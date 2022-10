Punktacja Packers vs. Patriots: aktualizacje na żywo, statystyki gry, najważniejsze wydarzenia; Brian Hoyer odszedł z urazem głowy

Green Bay Packers i New England Patriots mają na koncie połowę futbolu. Z Mackiem Jonesem z kontuzją kostki Patriots przygotowywali się do gry jako rezerwowy rozgrywający w tym pojedynku, ale nie grali tak dobrze, jak oczekiwali. Starter Brian Hoyer doznał kontuzji głowy w pierwszej kwarcie i opuści resztę meczu. To teraz popycha studenta pierwszego roku Bailey Chappe do centrum Nowej Anglii.

Prowadzeni przez Zappe Patriots zajęli zaskakującą przewagę w szatni na przerwę. Było to w dużej mierze zasługą obrony, zwłaszcza debiutującego w narożniku Zacha Jonesa, który przed przerwą zanotował szóstkę. Do tej pory ofensywa Green Bay była powolna, a Rodgers wykonał zaledwie 11 podań.

Tak więc, czy Patriots zdołają zdenerwować się z Zappe, czy też Green Bay wróci do 3-1 w sezonie? Zaraz się dowiemy. Poniżej znajdziesz bloga na żywo z niedzielnego pojedynku, w którym przedstawiamy ekspercką analizę i najważniejsze informacje o wszystkich najlepszych rozgrywkach.

Jak zobaczyć

Data: niedziela, 2 października | Czas: 16:25 czasu ET

Lokalizacja: Pole Lambeau (Zielona Zatoka)

TELEWIZJA: KNB | Strumień: Najważniejszy+ (Miesięczny bezpłatny okres próbny)

Podążać: Aplikacja sportowa CBS

Sprzeczności: Pakowacze -9,5, O/U 40,5