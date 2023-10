Śmierć Dicka Butkusa: Były zawodnik Chicago Bears umiera w wieku 80 lat

CNN

Dick Butkus, mocny pałkarz Galeria sław profesjonalnego futbolu Linebacker, który grał w swojej rodzinnej drużynie Chicago Bears, zmarł w wieku 80 lat, zanim jego towarzyska osobowość zyskała rozgłos w rolach telewizyjnych i filmowych. zdeklarowany Czwartek.

Butkus „zmarł spokojnie we śnie w domu w Malibu” – poinformowała jego rodzina w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez Bears.

„Rodzina Budgusów spotyka się z żoną Dicka, Helen. Doceniają wasze modlitwy i wsparcie” – czytamy w oświadczeniu rodziny.

Butkus był „najwspanialszym niedźwiedziem i jednym z najlepszych graczy w historii NFL” – stwierdził prezydent Chicago Bears, George H. McCaskey tam był. powiedział.

„To syn Chicago” – powiedział McCaskey. „Jego wkład w grę, którą kochał, będzie żył wiecznie i jesteśmy wdzięczni, że mógł w tym roku wziąć udział w naszym pierwszym meczu, który po raz ostatni świętował jego liczni fani”.

Wiadomość o śmierci Butkusa rozeszła się na niecałą godzinę przed planowanym otwarciem czwartkowego meczu przeciwko Washington Chiefs przez Bears. Zespoły i kibice Przez chwilę milczał przed meczem na stadionie FedEx Field w Landover w stanie Maryland.

Zaciekły napastnik z Uniwersytetu Illinois, Butkusa Przez dziewięć sezonów w NFL w latach 60. i 70. był głównym środkowym obrońcą drużyny Bears i zdobył osiem tytułów Pro Bowl.





Putkus pokazał swoją intensywność na boisku i sposób, w jaki jego zdaniem należy rozegrać mecz Artykuł na stronie Bears.

„Myślałem, że wszyscy powinni tak grać, ale chyba tego nie zrobili, ponieważ nie powiedzieli, że gram w jakiś specjalny sposób” – powiedział, zapytany o swoją skandalizację.

Odszedł na emeryturę w wieku 31 lat po rozegraniu części sezonu 1973, a kilka lat później doznał poważnej kontuzji kolana. został wybrany Wprowadzony do Galerii Sław Pro Football w 1979 r., w pierwszym roku jego kwalifikowalności. Butkus został wpisany do College Football Hall of Fame w 1983 roku.

W 1985 roku ustanowiono Nagrodę Butkusa, przyznawaną czołowemu obrońcy na poziomie zawodowym, uniwersyteckim i średnim.

Niedźwiedzie Emerytowany Butkus nie. 51 Jersey Nazwany Budgus w 1994 roku Zespoły NFL z całej dekady — wybrany przez komisję Hall of Fame — grał przez dwie dekady i został wybrany do NFL 75 I 100 Rocznicowe zespoły wszechczasów.

Butkus zakończył karierę z 1020 odbiorami i 22 przechwytami. Poinformował ESPN.

Archiwum Bettmana/Getty Images Liniowy obrońca Chicago Bears, Dick Butkus, został wybrany do Galerii sław Pro Football w 1979 roku.

Butkus odważył się zająć aktorstwem i zapowiedzią po odejściu z Bears, występując w dziesiątkach programów telewizyjnych i filmów – wiele z nich u boku byłej defensywy NFL. Bubba Smith, Według Strona internetowa Bears.

Były sportowiec Były role Budgus Miller zagrał ze Smithem w serii reklam Lite, takich jak „MacGyver”, „Hang Time”, „Half Nelson”, „Blue Thunder” i „My Two Dads”, a także pojawił się na srebrnym ekranie w „ Any Give Sunday”, „Najdłuższy podwórko” i „Wystąpił w takich filmach jak „Niezbędna wytrzymałość”.

Butkus przez kilka lat był także spikerem radiowym Bears Członek zespołu w programie przedmeczowym „The NFL Today” w telewizji CBS.

Richard Marvin „Dick” Butkus, pochodzący z Chicago, urodził się 9 grudnia 1942 roku w dzielnicy Fernwood w południowej części miasta. Biografia na jego stronie internetowej.

Był Butkus Najmłodszy z dziewięciorga dzieci i pochodził z robotniczej rodziny litewskiego pochodzenia.

Jak czytamy w biografii, zaczął snuć wizje swojej przyszłości jako zawodowego piłkarza w piątej klasie.

„Ciężko pracowałem, aby stać się tym, kim jesteś według społeczeństwa” – powiedział Butkus, według swojej strony internetowej. „Mówiło, że musisz być twardy. Byłem twardy. Twardy”.

Sportowiec doskonalił swoje umiejętności piłkarskie w Chicago Vocational High School i na Uniwersytecie Illinois, zanim został wybrany z trzecim wyborem w drafcie do NFL w 1965 roku. Na stronę Bears.

Komisarz NFL Roger Goodell zapamiętał Butkusa jako „zaciekłego i pełnego pasji zawodnika”. Czwartek.

„Instynkt, wytrzymałość i atletyzm Dicka uczyniły go wzorowym obrońcą, którego nazwisko na zawsze będzie kojarzone z tą pozycją i Chicago Bears” – powiedział Goodell.