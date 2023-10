Strata producenta pojazdów elektrycznych Lucid w wysokości 338 000 dolarów na samochód przeraża inwestorów

(Bloomberg) – Przeciwne losy dwóch głównych amerykańskich start-upów zajmujących się pojazdami elektrycznymi sprawiły, że Wall Street wybrała stronę – i nie jest to Lucid Group Inc.

Najczęściej czytane przez Bloomberg

Po niedawnym osiągnięciu najniższego poziomu w historii, akcje spółki spadły w tym roku o prawie 25% do czwartkowego zamknięcia, podczas gdy producent pickupów Rivian Automotive Inc. w porównaniu ze spadkiem o 1%. Odsetek pozytywnych ocen analityków na Lucidzie spadł do zaledwie jednej czwartej wszystkich rekomendacji. W przypadku Riviana ponad połowa ocen oznacza zakup.

Programy odzwierciedlają głębokie różnice. Według szacunków Bloomberg Intelligence firma Lucid, która w sierpniu podała, że ​​spodziewa się wyprodukować co najmniej 10 000 samochodów do 2023 r., na każdy wyprodukowany przez siebie pojazd w tym roku spali 338 000 dolarów. Średnia szacunkowa sprzedaż analityków w 2023 r. prawie się obniżyła. 50% w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Dla porównania firma Rivian, która według Bloomberg Intelligence szacuje się, że straci około 110 000 dolarów na pojazd, prognozowała w poniedziałek całoroczną produkcję na poziomie 52 000 sztuk i podniosła swoje średnie oczekiwania dotyczące sprzedaży w 2023 r. o około 5%.

„Lucid jest znacznie poniżej tempa potrzebnego do osiągnięcia w tym roku 10 000 samochodów i dlatego nadal płaci” – powiedział w wywiadzie Jerry Bruckman, dyrektor ds. inwestycji w First American Trust. „Akcje będą nadal kwestionowane, dopóki nie wykażą znacznej poprawy liczby sprzedanych jednostek”.

Produkcja samochodów jest działalnością kapitałochłonną. Właśnie dlatego najwięksi zwolennicy Lucid i Rivian — Lucid z Arabii Saudyjskiej i Amazon.com Inc. Fundusz Inwestycji Publicznych dla – pomógł im uzyskać wycenę premii dla Rivian. Ale to sięga tak daleko tylko w czasie, gdy rynki zmagają się z perspektywą wysokich długich stóp procentowych i ograniczonej płynności. Akcje Rivian spadły w czwartek o 23% po tym, jak spółka ogłosiła, że ​​planuje wyemitować zamienny dług o wartości 1,5 miliarda dolarów.

Historia trwa

Lucid na początku tego roku pozyskał gotówkę z rynków kapitałowych i zapewnił sobie zastrzyk z funduszu saudyjskiego, co zazwyczaj nie podoba się akcjonariuszom. „To osłabia stawkę, więc z punktu widzenia typowego inwestora jest to trudna sytuacja” – dodał Bruckman.

Spółka znajduje się obecnie w spokojnym okresie przed publikacją raportu o wynikach za trzeci kwartał i nie skomentowała tej historii. W piątek akcje spółki spadły aż o 2,3%, podczas gdy Rivian spadł o 3,4%, po tym jak cieplejszy niż oczekiwano raport o zatrudnieniu w USA wywołał ogólnorynkową wyprzedaż.

Lucid i Rivian, niegdyś uważane za bardziej wiarygodnych rywali Tesla Inc., weszły na rynki publiczne od połowy do końca 2021 r., kiedy entuzjazm rynku wobec nowych producentów pojazdów elektrycznych jest wysoki. Ponieważ inwestorzy unikali bardziej ryzykownych inwestycji wzrostowych, ich wyceny rosły, zanim w 2022 r. tabele gwałtownie się odmieniły. Lucid spadł o 91% od swojego szczytu, podczas gdy Rivian stracił 89%.

Poważne niedobory w łańcuchu dostaw i rosnące ceny surowców do akumulatorów szkodzą im jeszcze bardziej, ale w tym roku problemy nękały Lucid. Firma miała trudności ze wzrostem sprzedaży, sprzedając około 1400 jednostek w pierwszym i drugim kwartale. Szacuje się, że w trzecim kwartale sprzedano około 2100 samochodów. Z drugiej strony, jak dotąd w tym roku sprzedaż Riviana znacząco rosła w każdym kwartale.

Rośnie także ryzyko, że Lucid nie spłaci swojego zadłużenia. Według analityka kredytowego Bloomberg Insights, Joela Levingtona, ryzyko niewypłacalności firmy wynosi obecnie 16%, czyli prawie czterokrotnie więcej niż średnia dla światowych producentów samochodów. „Krótkoterminową siłą Lucid jest saldo środków pieniężnych w wysokości 5,2 miliarda dolarów, ale straty gotówkowe wynoszą prawie 7 miliardów dolarów w scenariuszach zapadalności w 2024 r.” – napisał Levington w środowej notatce.

Jednocześnie firma stara się zdobyć przyczółek na rynku zdominowanym już przez Teslę. Firma produkuje luksusowego elektrycznego sedana, który konkuruje z Modelem S Tesli, a także kilkoma nowymi modelami wypuszczonymi przez marki Mercedes-Benz Group AG, BMW AG oraz Porsche i Audi należące do Volkswagen AG.

„Problem polega na tym, jak pozycjonuje się Lucid — podąża za luksusowym rynkiem na małą skalę, podczas gdy Rivian celuje w duży rynek, do którego można się zwrócić” – powiedział Tom Narayan, analityk w RBC Capital Markets. Narayan zauważył: „Rivian nie jest na straconej pozycji, chociaż jest teraz w lepszej sytuacji w porównaniu z Lucidem”.

Techniczny wykres dnia

Wartości rynkowe zarówno Riviana, jak i Lucida są podobne do wartości rynkowej producenta samochodów z Detroit, Ford Motor Co. A był czas, kiedy General Motors przebijał rynkowe wyceny firmy. Teraz są warte mniej niż połowę tych spółek. Według ostatnich obliczeń, liderem grupy był Ford z wartością prawie 48 miliardów dolarów, a za nim plasował się GM z wartością 42 miliardów dolarów. Rivian spadł do 17 miliardów dolarów, a Lucid do 11 miliardów dolarów.

Najpopularniejsze historie technologiczne

Firma Tesla Zaledwie kilka dni po tym, jak dostawy w trzecim kwartale przekroczyły szacunki, ponownie obniżyła ceny swoich najpopularniejszych samochodów w USA.

X Corp. Elona Muska poinformowała bankierów o swoich wysiłkach na rzecz ożywienia wzrostu i oświadczyła, że ​​testuje trzypoziomową usługę premium, która pozwoliłaby firmie pobierać od klientów różne kwoty w zależności od liczby wyświetlonych reklam.

Zyski Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. za trzeci kwartał pomogły zrównoważyć słabszą sprzedaż chipów do smartfonów i laptopów wynikającą z popytu ze strony graczy zajmujących się sztuczną inteligencją.

–Z pomocą Subrata Patnaika.

(Dodaje ruchy akcji srebra w ósmej kolumnie.)

Najczęściej czytane w Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP