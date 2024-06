Stonehenge pomalowane na pomarańczowo przez protestujących Just Stop Oil

A Wideo udostępniony w środę Just Stop Oil przejęła inicjatywa grupy działaczy na rzecz ochrony środowiska, pokazując dwie osoby biegnące w stronę pomnika i odwijające pomarańczę. Przechodnie krzyczeli „Nie” i „Zatrzymajcie go”, podczas gdy inni próbowali odciągnąć protestujących.

W środę protestujący spryskali część Stonehenge pomarańczową farbą, wzywając rząd brytyjski do podjęcia działań w sprawie zmian klimatycznych na dzień przed tym, jak tysiące ludzi zgromadzą się w liczącym 5000 lat miejscu w południowej Anglii, aby świętować przesilenie letnie.

W oświadczeniu grupa wezwała „nasz następny rząd do podpisania prawnie wiążącego porozumienia w sprawie stopniowego wycofywania paliw kopalnych do 2030 r.”. Było napisane, że farba została zrobiona ze skrobi kukurydzianej i zmyje się pod wpływem deszczu. Ustaliła, że ​​protestującymi są Niamh Lynch (21 l.) i Rajan Naidu (73 l.). Lokalna policja powiedział W następstwie tego zdarzenia obaj zostali aresztowani.

Organizacja charytatywna zarządzająca Stonehenge, English Heritage, stwierdziła, że ​​obiekt pozostaje otwarty. „Oczywiście jest to bardzo przygnębiające i nasi kuratorzy badają rozmiary szkód” – napisano. Media społecznościowe .

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak Tweetowano Po tym incydencie Just Stop Oil było „hańbą”. Lider opozycji Keir Starmer również wyraził się krytycznie Poczta „Szkody wyrządzone Stonehenge są oburzające” i „osoby odpowiedzialne powinny stanąć twarzą w twarz z całą mocą prawa”.

W ostatnich latach doszło do wielu protestów z udziałem obiektów historycznych i dzieł sztuki, podczas których aktywiści rozpylali farbę, zupę i inne substancje na dzieła sztuki, takie jak Mona Lisa i „Słoneczniki” Van Gogha. ” Zwrócenie uwagi na problemy, w tym kryzys klimatyczny, i wywołanie międzynarodowych apeli muzeów o powstrzymanie ich.

W czwartek podczas osobnego zdarzenia dwóch zwolenników Just Stop Oil wtargnęło na lotnisko i krzyczało: „Gdzie [Taylor] Odrzutowiec Swifta jest obecnie uziemiony”, a dwa prywatne odrzutowce pomalowano na pomarańczowo.

Zapytany, czy miało to wpływ na prywatny odrzutowiec Swift, lotnisko Stansted odpowiedziało, że artysta „nie ma odrzutowca na lotnisku”, ale nie potwierdziło, czy artysta wylądował innym samolotem, powołując się na względy prywatności. Cytuje oświadczenie policji w Essex, że dwie osoby zostały zatrzymane w następstwie doniesień o tym, że ludzie uzyskali dostęp do prywatnej części lotniska i uszkodzili dwa samoloty, podczas gdy lotnisko i loty działały normalnie. „Nie jesteśmy przeciwni protestom, ale zawsze podejmiemy działania tam, gdzie dochodzi do przestępstwa” – powiedział nadinspektor Simon Onslow. „…Chciałbym zapewnić pasażerów i ogół społeczeństwa, że ​​jesteśmy dobrze przygotowani i dysponujemy zasobami, aby uporać się z takimi incydentami”.