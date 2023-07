Sprzedaż detaliczna wzrosła trzeci miesiąc z rzędu w czerwcu

Waszyngton

CNN

—



Wydatki w sklepach detalicznych w USA wzrosły trzeci miesiąc z rzędu w czerwcu, ponieważ amerykańscy konsumenci złagodzili luz.

Wydatki detaliczne, które są skorygowane o sezonowość, ale nie o inflację, wzrosły w czerwcu o 0,2%, poinformował we wtorek Departament Handlu. To wolne tempo niż zrewidowany wzrost o 0,5% z poprzedniego miesiąca A według Refinitiv zysk w wysokości 0,5% był poniżej oczekiwań ekonomistów.

Sprzedaż mebli wzrosła w czerwcu o 1,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem, podczas gdy wydatki w domach towarowych spadły o 2,4%. Wyłączając stacje benzynowe oraz sprzedaż samochodów i części, sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu o 0,3% w stosunku do maja. Ogólna sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu o 1,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, co jest drugim najsłabszym tempem od maja 2020 r.

Liczby dodają oznaki, że amerykańscy konsumenci wciąż otwierają swoje portfele w obliczu wysokich stóp procentowych, uporczywej inflacji i utrzymującej się niepewności gospodarczej.

„Na wydatki konsumentów ma wpływ wyczerpywanie się nadmiernych oszczędności zgromadzonych w okresie Covid” – napisali Ian Shepherdson i Kieran Clancy z Pantheon Macroeconomics w notatce analityka. „Od szczytu 90 miliardów dolarów zeszłego lata, szacujemy, że spłaty kredytów studenckich zwolniły od września do 70 miliardów dolarów w maju. Daje dodatkowego kopa”.

Sprzedaż detaliczna wpływa na szersze dane dotyczące wydatków konsumpcyjnych, które stanowią dwie trzecie produkcji gospodarczej. Wydatki konsumpcyjne mogły wzrosnąć w drugim kwartale, choć w wolniejszym tempie niż w pierwszych trzech miesiącach roku.

Duży wpływ na dane dotyczące wydatków ma sytuacja na rynku pracy, która w ostatnich miesiącach stopniowo się ochładzała. Dodali pracodawcy 209 000 miejsc pracy w czerwcu, prawie 100 000 pozycji silniejszych niż oczekiwane w maju 306 000 i najmniejszy miesięczny wzrost od czasu spadku w grudniu 2020 r. Rynek pracy pozostaje silny według standardów historycznych.

Rezerwa Federalna próbuje schłodzić gospodarkę, aby zmniejszyć inflację, więc stałe spowolnienie wydatków jest pozytywnie oceniane przez urzędników – o ile trwa. I wiele wskazuje na to, że wydatki będą nadal spadać.

„Podczas gdy konsumenci wciąż wydają pieniądze, zachowują się ostrożniej, ponieważ przedłużająca się inflacja i cykl zacieśniania polityki Rezerwy Federalnej zbierają swoje żniwo” – napisała Lydia Bousseur, starsza ekonomistka w EY-Parthenon, w notatce analityka. „Ponieważ oczekuje się, że wzrost zatrudnienia i dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych osłabnie w drugiej połowie roku, spowolnienie wydatków konsumpcyjnych wzrośnie, nadwyżki oszczędności zmniejszą się, spłata kredytów studenckich zostanie wznowiona, a warunki kredytowe zostaną jeszcze bardziej zaostrzone”.

Funkcjonariusze Banku Centralnego Do zobaczenia pod koniec tego miesiąca Powszechnie oczekuje się, że będzie to podwyżka stóp procentowych o ćwierć punktu, aby skonsultować ostatnią decyzję w sprawie polityki pieniężnej. Urzędnicy wyjaśnili Jest jeszcze praca do wykonania Zgodnie z najnowszymi prognozami gospodarczymi banku centralnego, w tym roku może nastąpić dodatkowa podwyżka o ćwierć punktu, aby zapewnić pokonanie inflacji. Niektórzy urzędnicy wskazywali już, że druga podwyżka we wrześniu byłaby dobrym pomysłem.

Utrzymująca się silna gospodarka w połączeniu z jeszcze silniejszym rynkiem pracy sprawi, że urzędnicy poczują się bardzo nieswojo. Ale na szczęście dla Fed, amerykańscy konsumenci będą musieli stawić czoła trudniejszym krajobrazom gospodarczym jeszcze w tym roku, co skłoni ich do radykalnych cięć.

Departament Handlu opublikuje swoje pierwsze szacunki produktu krajowego brutto w drugim kwartale 27 lipca.