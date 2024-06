Prognoza kopuły cieplnej: jak wysokie temperatury wzrosną w 11 miastach

Wielkie Jeziora i duża część Doliny Ohio skwierczą teraz pod rekordową kopułą cieplną. W czwartek intensywne upały rozprzestrzenią się na wschód, do północno-wschodniej i Nowej Anglii, a w weekend do południowego środkowego Atlantyku. Ostrzeżenia przed upałem obowiązują w 14 stanach na dotkniętych obszarach, a urzędnicy ostrzegają ludzi, zwłaszcza tych nieposiadających klimatyzacji, aby podjęli środki ostrożności zapobiegające chorobom cieplnym.

Temperatury w wielu miejscach wzrosną od połowy lat 90. do prawie 100, podczas gdy wskaźniki ciepła – miara uwzględniająca wilgotność – wzrosną ze 100 do 105. Ciepło może nie mieć znaczenia historycznego, ale możliwe są zapisy obejmujące wiele dni kalendarzowych i możliwe są pewne zapisy miesięczne.

Narodowa Służba Meteorologiczna stwierdziła, że ​​fale upałów na początku sezonu, które utrzymują się przez kilka dni, „zwiększą ryzyko fal upałów w stopniu wykraczającym poza to, co wskazują idealne wartości temperatury”.

Prognozuje się, że wiele lokalizacji osiągnie najwyższy poziom National Weather Service Zagrożenie cieplne Prognozowanie, czyli ocena ryzyka dla zdrowia człowieka. Władze wzywają ludzi, aby nawadniali się, nosili lekkie ubrania i robili sobie przerwy w cieniu lub w pomieszczeniach zamkniętych, jeśli muszą przebywać na zewnątrz przez dłuższy czas w upale.

Przewiduje się, że w Indianapolis, Detroit, Cleveland, Cincinnati, Buffalo, Pittsburgh, Filadelfia, DC i Baltimore w pewnym momencie fali upałów ryzyko wystąpienia upałów osiągnie 4. poziom. Jest to najwyższy poziom, opisywany jako „rzadkie i/lub długotrwałe okresy ekstremalnych upałów z niewielką ulgą w nocy lub bez niej”. Prognozuje się, że w kilku innych miejscach poziom ciepła osiągnie 3. poziom, który „dotknie każdego, kto nie będzie skutecznym chłodzeniem i/lub odpowiednim nawodnieniem”.

W północnej części północno-wschodniej części kraju, gdzie w czerwcu rzadko zdarzają się długie okresy tak ekstremalnych temperatur, upały rosną. Indeks ciepła osiągnął we wtorek w Buffalo poziom 101, a według prognoz w środę i czwartek osiągnie średni lub górny poziom 90. W Rochester w stanie Nowy Jork wskaźnik ciepła osiągnął we wtorek 103, a w środę 104.

Spośród miast dotkniętych najdłuższym okresem ekstremalnych upałów był Pittsburgh, który prawdopodobnie pobił rekord ekspansji ustanowiony w 1994 r. Syrakuzy, Nowy Jork, Potrafi tworzyć rekordy Najdłuższe dni w czerwcu wynoszą 94 stopnie lub więcej.

Wysokociśnieniowa kopuła cieplna wytwarzająca niebezpieczne ciepło Można osiągnąć rekordowy poziom intensywności W niektórych częściach Stanów Zjednoczonych. Badania pokazują, że wywołane przez człowieka zmiany klimatyczne zwiększają siłę, skalę i częstotliwość takich zdarzeń.

Oto prognoza wyższych temperatur dla poszczególnych miast od tygodnia do weekendu.

Po osiągnięciu we wtorek poziomu 94, czyli tuż przed rekordem dziennym wynoszącym 97, w środę i czwartek należy spodziewać się najwyższych wartości od połowy do górnej granicy lat 90. Rekordy dni kalendarzowych wyniosły 94 w środę i 97 w czwartek. Indeks rujowy powinien wynosić od 100 do 105 każdego dnia. Maksymalne wartości powinny kształtować się w pobliżu 90 w piątek i w ten weekend, a następnie w przyszłym tygodniu od 80 do prawie 90.

Szczyt upałów przypada na środę i czwartek, z najwyższymi wartościami w ciągu dnia kalendarzowego od połowy do górnych lat 90. w pobliżu najwyższych wartości w ciągu dnia kalendarzowego wynoszących 96 w środę i 98 w czwartek, przy wskaźniku ciepła w pobliżu lub powyżej 100 w oba dni. Fajne maksima w latach 80. spodziewane są od piątku przez większą część przyszłego tygodnia, a sobotnie maksima mogą przypadać na lata 70.

Po osiągnięciu maksimów w połowie i górnych latach 90. od niedzieli do wtorku, w środę powinny one osiągnąć połowę lat 90., ze wskaźnikiem ciepła w górnych latach 90. Nieco chłodniejsze maksima w górnych latach 80. i połowie 90. spodziewane są od czwartku przez większą część przyszłego tygodnia. Dzienne maksima w tym kalendarzu wahają się od lat 90. do setek.

Najwyższe wartości od połowy do górnych lat 90. prognozowane są na niedzielę, a wskaźnik ciepła osiągnie 100–105. Rekordowe wartości dni kalendarzowych wahają się od 97 do 99. „Nocne minimum spadnie jedynie do lat 70., bez ulgi” – podał serwis pogodowy. Nieco chłodniejsze maksima w górnych latach 80. i połowie 90. spodziewane są od poniedziałku przez większą część przyszłego tygodnia.

Maksimum powinno osiągnąć dolne wartości 90 i 90 do niedzieli, a wskaźnik ciepła będzie sięgał każdego dnia od połowy do górnych 90 stopni. Rekordowe wartości w dniach kalendarzowych wahają się od 92 do 96. W przyszłym tygodniu spodziewane są wysokie temperatury w przedziale od lat 80. do prawie 90.

Najwyższe wartości prognozowane są na sobotę w połowie i w górnej części lat 90., ze szczytami wskaźnika ciepła wynoszącymi od 95 do 100 każdego dnia. Rekordowe wartości w dniach kalendarzowych wahają się od 95 do 99. Chłodniejsze wzloty z lat 80. nadejdą w niedzielę i będą trwać przez cały następny tydzień.

W środę temperatury zaczną rosnąć w pobliżu 90 stopni, a wskaźnik ciepła osiągnie połowę 90 stopni. W czwartek i piątek maksima wzrosną do połowy i połowy lat 90., a w czwartek i piątek mogą spaść do rekordowego poziomu w dniu kalendarzowym wynoszącego 97. Wskaźnik ciepła w oba dni powinien znajdować się w górnej części lat 90-tych. Wysokie wartości powinny nieco się ochłodzić do górnych 80-90 w sobotę w przyszłym tygodniu. Sześć kolejnych dni z temperaturą sięgającą 90 stopni byłoby pierwszym takim przypadkiem w czerwcu.

W środę i czwartek temperatury będą oscylować w okolicach 90 stopni. Bardziej ekstremalne upały prognozowane są od piątku do niedzieli, z najwyższymi temperaturami w ciągu dnia w połowie lat 90. w pobliżu 100 i szczytami wskaźnika ciepła wynoszącymi 100–105 każdego dnia. Rekordowe wartości w dniach kalendarzowych w tym okresie wahają się od 97 do 100. Maksymalne wartości powinny znajdować się w okolicach 90. lub najniższe w okolicach 90. Od poniedziałku przez większą część przyszłego tygodnia.

Maksimum powinno przypadać na połowę lat 90. i być blisko 100 w sobotę, podczas gdy wskaźnik ciepła powinien wynosić od 100 do 105. Rekordowe wartości dni kalendarzowych wahają się od 95 do 98. W niedzielę i przez większość przyszłego tygodnia niższe temperatury będą wynosić od 80 do prawie 90 stopni. Ostatni raz miasto doświadczyło upałów o podobnej intensywności i czasie trwania 30 lat temu, 15–20 czerwca 1994 r., kiedy maksymalna temperatura w ciągu dnia wynosiła 95 lub więcej stopni. Według służb pogodowych.

Po osiągnięciu najwyższych poziomów 97 i 96 w niedzielę i poniedziałek, we wtorek ochłodziło się do maksimum w latach 80-tych. W środę od czwartku do soboty temperatura ponownie osiągnie niskie temperatury 90., a następnie temperatura w połowie lat 90. osiągnie prawie 100. Rekordowe wartości w dniach kalendarzowych wahają się od 99 do 105. Przez większą część przyszłego tygodnia najwyższe wartości będą się utrzymywać w przedziale od połowy do górnych lat 90-tych.

Najgorsze upały spodziewane są od piątku do niedzieli, z najwyższymi temperaturami w połowie lat 90. bliskimi 100, a wskaźnikami upałów sięgającymi od 100 do 105. Rekordowe wartości dni kalendarzowych wahają się od 98 do 101. Miasto prawdopodobnie po raz pierwszy od 2016 roku osiągnie liczbę 100. Niskie dawki stosowane przez noc w latach 70. zapewniają minimalną ulgę.