Prezydent Peru Castillo zostaje postawiony w stan oskarżenia po próbie rozwiązania Kongresu

LIMA, 7 grudnia (Reuters) – Kongres Peru przegłosował w środę impeachment prezydenta Pedro Castillo.

Ignorując próbę zamknięcia Kongresu przez Castillo, prawodawcy głosowali 101 za, 6 przeciw i 10 wstrzymujących się, aby go usunąć. Wynik ogłoszono gromkimi brawami, a wiceprezydent Tina Poluarte wezwała do inauguracji.

Policja krajowa Peru udostępniła na Twitterze zdjęcie Castillo siedzącego bez ograniczeń na posterunku policji po głosowaniu w sprawie usunięcia go i powiedziała, że ​​„interweniowała”, aby wykonać swoje obowiązki. Odniósł się do Castillo jako „byłego prezydenta”. Nie wiadomo, czy został aresztowany.

Castillo powiedział, że tymczasowo zamknie Kongres, uruchomi „rząd wyjątkowy” i wezwie do nowych wyborów parlamentarnych.

Doprowadziło to do rezygnacji kluczowych ministrów w rządzie Castillo i oskarżeń o „spisek” ze strony członków opozycji i sojuszników. Policja i siły zbrojne ostrzegały go, że jego sposób rozwiązania Kongresu jest niezgodny z konstytucją.

Kongres wezwał Castillo w zeszłym tygodniu, aby odpowiedzieć na zarzuty „moralnej niekompetencji” w orzeczeniu. Prokuratura złożyła w październiku skargę konstytucyjną przeciwko Castillo za kierowanie „organizacją przestępczą” w celu czerpania korzyści z kontraktów rządowych i utrudnianie dochodzeń.

Castillo nazwał zarzuty „oszczerczymi” ze strony grup próbujących „wykorzystać i przejąć władzę, którą ludzie odebrali im w referendum”.

Lewicowy redaktor, który został prezydentem, przeżył dwie poprzednie próby postawienia go w stan oskarżenia, odkąd rozpoczął swoją kadencję w lipcu 2021 r.

Ale po tym, jak ogłosił rozwiązanie sojuszu Kongresu, ministrowie opuścili go i złożyli rezygnację. Jego posunięcie skrytykował ambasador USA.

„Stany Zjednoczone kategorycznie odrzucają wszelkie niekonstytucyjne działania prezydenta Castillo mające na celu uniemożliwienie Kongresowi wykonywania jego mandatu” – napisała na Twitterze Lisa Kenna, ambasador USA w Peru.

Zawirowania ogarnęły rynki drugiego na świecie producenta miedzi, chociaż analitycy twierdzą, że obalenie Castillo, który od czasu objęcia władzy walczył z wrogim Kongresem, byłoby korzystne dla inwestorów.

Po latach zawirowań politycznych w Peru doszło do poważnego konfliktu między prezydentem a Kongresem.

Prezydent Martín Vizcarra rozwiązał Kongres, a później został postawiony w stan oskarżenia w 2020 roku. Trzy dekady temu były prezydent Alberto Fujimori, obecnie przebywający w więzieniu za łamanie praw człowieka i korupcję, również próbował rozwiązać Kongres.

Oświadczenie Marco Aquino; Dodatkowe raporty autorstwa Sarah Moreland; Napisane przez Adama Jordana i Valentine Hilaire; Montaż autorstwa Anthony’ego Esposito, Billa Bergroda i Rosalby O’Brien

