Gwiazda „Laverne i Shirley” Cindy Williams zmarła w wieku 75 lat

LOS ANGELES (AP) – zmarła Cindy Williams, jedna z najpopularniejszych amerykańskich gwiazd lat 70.

Williams zmarła w środę w Los Angeles w wieku 75 lat po krótkiej chorobie – poinformowały jej dzieci, Jack i Emily Hudson, w oświadczeniu wydanym przez rzeczniczkę rodziny Lisę Granis.

„Śmierć Cindy Williams, naszej miłej, przezabawnej matki, pozostawiła nam smutek nie do pokonania, którego nie da się wyrazić” – czytamy w oświadczeniu. „To była nasza radość i przywilej znać ją i kochać. Była miła, piękna, hojna i miała wspaniałe poczucie humoru i iskrzącego ducha, które wszyscy kochali.

Williams pracowała z niektórymi z najbardziej elitarnych hollywoodzkich reżyserów podczas swojej kariery filmowej, występując w „Podróżach z moją ciotką” George’a Cukora z 1972 r., „American Graffiti” George’a Lucasa z 1973 r. I „Rozmowie” Francisa Forda Coppoli, zanim przeniosła się na pełny etat do telewizji. „od 1974 r.

Ale najbardziej znana jest z „Laverne i Shirley”, spin-offu „Happy Days”, który był emitowany w ABC od 1976 do 1983 roku, co czyni go jednym z najpopularniejszych programów telewizyjnych.

Williams zagrał Shirley Feeney w serialu o parze współlokatorów robotniczych, którzy pracowali na linii montażowej browaru Milwaukee w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, u boku bardziej swobodnej Laverne DeFazio Marshalla.

„Są ukochanymi postaciami” – powiedział Williams dla The Associated Press w 2002 roku.

DeFazio jest porywczy i defensywny; Feeney był naiwny i ufny. Aktorzy czerpali inspirację z własnego życia.

„Na początku każdego sezonu dokonujemy inwentaryzacji talentów, które mamy” – powiedział Marshall AP w 2002 roku. „Cindy mogła dotknąć nosem językiem i wykorzystaliśmy to w serialu. Zatańczyłam stepowanie.

Williams powiedziała The Associated Press w 2013 roku, że ona i Marshall mieli „bardzo różne osobowości”, ale historie ich starcia podczas kręcenia serialu były „trochę za dużo”.

Seria jest rzadkim hitem sieciowym o postaciach z klasy robotniczej, z motywem otwierającym, który sam się wzmacnia: „Daj nam jakąkolwiek szansę, skorzystamy z niej; przeczytaj nam dowolną zasadę, a my ją złamiemy”.

To otwarcie stałoby się tak popularne, jak sam program. Śpiew Williamsa i Marshalla „Schlimiel, Schlimazel”, kiedy się spotkali, stał się fenomenem kulturowym i często wywoływał nostalgię.

Marshall, którego brat Garry Marshall, współtwórca serialu, zmarł w 2018 roku .

aktor Rosario Dawson We wtorek udostępnił wideo z tematem otwierającym na Twitterze.

„Śpiewam tę piosenkę z wielką wdzięcznością dla obu dziewczyn” – napisał Dawson na Twitterze. “Absolutne perełki. Znowu zjednoczeni… Spoczywaj w raju Cindy Williams”.

W serialu wystąpili Michael McKean i David Lander jako dziwacy Laverne i Shirley – w Lenny i Squeaky. Lander zmarł w 2020 roku .

McKean złożył hołd Williamsowi na Twitterze na cześć produkcji.

„Za kulisami, sezon 1: Jestem poza sceną i czekam na wskazówkę. Scenariusz jest trudny, więc dajemy z siebie 110%, a publiczność jest zadowolona” – napisał McKean na Twitterze. „Cindy Scoots, gdy wchodzi i ze wspaniałym śmiechem mówi:„ Pokaż mi gotowanie ”! Dziękuję, Cindy.

Ze względu na spadające oceny w szóstym sezonie, bohaterowie przenieśli się z Milwaukee do Burbank w Kalifornii, zamieniając pracę jako barman na pracę w domu towarowym.

W 1982 roku Williams zaszła w ciążę i chciała skrócić czas pracy. Ponieważ jej żądania nie zostały spełnione, opuściła plan i złożyła pozew przeciwko firmie produkcyjnej. Od czasu do czasu pojawiała się w ostatnim sezonie.

Williams urodził się w 1947 roku w dzielnicy Van Nuys w Los Angeles, jako jedna z dwóch sióstr. Jego rodzina przeniosła się do Dallas wkrótce po jego urodzeniu, ale wróciła do Los Angeles, gdzie zaczął grać, uczęszczając do Birmingham High School. Sztuki teatralne w LA City College.

Jej kariera aktorska rozpoczęła się od małych ról telewizyjnych w 1969 roku, występując w „Pokoju 222”, „Niani i profesor” oraz „Miłość po amerykańsku”.

Jego rola stała się decydującą rolą w „American Graffiti” Lucasa. Film zapoczątkował boom nostalgii w latach pięćdziesiątych i wczesnych sześćdziesiątych. Premiera filmu „Happy Days” z Ronem Howardem, współpracownikiem z planu „American Graffiti”, odbędzie się w przyszłym roku. Postacie Laverne i Shirley po raz pierwszy pojawiły się w telewizji jako randki Fonziego Henry’ego Winklera, zanim dostały własny program.

Lucas rozważał ją do roli księżniczki Lei w „Gwiezdnych wojnach”, którą dostała Carrie Fisher.

W ciągu ostatnich trzech dekad Williams występował gościnnie w dziesiątkach seriali telewizyjnych, w tym w „7th Heaven”, „8 Simple Rules” i „Law & Order: Special Victims Unit”. W 2013 roku ona i Marshall pojawili się w hołdowym odcinku „Laverne & Shirley” serialu Nickelodeon „Sam and Kate”.

W zeszłym roku Williams wystąpiła w jednoosobowym przedstawieniu scenicznym pełnym historii ze swojej kariery. Ja, ja i Shirley ” w teatrze w Palm Springs w Kalifornii, niedaleko jego domu w Desert Hot Springs.

Williams była żoną wokalisty Hudson Brothers, Billa Hudsona, w latach 1982-2000. Hudson spłodził jej dwoje dzieci. Wcześniej był żonaty z Goldie Hawn i jest ojcem aktorki Kate Hudson.

