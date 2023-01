Exxon rozbija zyski zachodnich koncernów naftowych o 56 miliardów dolarów w 2022 roku

HOUSTON, 31 stycznia (Reuters) – ExxonMobil Corp (XOM.N) Firma poinformowała we wtorek, że odnotowała zysk netto w wysokości 56 miliardów dolarów w 2022 roku, zabierając do domu około 6,3 miliona dolarów na godzinę w zeszłym roku, ustanawiając nie tylko rekord firmy, ale także historyczny szczyt w zachodnim przemyśle naftowym.

Oczekuje się, że główne firmy naftowe pobiją swoje własne roczne rekordy dzięki wyższym cenom i rosnącemu popytowi. Kwota ta ponownie wywołała krytykę przemysłu naftowego i skłoniła kilka krajów do nałożenia na firmy podatków od nieoczekiwanych zysków.

Wyniki Exxon były wyższe niż 45,2 miliardów dolarów zysku netto, jaki zanotował w 2008 roku, kiedy cena ropy osiągnęła poziom 142 dolarów za baryłkę, czyli o 30% więcej niż średnia cena z ubiegłego roku. Głębokie cięcia kosztów podczas pandemii pomogły zwiększyć przychody w zeszłym roku.

„Ogólne zyski i przepływy pieniężne znacznie wzrosły rok do roku” — powiedziała Reuterowi dyrektor finansowy Exxon, Kathryn Michaels. „Więc to naprawdę wynikało z połączenia silnych rynków, dobrych wyników, silnej produkcji i dobrej kontroli kosztów”.

Exxon powiedział, że jego dochody w czwartym kwartale spadły o 1,3 miliarda dolarów z powodu unijnego podatku od nadzwyczajnych dochodów i utraty wartości aktywów, które rozpoczęły się w ostatnim kwartale. Firma pozwała Unię Europejską, argumentując, że opłata narusza jej kompetencje prawne.

Wyłączając opłaty, całoroczny zysk wyniósł 59,1 miliarda dolarów. Produkcja ropy i gazu wzrosła o około 100 000 baryłek dziennie do 3,8 miliona baryłek dziennie w porównaniu z rokiem poprzednim. Skorygowany zysk wyniósł 3,40 USD na akcję, zgodnie z danymi Refinitiv.

Akcje wzrosły o około 1% do 114,70 USD.

„To rekordowy wynik”, powiedział w notatce Braj Borgataria z RBC Capital, powołując się na niższe marże chemiczne, niższe niż oczekiwano zyski i więcej prac konserwacyjnych planowanych w rafineriach w tym kwartale.

Podatki od Windalla

Wyniki mogą spowodować kolejną rozgrywkę z Białym Domem. Administracja prezydenta Joe Bidena skrytykowała w piątek firmy naftowe za wlewanie pieniędzy w wypłaty dla akcjonariuszy zamiast w produkcję. W ubiegłym roku Exxon przekazał akcjonariuszom 30 miliardów dolarów w gotówce, więcej niż jego zachodni rywale.

Michaels odparł, że podatki od nieoczekiwanych zysków były „nielegalną i złą polityką”. Nałożenie nowych podatków na dochody z ropy „ma skutek odwrotny do tego, co próbujecie osiągnąć” – powiedział, zniechęcając do nowej produkcji ropy i gazu.

Exxon spodziewa się, że przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosną w ubiegłym roku do 76,8 mld USD, a w 2021 r. do 48,1 mld USD. Zdecydowano również o utrzymaniu rezerw gotówkowych w wysokości 30 miliardów dolarów. Firma powiedziała, że ​​wyciągnęła wnioski z pandemii, uznając, że jest pusta i zadłużając się, aby wypłacić dywidendę akcjonariuszom.

„Posiadanie naprawdę mocnego bilansu jest dla nas przewagą konkurencyjną”, powiedział Michaels, co pozwala firmie czekać na potencjalne okazje do przejęć i utrzymać plan dywidendy, nawet jeśli ceny energii ostatecznie spadną.

Exxon odnotował w czwartym kwartale zysk netto w wysokości 12,8 mld USD bez opłat, co oznacza wzrost o 44% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, ale spadek o 35% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Koszt projektu

Wydatki Exxon na nowe projekty związane z ropą i gazem wzrosły w zeszłym roku do 22,7 miliarda dolarów, czyli o 37% więcej niż rok wcześniej. Firma zwiększyła wydatki na odkrycia w Gujanie, przemysł łupkowy w USA oraz rafinację paliw i chemikalia.

„Antycykliczne inwestycje, których dokonaliśmy przed i po pandemii, zapewniły ludziom energię i produkty potrzebne, gdy gospodarki zaczęły się ożywiać” – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Exxon, Darren Woods.

Inwestycje mogą osiągnąć w tym roku 25 miliardów dolarów, powiedział Woods. Powiedział, że inflacja jest dwucyfrowa przy „naprawdę bardzo gorącym” popycie na sprzęt i usługi, częściowo wyjaśnionym rosnącymi kosztami w okresie permu.

Exxon doprowadził produkcję permu do 600 000 baryłek dziennie w tym roku, co oznacza wzrost o 50 000 baryłek dziennie w stosunku do ubiegłego roku, ale nieco poniżej oczekiwań rynkowych. Z drugiej strony Woods przewiduje, że wysokie marże rafineryjne utrzymają się w 2023 roku.

Wyniki Exxon wyprzedziły oczekiwane dobre wyniki Shell Plc w czwartek oraz BP Plc i Total Energies w przyszłym tygodniu.

Reportaż Sabriny Valle z Houston; Dodatkowe raporty Mrinaliki Roy z Bengaluru; Montaż autorstwa Christiana Schmollingera i Marka Portera

