Opener sezonu USFL 2022, New Jersey Generals w Birmingham Stallions: aktualizacje na żywo, wynik, telewizja, informacje o transmisji

Witamy w pierwszej grze sezonu USFL 2022. Po 37 latach trwa nowa edycja USFL z meczem pomiędzy New Jersey Generals a Birmingham Stallions. Generałowie objęli prowadzenie 14-7 dzięki grze odbiornika Randy’ego Chatterfielda.

Sobotni mecz rozpoczął się, gdy rozgrywający Generals Louise Perez strzelił bramkę w Chatterfield za 48 jardów w pierwszym meczu ScreamMage. Pomimo kiepskiego kopnięcia obrońcy Stallions, Chatterfield zakończył jazdę przyłożeniem z 3 jardów.

The Stallions odpowiedzieli we własnym wielkim meczu, w którym Alex McCuff podał podanie z 35 jardów do przyziemienia Osirisowi Mitchellowi w ciągu czterech minut po meczu. New Jersey odzyskało prowadzenie na początku drugiej kwarty, korzystając z obrony Shaloma Luaniego. Perez, który stanął na trzecim i siódmym miejscu z 13-jardowej linii The Stallions, potoczył się w prawo, zanim uderzył w ciasny koniec w końcowej strefie dla wyniku Co-Ahead.

Śledź proces, oglądając aktualizacje, najważniejsze informacje i recenzje na naszym blogu na żywo poniżej. Zajrzyj tu po zakończeniu gry, aby zobaczyć pełny opis sobotniej akcji.

Jak zobaczyć

Data: Sobota, 16 kwietnia

Czas: 19:30 ET

Lokalizacja: Birmingham, Alabama

TELEWIZJA: Lis, NBC

Transmisja strumieniowa: fuboTV (wypróbuj za darmo)