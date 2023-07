Prawnicy Trumpa proszą sędziego o rozważenie czasu kampanii w sprawie dokumentów

FORT PIERCE, Floryda, 18 lipca (Reuters) – Prawnicy Donalda Trumpa zwrócili się we wtorek do sędziego federalnego USA, aby nie traktował byłego prezydenta jak każdego innego oskarżonego o niewłaściwe obchodzenie się z tajnymi dokumentami. Kampania prezydencka.

Trump, faworyt do nominacji Republikanów, by zmierzyć się z prezydentem Demokratów Joe Bidenem w wyborach w 2024 r., nie przyznał się do zarzutów nielegalnego posiadania dokumentów bezpieczeństwa narodowego po odejściu ze stanowiska w 2021 r. i spisku mającego na celu udaremnienie wysiłków rządu w celu ich odzyskania.

Adwokat Trumpa, Christopher Kiss, poprosił sędziego okręgowego USA Eileen Cannon, mianowanego przez Trumpa do składu orzekającego, o rozważenie terminu kampanii prezydenckiej w USA przy podejmowaniu decyzji o wyznaczeniu rozprawy.

Cannon nie wyznaczył daty procesu podczas procesu, w którym Trump nie uczestniczył, ale podał w wątpliwość wniosek prokuratorów, aby rozpocząć się w grudniu. Zapytał adwokata Jaya Pratta, czy kiedykolwiek była sprawa dotycząca informacji niejawnych, która trafiła do sądu w ciągu sześciu miesięcy. Pratt powiedział, że nie może wskazać konkretnego przypadku.

Ale Cannon odmówił również przyjęcia prośby Trumpa o nieokreślone opóźnienie, mówiąc: „Musimy ustalić harmonogram”.

Sprawa z dokumentami jest jedną z wielu, z którymi boryka się Trump podczas swojego pobytu w Białym Domu. Trump powiedział we wtorek, że specjalny doradca USA Jack Smith, który wniósł sprawę z dokumentami, wysłał list do Trumpa, w którym stwierdził, że jest celem dochodzenia wielkiej ławy przysięgłych w sprawie jego wysiłków na rzecz obalenia przegranej w wyborach w 2020 roku.

Podczas wtorkowej rozprawy w sprawie dokumentów adwokat Trumpa Kiss powiedział, że w sprawie może dojść do „dwóch czołowych pretendentów do prezydentury Stanów Zjednoczonych walczących w sądzie”, gdy Departament Sprawiedliwości USA wniósł zarzuty pod Bidenem.

Adwokat David Harbaugh nazwał sugestie ingerencji politycznej „fałszywymi”. Zauważył, że prokurator generalny USA Merrick Garland wyznaczył Smitha na specjalnego doradcę, aby trzymać śledztwo z dala od polityki.

Powiedział, że zawodowi prawnicy przydzieleni do sprawy nie będą działać, „jeśli myślimy, że podejmujemy czyjś program polityczny”.

Zarzuty stawiane Trumpowi obejmują naruszenie ustawy o szpiegostwie, zgodnie z którą nieuprawnione posiadanie informacji bezpieczeństwa jest przestępstwem. 77-letniemu Trumpowi grozi do 20 lat więzienia, jeśli zostanie skazany.

Cannon początkowo planował rozpocząć proces 14 sierpnia – terminowi, któremu sprzeciwiała się zarówno obrona, jak i prokuratura, ponieważ powiedzieli, że potrzebują więcej czasu na przygotowania.

Cannon orzekł na korzyść Trumpa w wyzwaniu, które wniósł na rozprawę sądową na kilka miesięcy przed sprawą karną po przeszukaniu przez FBI w zeszłym roku posiadłości Trumpa Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie, które ujawniło kluczowe tajne dokumenty. Postawiono zarzuty. Orzeczenie Cannona zostało później uchylone w wyniku odwołania.

Raport Andrew Goudswarda; Montaż autorstwa Willa Dunhama, Davida Barrio, Nolene Walter i Daniela Wallisa

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.