Powiernicy wybrani przez DeSantis mogą zastąpić Progressive College

Sarasota, Floryda. (AP) – „Twoja edukacja. Twoja droga. Bądź oryginalny. Bądź sobą”.

Tak to jest Nowy College na Florydzie Broszura rekrutacyjna opisuje jej podejście do szkolnictwa wyższego. Położona w zatoce Sarasota szkoła publiczna licząca mniej niż 1000 uczniów od dawna znana jest z przyszłościowego i kreatywnego programu nauczania, który nie wykorzystuje tradycyjnych standardów.

Założona w 1960 roku szkoła była rajem dla zmarginalizowanych uczniów, zwłaszcza studentów ze społeczności LGBTQ, powiedział student drugiego roku Sam Schurf w niedawnym wywiadzie na terenie kampusu.

Sharf, która identyfikuje się jako osoba transpłciowa i kobieta, powiedziała: „Wielu studentów nie może przebywać w swoim rodzinnym mieście. „Kiedy tu przyjeżdżają, rozwijają się, ponieważ naprawdę mogą być sobą”.

Dla Scharfa i innych reputacja nowej uczelni jako raju dla oryginalności i indywidualnych zajęć jest teraz zagrożona. Niedawno mianowano republikańskiego gubernatora Rona DeSantisa Sześciu nowych radnych Konserwatywne życzenia chcą, aby szkoła stała się klasyczną szkołą sztuk wyzwolonych Hillsdale College w Michigan.

Nowy powiernik, starszy członek Manhattan Institute, Christopher Ruffo, powiedział w a rubryka na jego stronie internetowej Gubernator chce, aby grupa przeprowadziła coś, co nazywa „remontem instytucjonalnym”, który odsunie nową uczelnię od programów różnorodności, równości i integracji oraz idei, że rasizm jest zakorzeniony w amerykańskim społeczeństwie.

„Nasz program polega na odzyskaniu i wymyśleniu na nowo” – napisał Ruffo, wymieniając kilka sposobów, w jakie jego zdaniem lewicowe idee przeniknęły na uniwersytety w całym kraju. „Konserwatyści wreszcie mają szansę udowodnić, że są skutecznym środkiem zaradczym przeciwko długiemu marszowi korporacji”.

Studenci tacy jak Scharf i wykładowcy z New College zaczęli się sprzeciwiać, organizując spotkania w celu planowania strategii i wydając oświadczenia przeciwko konserwatywnemu przejęciu.

„Wspieramy (studentów) nieustraszone dążenie do wiedzy, w tym badania nad rasą i płcią” – napisał w zeszłym tygodniu w publicznym oświadczeniu oddział New College na Florydzie. „Potwierdzamy nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz wolności słowa, uczciwości akademickiej i pełnej szacunku wymiany różnych punktów widzenia”.

Scharf powiedział, że wielu studentów martwi się, że nowa uczelnia stanie się „Hillsdale of the South”. Nie próbuję być w dogmatycznym, nacjonalistycznym, karmionym siłą chrześcijańskim środowisku edukacyjnym. Chcę być miejscem, w którym możesz swobodnie myśleć i ucz się czego chcesz

Mianowanie przez gubernatora nowych powierników uczelni, w tym profesora rządu Hillsdale College, jest tylko częścią wysiłków DeSantis zmierzających do przesunięcia 28 finansowanych przez państwo instytucji szkolnictwa wyższego na Florydzie w bardziej konserwatywnym kierunku. Posunięcia nadeszły, gdy DeSantis rozważa kampanię prezydencką w 2024 r., w której wojny kulturowe w edukacji mogłyby odegrać znaczącą rolę, szczególnie w republikańskich prawyborach.

W tych wysiłkach A DeSantis wysłał notatkę Wszystkie koledże i uniwersytety na Florydzie są zobowiązane do sporządzenia listy programów i personelu zaangażowanego w inicjatywy Diversity, Equity and Inclusion, czyli DEI. Gubernator podpisał w kwietniu zeszłego roku ustawę zmieniającą system akredytacji dla szkół na Florydzie i zwiększającą ocenę wyników profesorów zatrudnionych na etacie.

Podczas swojego drugiego przemówienia inauguracyjnego na początku tego miesiąca DeSantis powiedział: „Naszym celem jest zapewnienie, aby nasze instytucje szkolnictwa wyższego koncentrowały się na doskonałości akademickiej i dążeniu do prawdy, a nie na narzucaniu modnej ideologii”.

Prezydenci wszystkich 28 college’ów i uniwersytetów na Florydzie odpowiedzieli na notatkę DeSantisa w sprawie inicjatyw DEI, starając się zdystansować swoje instytucje od krytycznej teorii rasowej i podobnych koncepcji. Ustalili cel 1 lutego, aby usunąć wszelkie budzące zastrzeżenia programy.

W raporcie stwierdza się, że szkoły nie będą finansować programów, których podstawową ideą jest to, że „systemy ucisku powinny być głównym obiektywem, przez który nauczanie i uczenie się są analizowane i/lub ulepszane”.

Prezydenci dodali, że krytycznej teorii rasy można uczyć, ale tylko „jako jednej z wielu teorii iw sposób obiektywny”.

Po powrocie do Sarasoty New College wcześniej odpierał próby przekształcenia go w inną szkołę publiczną, taką jak Florida State University lub University of South Florida. Kiedyś była to szkoła prywatna, ale od 2001 roku jest częścią publicznego systemu uniwersyteckiego.

Nowi powiernicy dołączą do reszty 13-osobowej rady 31 stycznia na zasadzie tymczasowej do czasu zatwierdzenia przez Senat stanu Floryda. Oczekuje się, że studenci i inni konserwatywni protestujący wyrażą swoje opinie, powiedział Scharf.

„Większości ludzi na kampusie się to nie podoba” – powiedział. „Niszczą wiele rzeczy w kampusie. Nie chcę być w miejscu, w którym próbują zniszczyć moje istnienie.