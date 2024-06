Nowe prawo wymaga, aby we wszystkich salach lekcyjnych szkół publicznych w Luizjanie eksponowano Dziesięć Przykazań

BATON ROUGE, La. (AP) – Luizjana stała się pierwszym stanem, który wymaga wywieszenia Dziesięciu Przykazań w każdej klasie szkoły publicznej, co jest najnowszym posunięciem zdominowanej przez GOP legislatury mającej na celu realizację konserwatywnego programu pod rządami nowego gubernatora.

Ustawa, podpisana w środę przez republikańskiego gubernatora Jeffa Landry’ego, wymagałaby wywieszenia Dziesięciu Przykazań w formacie plakatu „dużą, łatwą do odczytania czcionką” we wszystkich publicznych salach lekcyjnych, od przedszkoli po uniwersytety finansowane przez państwo.

„Jeśli chcesz szanować praworządność, musisz zacząć od pierwotnego prawodawcy, czyli Mojżesza”, który otrzymał przykazania od Boga, powiedziała Landry.

Przeciwnicy kwestionowali konstytucyjność ustawy i zapowiadali zaskarżenie jej do sądu. Zwolennicy twierdzą, że posunięcie to nie ma charakteru religijnego, ale ma znaczenie historyczne. W języku prawa Dziesięć Przykazań to „podstawowe dokumenty naszego państwa i rządu krajowego”.

Plakaty mają pojawić się w klasach na początku 2025 r., wraz z czteroakapitowym „oświadczeniem kontekstowym” szczegółowo opisującym, w jaki sposób Dziesięć Przykazań „było podstawą amerykańskiej edukacji publicznej przez prawie trzy stulecia”.

Zgodnie z prawem na realizację mandatu nie będą wykorzystywane środki państwowe. Plakaty są opłacane z datków.

Prawo „uznaje”, ale nie wymaga umieszczania w szkołach publicznych K-12 innych materiałów, w tym: Porozumienia Mayflower, podpisanego przez pielgrzymów na Mayflower w 1620 r. i często określanego jako „pierwsza konstytucja Ameryki”. Deklaracja Niepodległości i Rozporządzenie Północno-Zachodnie, które utorowały drogę nowym państwom do przyłączenia się do Unii na Terytorium Północno-Zachodnim – dzisiejszym Środkowym Zachodzie.

Wkrótce po podpisaniu przez gubernatora ustawy w szkole katolickiej im. Matki Bożej Fatimskiej w Lafayette w środę organizacje i organizacje praw obywatelskich pragnące trzymać religię poza zasięgiem rządu obiecały wnieść przeciwko niej pozew.

Prawo uniemożliwia uczniom otrzymywanie równej edukacji i sprawia, że ​​dzieci różnych wyznań czują się w szkole bezpieczniej – stwierdziły we wspólnym oświadczeniu Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich, Amerykanie Zjednoczeni na Rzecz Oddzielenia Kościoła od Państwa oraz Fundacja Wolności Od Religii. Popołudnie.

„Nawet wśród tych, którzy wierzą w jakąś wersję Dziesięciu Przykazań, konkretny tekst, którego przestrzegają, może różnić się w zależności od religii lub tradycji. Rząd nie powinien zajmować żadnej strony w tej debacie teologicznej” – stwierdziły grupy.

Kontrowersyjne ustawodawstwo, wplecione w Pas Biblijny, rozpoczyna nową erę konserwatywnego przywództwa w Luizjanie pod rządami Landry’ego, który w styczniu zastąpił dwuletniego demokratycznego gubernatora Johna Bel Edwardsa. GOP posiada większość w legislaturze, a Republikanie zajmują wszystkie urzędy wybieralne w całym stanie, torując drogę prawodawcy konserwatywnemu programowi.

Podobne projekty ustaw zaproponowano w innych stanach, które wymagałyby wywieszenia Dziesięciu Przykazań w klasach. Teksas, Oklahomie i Utah. Jednak ze względu na groźbę sporów prawnych o zgodność z konstytucją takich środków żadnemu stanowi z wyjątkiem Luizjany nie udało się uchwalić tych ustaw.

Spory prawne dotyczące eksponowania Dziesięciu Przykazań w szkołach nie są niczym nowym.

W 1980 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że podobne prawo stanu Kentucky jest niezgodne z konstytucją i narusza klauzulę ustanawiającą Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która stanowi, że Kongres „nie będzie stanowił żadnego prawa dotyczącego ustanowienia religii”. Wysoki Trybunał stwierdził, że ustawa nie miała celu świeckiego, ale służyła celowi religijnemu.

___

Przyczynił się do tego reporter Associated Press Jeffrey Collins z Kolumbii w Południowej Karolinie.

___

Historia została poprawiona, aby wyjaśnić, że działanie gubernatora nie było zaplanowane w czasie. W środę gubernator podpisał ustawę.