z Muskiem o definicję finansowania rządowego przez Twittera.

