Jej wojsko rozpoczęło we wtorek operację „antyterrorystyczną”, żądając od sił Karabachu wywieszenia białej flagi i rozwiązania „nielegalnego reżimu”. Po dziewięciomiesięcznym oblężeniu bez wsparcia sąsiedniej Armenii etniczni Ormianie szybko ustąpili.

Armeńskie władze podały, że zginęły co najmniej 32 osoby, w tym siedmiu cywilów, a kolejnych 200 zostało rannych. Jednak według separatystycznego ormiańskiego urzędnika ds. praw człowieka co najmniej 200 osób zginęło, a ponad 400 zostało rannych. BBC nie było w stanie zweryfikować żadnej z tych liczb.

Zgodnie z warunkami zawieszenia broni określonymi przez Azerbejdżan i Rosję siły pokojowe na miejscu muszą zobowiązać się do całkowitego rozwiązania i rozbrojenia lokalnych sił Karabachu.

Podjęto również zobowiązanie do wycofania sił ormiańskich, chociaż rząd zaprzecza jakiejkolwiek obecności tam wojsk.

Marut Vanyan, dziennikarz z Karabachu, powiedział, że wiele rodzin spędziło wtorkową noc w piwnicach: „Nie spałem, nie jadłem. Teraz jest cicho, ale to dziwne uczucie. Na razie co mamy robić? Zrozum ten rozlew krwi i co robić dalej.”