Dominic Raab: premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zszokowany rezygnacją głównego sojusznika w związku z zarzutami o zastraszanie

(CNN) brytyjski premier Rishi Sunak Jego stanowisko premiera zostało poważnie uderzone w piątek, gdy jeden z jego najbliższych współpracowników złożył rezygnację z powodu zarzutów, że zastraszał urzędników.

W liście z rezygnacją opublikowanym na Twitterze w piątek Dominique Obrabować Powiedział, że zdecydował się ustąpić ze stanowiska wicepremiera i sekretarza sprawiedliwości po tym, jak oficjalne dochodzenie wykazało, że niektóre zarzuty przeciwko niemu były uzasadnione. Sunak powiedział, że przyjął rezygnację Robina z „wielkim smutkiem”, a później zastąpił Olivera Dowdena na stanowisku wicepremiera.

Przegląd Rappa, przeprowadzony przez niezależnego śledczego Adama Tolleya, nastąpił po ośmiu formalnych skargach dotyczących jego postępowania podczas pełnienia funkcji ministra spraw zagranicznych, sekretarza Brexitu i sekretarza sprawiedliwości.

„Wezwałem do śledztwa i obiecałem zrezygnować, jeśli zostanie wykryte jakiekolwiek zastraszanie. Uważam, że ważne jest, aby dotrzymać słowa” – powiedział.

Powiedział, że śledztwo w sprawie zarzutów „odrzuciło wszystkie zarzuty wysunięte przeciwko mnie z wyjątkiem dwóch” oraz że „w ciągu czterech i pół roku ani razu na nikogo nie przeklinałem ani nie krzyczałem na nikogo, niczym nie rzucałem ani nikomu nie groziłem fizycznie”. ani też celowo nie dąży do dyskredytowania kogokolwiek”.

W oświadczeniu, wydanym w całości po rezygnacji Robba w piątek, czytamy: „Działał w sposób zastraszający, nierozsądny i uporczywie agresywny w środowisku grupy roboczej. Wiązało się to z nadużyciem władzy lub nadużyciem. W sposób podważający lub upokarzający”.

„Zachowanie Robbina było postrzegane jako osłabione lub upokorzone przez ofiarę, co jest nieuniknione. Należy wywnioskować, że [Raab] Wiedział, że było to wynikiem jego postępowania; Przynajmniej powinien wiedzieć”.

Rapp powiedział, że wierzy, że raport ustanowił „niebezpieczny precedens w ustalaniu zbyt niskiego progu zastraszania” i że jego ustalenia były „wadliwe”.

Odkąd dołączył do rządu w 2015 roku jako młodszy minister, Rob zajmował szereg wysokich stanowisk. Oprócz pełnienia funkcji wicepremiera był sekretarzem sprawiedliwości i kanclerzem rządu premiera Rishiego Sunaka.

Był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Borisa Johnsona, ale został zwolniony po otrzymaniu ostrej krytyki po wycofaniu się Wielkiej Brytanii z Afganistanu. Był w Grecji na wakacjach, kiedy talibowie przejęli Afganistan.

Na krótko przed upadkiem Kabulu spotkał się z wezwaniami do rezygnacji po tym, jak wyszło na jaw, że poprosił swojego pomocnika o pilną rozmowę z afgańskim ministrem spraw zagranicznych w sprawie wydalenia tłumaczy, którzy służyli w brytyjskich siłach zbrojnych. Wezwanie nigdy się nie wydarzyło.

Keir Starmer, lider opozycyjnej Partii Pracy, skrytykował Raaba za pozwolenie Sunakowi na rezygnację zamiast zwolnienia go. W rozmowie z BBC w piątek Starmer powiedział, że decyzja pokazuje „słabość od góry do dołu” rządu. „Jest tu podwójna słabość. Nigdy nie powinien był go mianować, a potem go nie zwolnił” – dodał.





Rezygnacja może zranić Sunaka

Rezygnacja Robina to cios dla Sunaka, który, mimo że pochodzi z prawicy Partii Konserwatywnej, jest przedstawiany jako łagodniejszy niż jego poprzednicy Liz Truss i Johnson.

Porównanie Johnsona jest szczególnie trafne, ponieważ Sunak pełnił funkcję kanclerza skarbu podczas pandemii Covid, kiedy zrezygnował, gdy skandale ogarnęły ówczesnego premiera. Sojusznicy Johnsona uważają, że rezygnacja Sunaka ostatecznie doprowadziła do końca jego funkcji premiera i nie wybaczyła mu.

Robb, który w liście z rezygnacją przypomniał Sunakowi o swojej lojalności od czasu nieudanej kandydatury na przywódcę zeszłego lata, jest postrzegany jako zagorzały zwolennik brexitu i kamień węgielny prawicy partii. Zwrócił na siebie uwagę ruchu eurosceptycznego w 2014 r., kiedy poprowadził bunt 81 posłów przeciwko ówczesnemu premierowi i zagorzałemu eurofilowi ​​Davidowi Cameronowi.

Rob wzmocnił prawicowe referencje Sunaka, pomagając przeforsować politykę niezbędną do przyciągnięcia ze sobą tej części partii. Podczas gdy Rob przysięgał lojalność Sunakowi, byli ministrowie mogą, jeśli chcą, narobić kłopotów w tylnym rzędzie.

Teraz pytanie brzmi, czy Rob chce to zrobić, czy nie. Jest naprawdę lojalny wobec Sunaka i rozumie, że Sunak jest w rzeczywistości prawicowym politycznym sojusznikiem partii. Jednak jego list z rezygnacją wskazywał, że Robb nie był zbyt zadowolony z konieczności opuszczenia rządu.

Nadchodzące dni pokażą nam, jak daleko Rob został popchnięty lub skoczył. Jeśli to pierwsze, może mieć powód, by utrudniać życie Sunakowi, gdy walczy z sojusznikami Johnsona po prawej stronie partii.

Rob jest drugim partnerem Chung, który zrezygnował z roszczeń dotyczących zastraszania w mniej niż sześć miesięcy. Minister gabinetu Gavin Williamson złożył rezygnację ze stanowiska w listopadzie.