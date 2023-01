Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Doug Williams i Black QB Super Bowl – Antscape

Kansas City, Missouri – Dzwoniący nie mógł nawet zadać pytania Dougowi Williamsowi w niedzielę wieczorem, zanim jasno i wielokrotnie wyraził swoje uczucia.

Po zdenerwowaniu Philadelphia Eagles 31:7 nad San Francisco 49ers w meczu o mistrzostwo NFC, Kansas City Chiefs odnieśli zwycięstwo 23:20 nad Cincinnati Bengals w meczu o mistrzostwo AFC.

Dla Williamsa, pierwszego czarnoskórego rozgrywającego, który zdobył nagrodę MVP meczu począwszy od Super Bowl, te wyniki oznaczały, że stało się coś, czego chciał być świadkiem: po raz pierwszy w historii NFL dwóch czarnych rozgrywających poprowadziło swoje drużyny do Super Bowl w ten sam sezon.

Patrick Mahomes z Chiefs i Jalen Hurts z Eagles zmierzą się na największej scenie ligi w Super Bowl LVII w Glendale w Arizonie.

Williams wydawał się co najmniej zadowolony.

„Właśnie o tym mówiłem! Tak! Tak! Mamy dwóch czarnych rozgrywających w Super Bowl!” Williams wrzasnął do telefonu. „Człowieku, po tym, jak Jalen wygrał wcześniej, ciągnąłem dla Patricka. Siedziałem tutaj na szpilkach i igły zastanawiając się, czy to się stanie.

„Teraz mam uśmiech na twarzy, ale moje oczy też łzawią. Mówię, ale nie wydaje mi się, żebym potrafił wyjaśnić, co to znaczy. Zaszliśmy tak daleko. Było ciężko, wiele przeszkód, ale udało się. Dwóch czarnych rozgrywających w Super Bowl!”

To podróż trwająca ponad 100 lat.

Rozgrywający Washington Redskins Doug Williams wykonuje snap przeciwko Denver Broncos w Super Bowl XXII 31 stycznia 1988 roku na stadionie Jacka Murphy’ego w San Diego. Owena C. Shawa/Getty Images

Przez większość historii NFL właściciele drużyn byli tak samo zainteresowani pozwoleniem czarnym mężczyznom na grę w rozgrywających, jak i płaceniem podatków od zysków kapitałowych. Biali, którzy rządzili ligą — i nie było sposobu, aby to osłodzić — wierzyli, że czarnym mężczyznom brakuje inteligencji i umiejętności przywódczych, aby odnieść sukces na najważniejszej pozycji w sporcie zawodowym.

Oczywiście wszystkie były rasistowskimi mitami – Williams wziął młot Podczas jego kultowego występu Dla franczyzy NFL w Waszyngtonie.

Po tym, jak Williams został wyprzedzony w 1988 roku, Russell Wilson, grając w Seattle Seahawks, został drugim Afroamerykaninem, który zdobył tytuł Super Bowl, dokonując tego wyczynu 26 lat później. Następnie w Super Bowl LIV w 2020 roku został trzecim czarnym rozgrywającym, który dołączył do ekskluzywnego klubu, prowadząc Chiefs do ich pierwszych mistrzostw Super Bowl od 50 lat.

Inni dzwoniący Black Signal wystartowali w Super Bowl. Jednak ta dwójka nigdy wcześniej nie spotkała się na imprezie firmowej NFL.

Reprezentacja jest ważna. 12 lutego na State Farm Stadium Mahomes and the Hurts będą reprezentować kulturę.

Powiązana historia Przyszły sukces Jalena Hurtsa łatwo dostrzec po byłym obrońcy Philadelphia Eagles, Rodneyu McLeodzie Czytaj teraz

„Za każdym razem, gdy robisz duże kroki i robisz rzeczy, których nigdy wcześniej nie osiągnięto, wszystko, przez co przeszliśmy, wszystkie przeszkody… stary, tak, to wiele znaczy dla nas wszystkich” – powiedział Williams. „To była długa, ciężka droga, więc tak, jest dużo emocji.

„Kiedy masz dwóch czarnych rozgrywających, którzy dochodzą do tego poziomu, facetów prowadzących dwie świetne drużyny, nie możesz zaprzeczyć, co możemy zrobić. Nie możesz zaprzeczyć, że doszliśmy do tego punktu, wbrew wszelkim przeciwnościom, że wiemy, że może być. To będą ci dwaj faceci. Chcesz… człowieku.

A właściwie tych dwóch.

Rozgrywający Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, podaje przeciwko San Francisco 49ers podczas pierwszej kwarty meczu o mistrzostwo NFC na Lincoln Financial Field, 29 stycznia w Filadelfii. Tima Nwachukwu/Getty Images

Mahomes zdobędzie nagrodę Associated Press NFL MVP po raz drugi w ciągu pięciu sezonów. Był starterem Chiefs dopiero od pięciu sezonów.

Talent pokoleniowy, Mahomes został najmłodszym rozgrywającym w historii NFL, który zdobył tytuł Super Bowl, nagrodę Super Bowl MVP i nagrodę MVP ligi w 2020 roku w wieku 24 lat.

W tym sezonie Mahomes, obecnie 27-letni, prowadził NFL pod względem podań, podań i przyłożeń oraz całkowitego QPR. Po poważnym skręceniu kostki podczas zwycięstwa Chiefs nad Jacksonville Jaguars w rundzie dywizji, Mahomes walczył z bólem, pomagając Chiefs pokonać Bengals po raz pierwszy w ostatnich czterech meczach drużyn.

Na trzecim i czwartym miejscu na 47-jardowej linii Cincinnati pod koniec czwartej kwarty Mahomes wyrwał się z kieszeni i zyskał dziewięć jardów, po czym wyszedł poza boisko z ośmioma sekundami do końca meczu. Gdy Mahomes był poza boiskiem, obrońca Bengals, Joseph Ossey, zwolnił pięciokrotnego Pro Bowlera.

Ozai został oflagowany za karę 15 jardów. Kopacz Chiefs, Harrison Budger, kopnął bramkę z gry z 45 jardów na trzy sekundy przed końcem.

Ponownie Mahomes (326 jardów podań, dwa podania przyłożenia) znalazł drogę do Kansas City, które wygrywa mecz o mistrzostwo AFC w każdym sezonie, odkąd został pierwszym rozgrywającym Chiefs. Po raz trzeci w ciągu ostatnich czterech sezonów Mahomes poprowadzi Chiefs do Super Bowl.

Zarówno w osiągnięciach indywidualnych, jak i zespołowych, Mahomes miał dobrą passę, aby stać się jednym z najlepszych wszechczasów.

Potem Boli.

W swoim drugim pełnym sezonie jako starter, 24-letni Hurts stał się liderem najlepszej drużyny NFC i jednym z najlepszych graczy ofensywnych w lidze. W niedzielę miał szybkie przyłożenie w wygranej Eagles na Lincoln Financial Field.

Mocno krytykowany przez ligowych obserwatorów po tym, jak przed tym sezonem zawahał się jako podający, początkujący Pro Bowler udowodnił swoim wątpiącym, że się mylili, znakomicie wygrywając w kieszeni podczas biegu Eagles do Super Bowl LVII. Nie zdziw się, jeśli Mahomes i Hurts, którzy nadal są siłą w grze biegowej Eagles, zajmą odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w głosowaniu AP MVP.

Nigdy też nie zapominaj: podczas wywiadu przeprowadzonego przez dziennikarzy podczas NFL Combine 2020, Hurts został zapytany, czy rozważyłby zmianę pozycji. Można założyć, że Eagles są szczęśliwi. Hurts nadal gra jako rozgrywający.

„Obaj to wspaniali ludzie” – powiedział Williams. „Patryk wyszedł [to support an event Williams has a key role in organizing], SMS-owałem z Jalenem przez cały rok. Widząc tych gości jako pierwszych dwóch, którzy to zrobili i jakimi są, nie sprawia mi to przyjemności.

Gdy rozmowa telefoniczna dobiegała końca, Williams został poproszony o przewidzenie wyniku pojedynku Chiefs-Eagles. On tam nie pójdzie.

– Nie – powiedział Williams, a jego komentarz przerwał serdeczny śmiech. „Mam zamiar cieszyć się tym wieczorem i być szczęśliwym dla Patricka i Jalena”.

Ale zanim się rozłączył, Williams dostarczył ostatni klejnot.

„Poza tym w Super Bowl jest dwóch czarnych rozgrywających” – powiedział Williams. „Bez względu na wszystko, nie mogę przegrać”.