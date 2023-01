Play-offy NFL: Philadelphia Eagles awansują do Super Bowl dzięki dominującemu zwycięstwu nad San Francisco 49ers

CNN

Philadelphia Eagles awansowali do Super Bowl LVII po zwycięstwie 31-7 nad San Francisco 49ers w niedzielę na Lincoln Financial Field w Filadelfii.

Orły strzeliły gola w pierwszym posiadaniu i nigdy nie oglądały się za siebie w 49-biegowej porażce.

Obrońca Eagles, Hassan Reddick, doznał kontuzji prawego łokcia w pierwszej kwarcie po uderzeniu, a 49ers zostali na krótko wykluczeni z gry. Josh Johnson, czwarty rozgrywający San Francisco, zastąpił Birdiego do trzeciej kwarty, zanim został wyrzucony z gry z powodu wstrząsu mózgu.

Grając na kontuzjowanym łokciu, Purdy wrócił do gry, ale ofensywa 49ers nie mogła zdobyć żadnych punktów.

W tym samym czasie rozgrywający Eagles, Jalen Hurts, i drużyna Philadelphia run-game przebiegli przez całą obronę 49ers, zdobywając 148 jardów w biegu i zdobywając cztery przyłożenia po ziemi. Dzięki szybkiemu przyłożeniu w czwartej kwarcie, Hurts (15) wyprzedził Camerona Newtona (14) i uzyskał najwięcej szybkich przyłożeń w sezonie przez QB w historii NFL, w tym play-offy. Według badań NFL.

Eagles, którzy awansują do Super Bowl po raz pierwszy od zwycięstwa w sezonie 2017-18, zmierzą się w niedzielę ze zwycięzcą mistrzostw AFC pomiędzy Cincinnati Bengals i Kansas City Chiefs.

Super Bowl LVII zostanie rozegrany 12 lutego na State Farm Stadium w Glendale w Arizonie.

W AFC to Bengals i Chiefs drugi sezon z rzędu. Rozgrywający Chiefs, Patrick Mahomes, będzie szukał zemsty za zeszłoroczną brzydką porażkę na stadionie Arrowhead. Rozgrywający Bengals, Joe Burrow, będzie musiał powtórzyć zeszłoroczny wynik końcowy przeciwko Kansas City, aby odnieść czwarte zwycięstwo z rzędu.

Chiefs zakończyli sezon zasadniczy jako rozstawienie nr 1 w AFC. Wzięli tydzień wolnego od etapu z dziką kartą, zajęli się Jaguarami w rundzie dywizji, a teraz są dokładnie tam, gdzie powinni.

Jedynym problemem jest to, że ich rozgrywający nie jest w 100% zdrowy.

Mohms doznał wysokiego skręcenia kostki w rundzie dywizji. Bez wątpienia wytrzyma ból, ale wszelkie problemy z mobilnością będą miały wpływ na jego umiejętności gry.

Mahomes musi wykazać się kreatywnością w sposobie prowadzenia piłki po boisku. Presja wywierana jest również na ofensywnych liniowych, aby chronili Mahomesa. Jeśli znajduje się na zewnątrz, istnieje ryzyko dalszych obrażeń.

Kiedy Bengals są drużyną gości i zajmują niższe miejsce, błędem byłoby uważać ich za słabszych.

W rundzie sekcyjnej zakłócili przeciągi i ułatwili. Jeśli ta gra jest jakąkolwiek wskazówką, jak będzie wyglądać sytuacja w ten weekend, Chiefs powinni być gotowi do bitwy.

Warto też zauważyć, że historia sprzyja Bengalczykom. Burrow był 3-0 przeciwko Mahomesowi. A w trzech innych meczach Cincinnati remisowało lub przegrywało na początku czwartej kwarty.

Bengals udowodnili, że choć Chiefs wcześnie wyszli na prowadzenie, nie można ich odliczyć do końcowego gwizdka. W końcu Burrow jest lepszym rozgrywającym niż ostatnim razem, gdy obaj spotkali się w meczu o tytuł AFC. Jego liczby poprawiły się we wszystkich dziedzinach, a on zdobył doświadczenie grając na wyższym poziomie.

Ostatecznie Chiefs to elitarna drużyna z rozgrywającym kalibru MVP, kontuzjowanym lub nie. Bengals to młoda, utalentowana drużyna z historią. Tylko czas pokaże, która drużyna awansuje do następnego poziomu.