Kontrakty terminowe na akcje niewiele się zmieniły, ponieważ inwestorzy oceniali ryzyko pogorszenia koniunktury gospodarczej

Kontrakty terminowe na akcje były płaskie w czwartek Po indeksie S&P 500 Spadł piąty dzień z rzędu, a Wall Street oceniła możliwość recesji.

Średnie kontrakty terminowe Dow Jones Industrial wzrosły o 50 punktów, czyli o 0,1%. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,2 proc., a na Nasdaq 100 o 0,2 proc.

Akcje Wynajmij pas startowy Wzrósł o ponad 17% w handlu przedsesyjnym. Sklep internetowy Zyski przekroczyły oczekiwania w ostatnim kwartale Przy rosnącej inflacji kupujący woleli pożyczać markowe ubrania.

W środę S&P 500 spadł o 0,19% po raz piąty z rzędu tracąc sesję. Dow Jones zyskał prawie 1,58 pkt. Tymczasem Nasdaq Composite spadł o 0,51%.

„Kontrakty terminowe na akcje w USA próbują się ustabilizować, a obligacje skarbowe odnotowują niewielkie zyski, ale nastrój pozostaje ponury” – powiedział Adam Crisafulli, założyciel Vital Knowledge, w notatce dla klientów w czwartek. „Problemem dla krajowych akcji jest brak katalizatorów – dwie dane o inflacji pojawią się w piątek (oczekiwania PPI i Michigan), ale prawdziwe fajerwerki przyjdą w przyszłym tygodniu”.

Uwaga inwestorów skupiła się na przyszłotygodniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej, na którym powszechnie oczekuje się, że bank centralny ogłosi podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych. To mniejszy wzrost niż poprzednie cztery podwyżki stóp procentowych, ale nie zmniejsza to obaw o to, czy bank centralny będzie w stanie uniknąć recesji w przyszłym roku, starając się ograniczyć wzrost cen. Listopadowy indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych we wtorek powinien dostarczyć dalszych wyjaśnień co do kierunku inflacji.

Ostatnio Wall Street czekała na najnowsze dane dotyczące tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych przed czwartkiem. Ekonomiści ankietowani przez Dow Jones spodziewali się, że liczba wniosków wyniesie 230 000, nieco więcej niż w poprzednim tygodniu, kiedy to było 225 000.

Handlowcy z niecierpliwością czekają na najnowsze wyniki zarobków Lululemon Athletica , Identyfikacja dokumentu , Broadcom I Kosztco Po godzinach czwartek.