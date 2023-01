Giełdy trzęsą się w tygodniu podwyżek stóp

Fed odnotował podwyżkę o 25 pb, EBC i BoE o 50 pb

Giganci technologiczni podejmują wiodące decyzje dotyczące przychodów

Akcje spadły w styczniowym rajdzie

Sydney/Londyn, styczeń 30 (Reuters) – Akcje spadły w poniedziałek w tygodniu wyznaczającym porządek obrad dla rynków z podwyżkami stóp procentowych w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz danymi dotyczącymi miejsc pracy i płac w USA. Nowa aktualizacja w walce z inflacją.

Ponieważ inwestorzy oczekują, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych w środę, a następnie Bank Anglii i Europejski Bank Centralny podniosą stopy procentowe o pół punktu, każde odchylenie od tego scenariusza byłoby prawdziwym szokiem.

Zyski firmy technologicznej będą również testem siły byków z Wall Street, którzy chcą doprowadzić Nasdaq do najlepszego stycznia od 2001 roku.

Główny indeks Europy, indeks STOXX, spadł w poniedziałek rano o 0,5%, odzwierciedlając nieznaczny spadek największego poza Japonią indeksu akcji MSCI z regionu Azji i Pacyfiku. (.MIAPJ0000PUS)W styczniu wzrosła o 11%, ponieważ ponowne otwarcie Chin pobudziło ich gospodarkę.

Tymczasem amerykańskie akcje podążały za napiętym poniedziałkowym nastrojem, a kontrakty futures na S&P 500 i Nasdaq spadły o prawie 1%, ponieważ inwestorzy czekają na wytyczne Rezerwy Federalnej w dalszej części tygodnia.

Analitycy spodziewają się, że bardziej jastrzębi ton pozwoli lepiej kontrolować inflację. Czytaj więcej

„Przy wciąż napiętych rynkach pracy w USA, rosnącej inflacji bazowej i łagodzeniu warunków finansowych, ton prezesa Fed Powella będzie jastrzębi, co nie oznacza przerwy w podwyżce o 25 pb” – powiedział Bruce Gassman, główny ekonomista JP Morgan. , który spodziewa się kolejnej podwyżki w marcu.

„Spodziewamy się, że jeszcze w tym roku będzie nadal sprzeciwiał się rynkowym cenom obniżek stóp procentowych”.

Obecnie istnieje wiele zachęt, aby to zrobić, biorąc pod uwagę, że oczekuje się, że stopy procentowe w kontraktach terminowych wzrosną do 5% w marcu i spadną do 4,5% do końca roku.

Indeks dolara był płaski po danych, czwarta miesięczna strata o ponad 1,5% w związku z rosnącymi oczekiwaniami, że bank centralny zbliża się do końca cyklu podwyżek stóp.

Rdzeń Apple’a

Rentowność 10-letnich banknotów spadła w tym miesiącu o 33 punkty bazowe do 3,50%, głównie z powodu złagodzenia warunków finansowych pomimo twardych rozmów banku centralnego na temat zaostrzenia.

Ta pesymistyczna perspektywa zostanie również przetestowana przez dane z amerykańskich płac, wskaźnika kosztów zatrudnienia i różnych badań ISM.

Odczyt inflacji w UE może mieć kluczowe znaczenie dla tego, czy EBC zasygnalizuje podwyżkę stóp procentowych w marcu o pół punktu procentowego, czy też otworzy drzwi do spowolnienia w tempie zacieśniania. Czytaj więcej

Jeśli chodzi o ostatni rajd na Wall Street, to zależy on od zysków Apple Inc (AAPL.O)Amazon.com (AMZN.O)Alfabet Inc (GOOGL.O) i metaplatformy (META.O)Wśród wielu innych.

„Apple zapewni wgląd w ogólną historię popytu globalnych konsumentów oraz migawkę chińskich problemów z łańcuchem dostaw, które powoli zaczynają się zmniejszać” – napisali analitycy z Wedbush.

„Uważamy, że popyt na iPhone’a 14 Pro jest większy niż oczekiwano na podstawie naszych ostatnich azjatyckich testów łańcucha dostaw” – dodali. „Apple obniży nieco koszty, ale nie spodziewamy się masowych zwolnień”.

Rynkowa wycena wczesnego złagodzenia polityki przez bank centralny ciążyła na dolarze, który stracił w tym miesiącu 1,6% do 101,790 w stosunku do koszyka głównych walut.

Euro wzrosło w styczniu o 1,5% do 1,0878 USD i jest nieco powyżej dziewięciomiesięcznego szczytu. Dolar stracił 1,3% do 129,27 w stosunku do jena, mimo że Bank Japonii uparcie broni swojej ultra-łagodnej polityki.

Spadek dolara i rentowności był dobrodziejstwem dla złota, które od początku miesiąca wzrosło o 5,8% do 1930 USD za uncję.

Metal szlachetny był płaski w poniedziałek przed kluczowymi ruchami banku centralnego i publikacjami danych.

Szybkie ponowne otwarcie Chin jest ogólnie postrzegane jako gratka dla towarów, wspierając wszystko, od miedzi, przez rudę żelaza, po ceny ropy.

Rynek ropy załamał się w związku z obawami, że podwyżki stóp Fed mogą stłumić popyt na paliwo, przy czym Brent spadł o prawie 1% do 85,88 USD za baryłkę, podczas gdy amerykańska ropa spadła o 87 centów do 78,8 USD.

Reportaż Wayne’a Cole’a i Lawrence’a White’a; Montaż autorstwa Christophera Cushinga i Aruna Koiyura

