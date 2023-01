W ślad za Teslą Ford zdecydował się obniżyć ceny Mustanga Mach-E

30 stycznia (Reuters) — Ford Motor Co (FN) W poniedziałek obniżył cenę swojego elektrycznego crossovera SUV Mustang Mach-E do 5900 USD za pojazd, kilka tygodni po tym, jak rywal Tesla Inc. (TSLA.O) Obniżyła ceny swoich pojazdów elektrycznych na całym świecie nawet o 20%.

Akcje Forda spadły o 2,9% do 12,89 USD w handlu w środku dnia. Tesla spadła o 6,3%.

Ten ruch pojawia się, gdy producenci pojazdów elektrycznych czują presję obniżek cen Tesli.

„Ford obniżył ceny Mustanga EV w odpowiedzi na obniżki cen Tesli. Mini wojna cenowa z pojazdami elektrycznymi rozpocznie się w USA, rozpoczynając strzał Tesli w obniżki cen Tesli” – powiedział na Twitterze Dan Ives, analityk z Wedbush Securities.

Posunięcie to sprawiłoby, że co najmniej jedna dodatkowa wersja Mach-E ponownie kwalifikowałaby się do federalnej ulgi podatkowej w wysokości 7500 USD, co wymaga, aby Ford EV miał sugerowaną cenę detaliczną przekraczającą 55 000 USD, aby się zakwalifikować.

Ford planował już w tym roku zwiększyć produkcję Mach-E w swojej fabryce w Meksyku z 78 000 do 130 000 pojazdów w 2022 r., a w listopadzie poinformował, że przyspiesza produkcję Mustanga Mach-E i dąży do osiągnięcia globalnej rocznej produkcji na poziomie 270 000 do 2022 r. koniec 2023 roku. w tym chińskiej produkcji.

[1/4] Ford Mustang Mach-E GT można zobaczyć podczas targów motoryzacyjnych IAA Mobility 2021 w Monachium, 8 września 2021 r. w Monachium, Niemcy. REUTERS/Michaela Rehle/File Photo

Ford buduje Mach-E w Meksyku i Chinach.

„Obniżka cen Tesli jest dużym ciosem dla jej szans na konkurowanie w modelach EV, a Mustang Mach-E konkuruje bezpośrednio z Modelem Y Tesli” – powiedział Garrett Nelson, analityk z CFRA Research.

Ford obniża ceny różnych wersji Mach-E nawet o 8% i obniża cenę rozszerzonej baterii o około 19%. Tanie modele otrzymują niewielkie obniżki cen od 600 do 900 USD. Obniżki cen Forda dotyczą tylko cen w Ameryce Północnej.

Dyrektor generalny Forda, Jim Farley, napisał na Twitterze: „Skala skróci czas oczekiwania klientów. A dzięki większej produkcji obniżamy koszty, co pozwala nam dzielić się tymi oszczędnościami z klientami”.

Ford sprzedał 39 458 Mach-E w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku, w porównaniu z 27 140 w 2021 roku.

General Motors (GM.N) Inni w poniedziałek powiedzieli, że nie mają planów dostosowania cen. Producent samochodów z Detroit w czerwcu obniżył ceny Bolta o około 6000 USD i do 18% za najtańszą wersję, a na początku tego miesiąca pojazd kwalifikował się do federalnej ulgi podatkowej w wysokości 7500 USD.

Obecni klienci Mustanga Mach-E oczekujący na dostawę swoich pojazdów automatycznie otrzymają obniżkę ceny, powiedział Ford.

Relacje Davida Shepherdsona z Waszyngtonu, Josepha White’a z Detroit oraz Aishwaryi Nair i Nathana Gomeza z Bangalore; Montaż autorstwa Krishny Chandry Elluri, Nicka Ziemińskiego i Christiana Schmolingera

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.