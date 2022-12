Castillo z Peru został obalony i aresztowany, a nowym prezydentem został Bolvarde

CNN

w Boluarte W środę została zaprzysiężona pierwsza kobieta-prezydent Peru To był dramatyczny dzień, kiedy aresztowano jego poprzednika Do buntu i impeachmentu przez ustawodawców.

Bolavarte, były wiceprezydent kraju, został szóstym prezydentem Peru w ciągu niespełna pięciu lat, który objął najwyższe stanowisko w Kongresie.

Ceremonia odbyła się kilka godzin po tym, jak większość 101 członków 130-osobowego organu ustawodawczego głosowała za postawieniem w stan oskarżenia byłego prezydenta Pedro Castillo.

Burzliwy dzień rozpoczął się, gdy ówczesny prezydent Castillo ogłosił plany rozwiązania Kongresu i ustanowienia rządu nadzwyczajnego przed głosowaniem w sprawie oskarżenia prawodawców w sprawie, którą peruwiański rzecznik praw obywatelskich określił jako „próbę zamachu stanu”.

Zaapelował również o przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w celu opracowania nowej konstytucji.

Posunięcie to wywołało rezygnację gabinetu, ostrą reakcję najwyższych urzędników i potępienie ze strony regionalnych sąsiadów – ostatecznie nie udało się zapobiec postawieniu go w stan oskarżenia w Kongresie.

Peruwiańskie siły zbrojne odrzuciły próbę Castillo odsunięcia prawodawców na bok, nazywając to „pogwałceniem konstytucji”.

Poluarte skrytykował plan rozwiązania Castillo, opisując go na Twitterze jako „spisek mający na celu pogorszenie kryzysu politycznego i instytucjonalnego, którego społeczeństwo peruwiańskie musi przestrzegać prawa”.

Międzynarodowi urzędnicy przyłączyli się do chóru potępień Castillo, a Stany Zjednoczone nazwały to posunięcie „przywódcą” i wezwały prezydenta, by „zezwolił demokratycznym instytucjom Peru na funkcjonowanie zgodnie z konstytucją” – powiedziała Lisa Kenna, ambasador USA w Peru. Powiedział na Twitterze.

„Powstaniemy i kategorycznie odrzucimy wszelkie działania niezgodne z konstytucją w Peru i podważające demokrację w tym kraju” – powiedział w oświadczeniu rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

MSZ Argentyny wyraziło „głębokie zaniepokojenie” kryzysem politycznym w PeruNa poinformował na TwitterzeMSZ Brazylii stwierdziło w oświadczeniu, że działania Castillo były „niezgodne z ramami konstytucyjnymi kraju, [and] Stanowi pogwałcenie demokracji i rządów prawa.

W szokującym obrocie wydarzeń Castillo został aresztowany przez policję w stolicy Limie po tym, jak prawodawcy postawili go w stan oskarżenia w Kongresie.

Zdjęcia udostępnione z prowincji przedstawiały byłego prezydenta siedzącego przy stole w niebieskiej marynarce, podczas gdy urzędnicy podpisywali dokumenty.

W oświadczeniu biuro prokuratora generalnego Peru poinformowało, że Castillo został aresztowany pod zarzutem buntu za „naruszenie porządku konstytucyjnego”.

„Potępiamy naruszenie porządku konstytucyjnego” – powiedziała w oświadczeniu prokurator generalna Peru Patricia Benavides. „Konstytucja polityczna Peru obejmuje podział władzy i stanowi, że Peru jest demokratyczną i suwerenną republiką… żadna władza nie może ustanowić się ponad konstytucją i musi przestrzegać swoich konstytucyjnych mandatów”.

CNN zwróciło się do zespołu obrony Castillo o komentarz w sprawie zarzutów.

To był upokarzający koniec kadencji Castillo. The Były nauczyciel szkoły Przywódca związkowy wyłonił się z zapomnienia, by zostać wybrany w drugiej turze w lipcu 2021 r. i jest postrzegany jako część „różowej fali” nowych lewicowych przywódców w Ameryce Łacińskiej.

Wystąpił na platformie obiecując przepisanie konstytucji i zwiększenie redystrybucji bogactwa poprzez przekazanie większej kontroli stanom. Nad rynkami i zasoby naturalne, rosnąca inflacja w Peru, jego brak doświadczenia politycznego i obietnic, z którymi walczył o silną pozycję. Antykonserwatywny W Kongresie.

Rząd lewicowego lidera pogrążył się w chaosie od czasu objęcia urzędu, a dziesiątki ministrów mianowano, zastąpiono, zwolniono lub złożyło rezygnację ze stanowisk w ciągu roku – zwiększając presję. jego.

Castillo krytykuje opozycję za próby usunięcia go od pierwszego dnia urzędowania. Oskarżył Benavidesa o coś, co nazwał nową formą „spisku” przeciwko niemu poprzez śledztwa w biurze.

W październiku Benavides złożył trzykrotną skargę konstytucyjną przeciwko Castillo Sześć zapytań Jej gabinet został otwarty. Skarga pozwala Kongresowi na przeprowadzenie własnego śledztwa przeciwko byłemu prezydentowi.

Castillo spotkał się z falą zapytań, czy wykorzystał swoją pozycję, aby zyskać wpływy, przysługi lub faworyzowanie z korzyścią dla siebie, swojej rodziny i bliskich współpracowników.

Castillo wielokrotnie zaprzeczał wszystkim zarzutom i powtarzał swoją gotowość do współpracy w każdym dochodzeniu. Twierdzi, że zarzuty są wynikiem polowania na czarownice przeciwko niemu i jego rodzinie przez grupy, które nie zaakceptowały jego zwycięstwa w wyborach.

Były prezydent stoi w obliczu pięciu wstępnych dochodzeń karnych pod zarzutem kierowania programami korupcyjnymi podczas sprawowania urzędu. Obejmuje to oskarżenia prokuratorów, że kierował „siatką przestępczą”, która ingerowała w instytucje publiczne, takie jak Ministerstwo Transportu i Komunikacji, Ministerstwo Mieszkalnictwa i państwową spółkę naftową Peru, w celu kontrolowania procesów przetargów publicznych i czerpania korzyści z określonych firm i bliskich współpracowników .

Prokuratura bada również, czy były prezydent próbował wpływać na proces awansowania funkcjonariuszy zarówno w Siłach Zbrojnych, jak i Policji.

Dochodzenie dotyczy również rodziny Castillo, w tym jego żony i szwagra. Była Pierwsza Dama Lilia Paredes jest podejrzana o zorganizowanie siatki przestępczej. Jej prawnik, Benji Espinoza, zapewniał, że jest niewinna, argumentując, że proces przeciwko byłej pierwszej damie „ma wiele wad i niedociągnięć”.

Jego szwagierka Yennefer Paredes jest sądzona za pranie brudnych pieniędzy i udział w spisku kwalifikowanym, oskarżona o przynależność do organizacji przestępczej. Pozostał w areszcie do czasu, gdy sędzia cofnął mu „areszt prewencyjny” na 30 miesięcy. Zaprzeczyła również popełnieniu przestępstwa.

„Moja córka, moja żona, cała moja rodzina została zaatakowana wyłącznie w celu zniszczenia mnie, ponieważ nie chcą, abym dokończył swoją kadencję, skończę swoją kadencję, nie jestem skorumpowany” – powiedział Castillo. Podczas telewizyjnego przemówienia z Pałacu Prezydenckiego 20 października.

W tym samym przemówieniu Castillo przyznał, że niektórzy z jego bliskich współpracowników powinni stanąć przed sądem w związku z zarzutami korupcji, mówiąc: „Jeśli zawiodą moje zaufanie, niech zajmie się nimi sprawiedliwość”.

Wizerunek prezydenta Polwarta został również nadszarpnięty przez własne dochodzenie konstytucyjne Kongresu, które zostało odrzucone 5 grudnia.

Jej awans niekoniecznie złagodzi toksyczny i pełen urazy krajobraz polityczny Peru, ponieważ będzie potrzebował ponadpartyjnego wsparcia, by rządzić.

Tymczasem wielu Peruwiańczyków wzywa do całkowitego resetu. We wrześniu 2022 roku 60% Peruwiańczyków stwierdziło, że popiera przedterminowe wybory w celu odnowienia zarówno prezydentury, jak i Kongresu. Według ankiety przeprowadzonej przez Instytut Studiów Peruwiańskich (IEP)..