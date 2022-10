Smok jest domem dla widzów, którzy są rozwścieczeni scenami, które są zbyt ciemne, aby je zobaczyć

Fani „Gry o tron” mogli doświadczyć deja vu podczas oglądania siódmego odcinka. HBO„Pionier serii”Smoczy Dom”, co rozzłościło wielu fanów, ponieważ wiele scen było zbyt ciemnych, aby je oglądać. „Trony” spotkały się z podobnymi reakcjami w ostatnim sezonie, szczególnie w nijakim odcinku bitewnym „Długa noc”. Zarówno odcinek „Dom smoka”, jak i odcinek 7 zostały wyreżyserowane przez zdobywcę nagrody Emmy, Miguela Sapochnika.

Wielu fanów pisało na Twitterze wyrazić swoją frustrację Ponieważ „House of the Dragon” jest zbyt mroczny, by go oglądać, jedno z kont HBO w mediach społecznościowych upubliczniono, broniąc ciemniejszych momentów w odcinku jako „świadomej twórczej decyzji”.

„Doceniamy, że nocna scena siódmego odcinka „House of the Dragon” była ciemna na twoim ekranie” – odpowiedziało konto HBO Max Help fanowi, który napisał sieć. Odcinek czarnego ekranu”.

„Przyciemnienie tej sceny było świadomą decyzją twórczą” – mówi konto HBO.

Wielu fanów twierdziło, że odcinek był „niemożliwy do obejrzenia”, ponieważ ekran był tak ciemny. Autor Ringer i podcaster Jonah Robinson Próbowałem ostrzec fanów Przed wyemitowaniem odcinka zaktualizuj ustawienia telewizora, aby ekran był nieco jaśniejszy i „oglądaj z zasuniętymi zasłonami”.

Sapochnik nie jest obcy tego rodzaju luzom, biorąc pod uwagę oburzenie, jakie spotkał się z mrocznymi scenami w „Długiej nocy”. On rozmawiałem z IndieWire W tamtym czasie i poparł twórczy wybór, powiedział, że ciemno oświetlona kinematografia była tym, czego wymagała atmosfera serialu.

„To ostatnia nadzieja ludzkości, ostatnia latarnia światła, a z punktu widzenia tego, dokąd zmierza ta historia – miała osiągnąć surrealistyczny, chaotyczny punkt kulminacyjny – potrzebowaliśmy przyjaznego środowiska” – powiedział Sapochnik. były wszelkie powody, żeby to zrobić, nikt tam nie siedział i nie sądziłem, że będzie zbyt ciemno.

„House of the Dragon” kontynuuje swoją emisję w niedziele o 21:00 czasu wschodniego w HBO i HBO Max.