Prokurator generalny Merrick Garland składa zeznania przed Komisją Sądownictwa Izby Reprezentantów

Agresywnie przesłuchując Republikanów i konserwatywnych działaczy, chroniąc jednocześnie Demokratów, Mr. Jeden po drugim Republikanin oskarżał Garlanda o upolitycznienie departamentu. Krytykowali go za różne kwestie związane z polityką i egzekwowaniem prawa, w tym za jego reakcję na kryzys fentanylowy i imigracyjny oraz decyzję Sądu Najwyższego o zniesieniu konstytucyjnego prawa do aborcji.

W tej chwili stawka jest znacznie wyższa.

W zeszłym tygodniu p. Dokumenty Jordana i p. Weiss i jego przedstawiciele przyspieszyli i zwiększyli zakres swoich wniosków o dostęp do urzędników, twierdząc, że są one zasadniczo niezbędne do pełnienia funkcji nadzorczej jego komisji.

Departament odmówił zastosowania się, powołując się na przepisy i regulacje, które uniemożliwiają mu ujawnienie szczegółów wszczętych dochodzeń.

Pan. Ostatecznym celem Jordana, Mr. Dodanie artykułu zawierającego embargo do impeachmentu Bidena lub Mr. Władze uważają, że uzasadni to niezależną próbę postawienia w stan oskarżenia Garland.