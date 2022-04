Prognozy NBA Playoff 2022: Celtics wybiera ekspertów do każdego turnieju pierwszej rundy, w tym sieci

Obrazy Getty



Po 82-meczowym sezonie zasadniczym i ekscytującym, ekscytującym meczu play-off, jesteśmy wreszcie gotowi do rozpoczęcia play-offów NBA 2022, z szeroko otwartą domeną, którą widzieliśmy w niedawnej pamięci. Chociaż w NBA nieczęsto zdarzają się duże porażki w pierwszej rundzie, w tym roku mamy kilka intrygujących meczów, które mogą prowadzić do nieoczekiwanych wyników.

Mecz nr 2, który wiele osób ogląda od początku do końca, to mecz pomiędzy Boston Celtics I nie. 7 Sieci Brooklyńskie Na Konferencji Wschodniej. Nets polubili przedsezonowe mistrzostwo, ale kontuzje, osoby grające w niepełnym wymiarze godzin i pomocnicy doprowadziły do ​​rozczarowującego dla nich sezonu zasadniczego. Popisali się siłą ognia w zwycięskim meczu play-off Kawalerowie z ClevelandJednak z Kevin Durant I Kyrie Irving Obejmuje wszystko inne niż normalne siódme ziarno. Duet Powerhouse z pewnością popisuje się przeciwko najlepszej defensywie Bostonu.

Największy manewr pochodzi z meczu Out West z numerem 4 Dallas Mavericks I nie. 5 Utah Jazz. Dallas będzie bez kandydata na MVP Luca Tansik Przynajmniej w pierwszej grze z serii dramatycznie zmienia szanse na Utah. Ze względu na szybkość wykorzystania Dansika i odpowiedzialność za atakowanie Maverickowie wydają się mniej zdolni do przetrwania bez swojej supergwiazdy niż niektóre zespoły.

Ponieważ w sobotę rozpoczną się play-offy, nasi eksperci CBS Sports NBA przepowiedzieli każdą serię w pierwszej rundzie.

Egzaminy pierwszej rundy