Prognozy dotyczące futbolu uniwersyteckiego na sobotni 6. tydzień: Teksas-Oklahoma, Georgia-Kentucky, Alabama-Texas A&M i nie tylko

Jest transmisja na żywo lekkoatletyki Teksas kontra Oklahoma W 6 tygodniu akcji futbolu uniwersyteckiego.

Ari Wasserman, David Uben i Seth Emerson zapowiadają w podcaście najważniejsze mecze 6. tygodnia sezonu futbolu uniwersyteckiego do soboty. Trio omawiało mecze i wybierało mecze między Teksasem a Oklahomą, Kentucky w Georgii, Alabamą w Texas A&M i nie tylko.

Poniżej znajduje się zredagowana, skrócona wersja dyskusji na temat kilku gier z 6. tygodnia. Pełny odcinek obejmuje dyskusje na temat UCLA (-3,5), Minnesoty w Michigan (-19,5), LSU w Missouri (-6), Notre Dame w Louisville (-6,5) i nie tylko.

Kentucky w Gruzji (-14,5)

Emersona: Wróćmy do zeszłego roku, Gruzji. W Missouri mieli strach. To ich obudziło i nie mieli kolejnego meczu aż do play-offów z drużyną, która była w stanie zapewnić sobie zwycięstwo do samego końca. Stan Ohio. Zastanawiałeś się, czy mecz w Karolinie Południowej nabierze tempa w tym roku. Potem musiał zrobić więcej i w zeszłym tygodniu musiał rozstrzygnąć się przeciwko Auburn.

Dlatego właśnie zastanawiam się teraz nad tym zespołem. Czy wymaga rzeczywistej straty, aby osiągnąć swój potencjał? Program wygrał 22 z rzędu. Rywalizuje ze słabszymi przeciwnikami. Czy istnieje poczucie wszechobecności projektu lub przynajmniej wystarczającej liczby osób w tej grupie, aby zawsze było dobrze?

Gram w tym rytmie od 2010 roku, co oznacza, że ​​nigdy nie widziałem, żeby Gruzja przegrała z Kentucky. Oprócz Texas A&M widziałem, jak przegrywali z każdą inną drużyną SEC, w tym dwukrotnie z Vanderbiltem, i tylko raz grali poza ligą. Ale zawsze pokonują Kentucky, a to dlatego, że, szczerze mówiąc, są zbudowani w ten sam sposób, ale Georgia ma większy talent. Pomnik przypomina dwóch skierowanych na siebie Spider-Manów, jeden z nich jest większy i szybszy.

Emersona: Myślę, że Gruzja ma w tym roku wynik 0-4-1 w stosunku do spreadu.

Otwórz: Tak. Kentucky to 4-0 (w porównaniu z drużynami FBS).

Emersona: Część mnie w pewnym momencie dopadnie Gruzję. Ale część mnie mówi, że gdybym musiał dużo zapłacić w tym meczu, kryłbym Gruzję.

Wassman: Tak naprawdę zastanawiam się, czy to są lunatycy Grabasa, czy też są to objawy choroby w tym programie lub ataku, który przegrają? Nie dlatego, że ich to nie obchodziło lub nie dlatego, że nie byli zamknięci, ale dlatego, że nie byli wystarczająco dobrzy, aby pokonać w tym roku. Czy naprawdę o tym myślisz, czy też po przebudzeniu wrócą do trybu Gwiazdy Śmierci?

Emersona: Z pewnością mogłoby tak być, Ari. Największą obawą jest bezpieczeństwo. Ponieważ masz nowego rozgrywającego, nowego koordynatora i nowego lewego napastnika, ofensywa zawsze będzie się nieco cofać. Obu odbiorów nie ma już w zeszłym roku i trochę doświadczenia zostało już nabyte, ale naprawdę są takie, jakich można się spodziewać w ataku. Carson Beck wyróżnia się w trakcie gry.

Ale obrona Gruzji musi być lepsza. Formuła drużyny Gruzji na trzy torfy to bardzo dobra obrona i bardzo dobry atak. Poza tym myślałem, że atak będzie bardzo dobry lub bardzo dobry i szczerze mówiąc, ich atak był prawdopodobnie lepszy niż obrona. A obrona nie jest zbyt dobra w wymuszaniu strat.

Otwórz: Myślę, że ludzie są przyzwyczajeni do tego, że Gruzja dominuje nad wszystkimi. Myślę, że panuje przekonanie, że zwłaszcza przy wszystkich stratach jest to raczej wyjątek niż reguła.

Otwórz: Jeśli chodzi o mnie, lubię tutaj relacjonować Kentucky. Myślę, że Devin Leary zapewnia wystarczającą równowagę. Mam wrażenie, że to kwestia reputacji, jakby ludzie nie zwracali uwagi na to, co faktycznie zrobiła Gruzja. Kentucky było najlepszą drużyną, z jaką grali, powiedziałbym, że z dużą przewagą. Nie sądzę, że to jest kwestia lunatykowania. Myślę, że to dobry zespół, który nie miażdży drużyn, niezależnie od tego, jak dobre są.

Wassman: DOn PRAWDA To To jest gra Jest Wewnątrz Gruzja. The PRAWDA To Oni są spał pieszy Przez Dwa Gry Już. Kentucky Jest niepokonany. Ja jestem NIE idzie do zrobienia dawać Wewnątrz do zrobienia The Pokusa To jest Czas. Ja jestem Tylko idzie do zrobienia Przewiń do góry z The Zespół To Ja jestem Myślą Jest Najlepsze. I Jeśli Kentucky Jakoś Dowiaduję się A droga do zrobienia powodzenie To jest gra Lub Okładka To jest sport, Po Będziemy chcieć Dalej Dyskusja O To Lub NIE Gruzji wadliwy.

Teksas (-6,5) kontra Oklahoma

Otwórz: Myślę, że to niższy wynik, niż ludzie się spodziewają. Dwie z najlepszych drużyn Wielkiej Dwunastki pod względem współczynnika przestojów. W meczu przeciwko utalentowanej obronie z Oklahomy używam tego słowa luźno. Mówimy tutaj o SMU i Cincinnati. Nie widzą zbyt wiele. Nie przekroczyli 30 punktów. Teksas to coś więcej niż tylko umiejętności defensywne. Podejrzewam, że mogliby dać Teksasowi trochę luzu.

Mamy szansę na kolejnego, takiego jak Arie, który pokonał Teksas 37-13, 37-17. Ale Dillon Gabriel, jeśli go tam zatrzymasz, myślę, że będzie w stanie rozegrać wystarczająco dużo akcji, wystarczająco dużo akcji na boisku. Bezpieczeństwo było cichsze, niż ludzie sądzili. Jest trochę niechlujna i nie tak zabawna jak inne gry Red River, które widzieliśmy. Myślę, że Teksas wygra, ale OU trzyma dystans.

Emersona: Nie chcę przypisywać Oklahomie większego uznania, niż oczekiwano, i nie chcę przypisywać zasług Teksasowi, ponieważ to Teksas i musimy zobaczyć, jak wznoszą trofeum za mistrzostwo kraju, zanim przestaną produkować „Texas”. Potem” – zauważa kpiąco. Nie twierdzę, że Horns nie zdobędą lub nie zdobędą tytułu mistrza kraju, ale biorąc pod uwagę to, co zrobili, mecz z Alabamą wydaje mi się wyjątkowy. Nie byłbym zszokowany, gdyby Oklahoma wygrała, ponieważ nie mamy wystarczających danych, aby stwierdzić, czy są one prawdziwe, czy nie. Ale moje ciężko zarobione pieniądze idą na ubezpieczenie Teksasu.

Wassman: Cóż, muszę to zrobić, chłopaki. Jestem kierowcą autobusu w Teksasie przed rozpoczęciem sezonu. Doskonale zdaję sobie sprawę, że mam żywotny interes w zwycięstwie Teksasu.

Otwórz: Ari, jeśli chcesz do nas dołączyć, jest miejsce ze mną w rowie w autobusie LSU. To jest dobre. Wchodzić na górę.

Wassman: Już odstawiłem butelkę wody. zaczekaj na mnie Ale nie sądzę, że znajdę się w tej dołce, jeśli Teksas przegra ten mecz. Myślę, że jest duża szansa, że ​​pod koniec roku ponownie zagrają w Dallas.

Otwórz: To wygląda w ten sposób.

Wassman: Myślę, że znacząco nie doceniamy Oklahomy jako drużyny piłkarskiej ze względu na nasze postrzeganie tego, co wydarzyło się rok temu. To, co wydarzyło się w tym meczu rok temu, było takie, że Oklahoma nie miała cholernego rozgrywającego. Nie potrafili dobrze strzelać goli. Więc oczywiście, że to się stanie.

Myślę, że będzie to mecz o niskiej punktacji, jak wspomniałeś. Dave, zgadzam się z tym. W tej grze trafię poniżej (60,5). Myślę jednak, że muszę zdobyć punkty. Nie jestem gotowy, aby wyjść i powiedzieć, że Oklahoma wygra, ale będzie to zacięty mecz.

Alabama (-2,5) w Texas A&M

Wassman: Mieszkam w Teksasie. Aggie są napompowane.

Otwórz: Powinni być. Martwię się, że Alabama może nas znaleźć i przygotować się do ucieczki. Myślę, że świat istnieje, ale myślę, że to najlepsza drużyna w obu kategoriach, z jaką Alabama kiedykolwiek grała.

Wassman: To samo pomyśleliśmy w przypadku meczu w Miami. Czy zrobiłeś to dobrze?

Otwórz: Kyle będzie grał, Arie, to jeszcze trudniejsze warunki dla Jalena Milrowa, on tak naprawdę nie gra jak w super trudnym meczu wyjazdowym. Myślę, że Augis całkowicie wygrywa.

Aggies, nie wierzę, że są pałkarzami świata, ale ostatecznie Alabama wyrusza w drogę do Kyle’a, który lubi pokonywać Alabamę. Być może są teraz jedyną drużyną, którą A&M lubi uderzać częściej niż Teksas.

Wassman: Interesującą rzeczą w tej grze jest to, że cokolwiek się stanie, wiąże się z tym bardzo fascynujący program. Jeśli Texas A&M wygra mecz, Alabama oficjalnie odpadnie. Jeśli Texas A&M przegra tę grę, (śmieci) zacznie się od nowa. Bardzo podekscytowany możliwością zobaczenia. Myślę, że A&M również wygra ten mecz. Myślę, że gra rozgrywającego w połączeniu z grą w linii poniżej średniej, a jednocześnie grając najgłębszą i najlepszą linią defensywy, z jaką się mierzył przez cały rok, to ten sam Teksas, z którym grali, i nie sądzę, że tak dobry jak Aggies. Daj punkty.

Emersona: Wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego powinienem wybrać którykolwiek zespół. Zdałem sobie sprawę, że nie powinieneś rywalizować z Nickiem Sabanem, jeśli nie jesteś naprawdę zdeterminowany. Więc jadę z Alabamą.

Zamki tygodnia

Otwórz: Mizzou +6 kontra LSU. Mizzou może absolutnie wygrać to. Myślę, że LSU wyrusza w trasę, a Farrow Field to nie Kyle Field, ale mogą zagrać w kilku meczach. Kiedy miejsce zniknie, może odejść. Myślę, że fani Mizzou, którzy mieli umiarkowane oczekiwania w tym roku, zaczynają to trochę wyczuwać. To samozwańcza gra, którą należy traktować poważnie.

Emersona: Karolina Północna -8,5 w stosunku do Syracuse. Miło, że Syracuse ma wynik 4-1, ale tak naprawdę nie pokonało nikogo bliskiego poziomowi Karoliny Północnej. Syracuse przegrało z Clemsonem 17 runami. Liczba wydaje się bardzo niska.

Wassman: Texas Tech w Baylor -1,5. Myślę, że Texas Tech poradził sobie lepiej niż dobrze. Myślę, że Baylor odpada w tym roku. Texas Tech ma dobry zespół.

