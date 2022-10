Rynki Azji i Pacyfiku, głównie z powodu cięć podaży w ramach OPEC+

The funt brytyjski Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił w poniedziałek rano raporty, że odwróci plany zniesienia najwyższej stawki podatku dochodowego.

Po 7 rano czasu londyńskiego funt szterling zyskał 0,8% w stosunku do dolara, osiągając poziom 1,1250 USD, co doprowadziło funta do poziomów obserwowanych wcześniej. Komunikat ministra finansów Kwasiego Kwarteng wrz. Szeroko krytykowane obniżki podatków w dniu 23