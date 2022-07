Powodzie w Kentucky: gubernator mówi, że liczba ofiar śmiertelnych „może się podwoić”, ponieważ trudno jest dotrzeć do ludzi na dotkniętych obszarach

Gubernator Andy Beshear powiedział, że bezpośrednim celem było „doprowadzenie jak największej liczby ludzi do bezpieczeństwa” po tym, co urzędnicy określili jako bezprecedensową powódź w regionie.

Setki ludzi uratowali w ostatnich dniach z powietrza i wody członkowie Gwardii Narodowej z Kentucky, Tennessee i Zachodniej Wirginii, a także funkcjonariusze Departamentu Ryb i Dzikiej Przyrody Kentucky oraz policja stanowa.

„W tej chwili bardzo trudno jest, biorąc pod uwagę, jak rozległe są zniszczenia (i) dotknięte obszary, uzyskać dokładny numer zaginionych” – powiedział, zachęcając mieszkańców do zgłaszania zaginionych osób.

Według gubernatora w niektórych dzielnicach nadal brakuje telefonu komórkowego, a wodociągi są przeciążone. Szpital nie ma wody.

„Dla wszystkich we wschodnim Kentucky, będziemy tu dla was dzisiaj iw nadchodzących tygodniach, miesiącach i latach. Przejdziemy przez to razem” – powiedział Beshear w sobotnim tweecie.

Z ponad 18 000 domów i firm pogrążonych w ciemności, akcje ratunkowe zostały również utrudnione przez przedłużającą się przerwę w dostawie prądu wczesnym sobotnim rankiem. Według PowerOutage.pl.

Potężne powodzie zmiotły domy w kilku dzielnicach, pozostawiając niektórych mieszkańców na mieliźnie goniąc ich na dachy, Ucieczka przed śmiertelnymi powodziami. Urzędnicy uważają, że burze dotknęły tysiące ludzi, a odbudowa w niektórych obszarach może zająć lata, powiedział w piątek gubernator.

„To dla nas druzgocące, zwłaszcza po tym, jak zachodnia część naszego stanu doświadczyła najgorszej katastrofy tornado, jaką widzieliśmy siedem i pół miesiąca temu”, powiedział Beshear dla Wolf Blitzer z CNN. Seria huraganów W grudniu przedarł się przez Kentucky, zabijając 74 osoby.

Para przebywająca w samochodzie obiecała pomóc w sprzątaniu

Clay Nickles i jego żona Mackenzie rozmawiali z CNN w sobotę ze swojego samochodu po tym, jak ich dom w Neon w hrabstwie Letcher został uszkodzony dwa dni temu.

„Jak dotąd cała nasza rodzina została rozliczona, ale mamy sąsiadów, którzy nie są” – powiedział Clay Nickles.

Nickles opisał Neon jako zwartą społeczność, „jak Mayberry z Andym Griffithem”.

„Rodzina czy nie, każdy jest jak rodzina” – powiedział. „Zazwyczaj w takim wydarzeniu, jak jedna lub dwie osoby są zdruzgotane, wszyscy przyłączają się do pomocy. W tej sytuacji wszyscy są zdruzgotani”.

Nickles powiedział, że później zostawią swój samochód, aby pomóc w wysiłkach porządkowych.

„To trudne, ale przejdziemy przez to” – powiedział Nickles. „Ci ludzie są wojownikami, a górale mają dużo serca”.

Zgony odnotowano w hrabstwach Knott, Perry, Letcher i Clay. Koroner okręgowy powiedział, że w piątek po południu w hrabstwie Knott potwierdzono śmierć 14 osób, w tym czworo dzieci. Nie było od razu jasne, w jaki sposób ta liczba wpływa na ogólną liczbę ofiar śmiertelnych w stanie.

Czworo dzieci jest rodzeństwem, według ich ciotki, Brandi Smith, która powiedziała, że ​​domek rodziny został zalany wodą powodziową, a rodzina rzuciła się na dach dla bezpieczeństwa. Powiedziała, że ​​jej siostra Amber i jej partner próbowali ratować swoje dzieci, ale nie mogli.

„Trzymali się ich. Woda stała się tak silna, że ​​je zmyła” – powiedział Smith CNN.

Oczekuje się, że wschodnie Kentucky odetchnie w sobotę od ulewnego deszczu. Według Centrum Prognozy Pogody deszcz możliwy jest od niedzieli do poniedziałku. Dotknięte obszary obejmują wschodnie Tennessee i Appalachy w Północnej Karolinie, Wirginii i Zachodniej Wirginii.

Nie ma całego kościoła

Miasto Hazard w południowo-wschodnim Kentucky ma siedem z dziewięciu nieprzejezdnych mostów, „niespotykaną” liczbę, powiedział w piątek rano burmistrz Donald „Happy” Mobellini.

Wśród zniszczonych budynków był dwupiętrowy kościół, powiedział pastor Peter Youmans w piątek CNN.

„Wszystko, co widzisz, to kawałki cementu” – powiedział Youmans o swoim kościele baptystów Davidson i zobaczył, jak powódź zmywa pobliski dom.

„Zaczęło bardzo mocno padać i wyraźnie zbliżało się do parkingu” – powiedział Jimowi Ciuto z CNN. „Potem obudził się w naszym domu. Wiedziałem, że było naprawdę źle, ponieważ nigdy wcześniej go w naszym domu nie było. To był cios”.

Mały potok przed domem Youmanów ma około 8 lub 10 stóp szerokości i zwykle mniej niż 6 cali głębokości, ale podczas powodzi przyczepy poruszają się w dół potoku, powiedział.

Parafianie zwykle pomagają Kościołowi w takim czasie, ale „teraz zajmują się własnymi problemami”, zauważył.

„Niektórzy z nich są równie źli lub gorsi od nas” – powiedział. „Jesteśmy wdzięczni, że dom nie został zniszczony wraz z moimi wnukami”.

„Wciąż jestem w szoku”

Tymczasem Joseph Palumbo w hrabstwie Perry stara się dotrzeć do swojego domu.

„Idziemy do końca naszego podjazdu i pełna, podwójna naczepa uderzyła w nasz most” – powiedział Palumbo w piątek CNN. Powiedział, że przyczepa znajdowała się po drugiej stronie autostrady 28 od jego własnego domu przez dziesięciolecia.

„Wciąż jestem w szoku, ponieważ nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego” – powiedział Palumbo.

Przyczepa wylądowała na małym moście nad strumieniem, nie pozostawiając drogi dla niego i jego dziewczyny, Danielle Langdon, aby ją obejść.

„Wspinamy się po drabinie, po blaszanym dachu, wszędzie błoto” – powiedział Palumbo. „Pierwszego dnia ślizgamy się po blaszanym dachu, aby dostać się na drugą stronę”.

Mieszkaniec zrujnowanego domu podczas powodzi nie znalazł się w środku i przeszedł przez burzę bez szwanku.

„Przyjaciele, których nie widziałem od lat, skontaktowali się ze mną” – powiedział Palumbo. „Wspaniale jest widzieć ludzi pomagających sobie nawzajem”.