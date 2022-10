Liczba ofiar śmiertelnych huraganu Ian na Florydzie wzrosła do 94

Pięć dni później w Stanach Zjednoczonych zginęło prawie 100 osób Huragan Ian Sztorm kategorii 4 uderzył w zachodnie wybrzeże Florydy. Szeryf hrabstwa Lee Carmine Marceno powiedział w poniedziałek, że w tym hrabstwie potwierdzono 54 zgony, co daje całkowitą liczbę zgonów na Florydzie do co najmniej 94.

W Karolinie Północnej zgłoszono wcześniej cztery zgony związane z burzą, co podniosło liczbę ofiar w USA do co najmniej 98.

Liczba CBS News jest wyższa niż oficjalna liczba stanowa, ponieważ w niektórych przypadkach urzędnicy hrabstw szybciej potwierdzają zgony niż urzędnicy stanowi.

Przed uderzeniem na Florydę burza zabiła co najmniej trzy osoby na Kubie Znokautowany moc na całej wyspie.

Kilka dni po tym, jak Ian wyrzeźbił ścieżkę zniszczenia z Florydy do Karoliny, niebezpieczeństwa utrzymywały się, aw niektórych miejscach się pogarszały. Było jasne, że droga do wyjścia z tej potwornej burzy będzie długa i bolesna.

A Ian jeszcze nie skończył. Burza zalała Wirginię deszczem w niedzielę, a urzędnicy ostrzegli w poniedziałek o możliwej poważnej powodzi wzdłuż jej wybrzeża.

Dwa dni po tym, jak huragan Ian uderzył w zachodnie wybrzeże Florydy jako sztorm kategorii 4, członkowie zespołu poszukiwawczo-ratowniczego z Miami przeszukują wrak w poszukiwaniu zaginionych ludzi, Pascoe, czarnego psa rasy labrador retriever, na plaży w Fort Myers. Pedro Portal / Miami Herald / Tribune News Service za pośrednictwem Getty Images



Resztki Iana wyniosły się w morze i stworzyły nor’easter, który miał zrzucić jeszcze więcej wody na już zalaną Zatokę Chesapeake i być może najbardziej znaczącą powódź pływową w rejonie Hampton Roads w Wirginii od 10 do 15 lat, Cody powiedział Boche. , meteorolog National Weather Service. Norfolk i Virginia Beach ogłosiły stany wyjątkowe.

W innych częściach wybrzeża Atlantyku fale mogą być wyższe niż zwykle. Miasto na wyspie Chincoteague w Wirginii ogłosiło w niedzielę stan wyjątkowy i zdecydowanie zaleciło mieszkańcom ewakuację z niektórych obszarów. Może to również dotyczyć wschodniego wybrzeża i północnej części Outer Banks w Północnej Karolinie.

W miarę wzrostu liczby ofiar śmiertelnych Dean Criswell, administrator Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, powiedział, że rząd federalny jest gotowy do udzielenia ogromnej pomocy, koncentrując się najpierw na ofiarach na Florydzie. W Ameryce. Prezydent Joe Biden i Pierwsza Dama Jill Biden planują odwiedzić stan w środę.

Zalane drogi i rozmyte mosty prowadzące do wysp barierowych izolowały wiele osób z ograniczonymi usługami telefonii komórkowej i brakiem podstawowych udogodnień, takich jak woda, prąd i internet. Urzędnicy ostrzegali, że sytuacja w wielu obszarach nie ulegnie poprawie przez kilka dni, ponieważ drogi wodne przepełniły się po ulewnych deszczach, które nie pozostawiały dokąd się udać.

Około 600 000 domów i firm na Florydzie było bez prądu w poniedziałek rano, w porównaniu z 2,6 milionami.

Obecnym celem jest przywrócenie zasilania do niedzieli klientom, których linie energetyczne i inna infrastruktura elektryczna są nadal nienaruszone, powiedział w poniedziałek dyrektor ds. Zarządzania Kryzysowego na Florydzie, Kevin Guthrie. Nie obejmuje obszarów wymagających przebudowy mieszkań lub infrastruktury.

Agencja Zarządzania Kryzysowego na Florydzie poinformowała, że ​​w całym stanie uratowano ponad 1600 osób.

Trwały akcje ratunkowe, zwłaszcza dla wysp barierowych w pobliżu Fort Myers w południowo-zachodniej Florydzie, które zostały odcięte od lądu, gdy fale sztormowe zniszczyły groble i mosty.

Pine Island, gubernator Florydy, zbuduje największą tymczasową drogę tranzytową w stanie Ron DeSantis powiedział w niedzielę, że Departament Transportu zatwierdził środki na budowę w tym tygodniu.

„To nie będzie pełnoprawny most, musisz przejechać przez niego z prędkością 5 mil na godzinę lub coś takiego, ale przynajmniej pozwoli ludziom wjeżdżać i wyjeżdżać z wyspy swoimi pojazdami” – powiedział gubernator. . powiedział na konferencji prasowej.

Zgodnie z oświadczeniem 2. Floty Marynarki Wojennej US Navy odłożyła w Wirginii pierwsze rozmieszczenie USS Gerald R. Ford, najnowocześniejszego lotniskowca w kraju. Lotniskowiec i inne amerykańskie okręty miały opuścić Norfolk w poniedziałek na ćwiczenia szkoleniowe na Oceanie Atlantyckim z innymi okrętami NATO.

Straż przybrzeżna, miejskie i prywatne załogi używały helikopterów, łodzi i skuterów wodnych do ewakuacji ludzi w ciągu ostatnich kilku dni.

W wiejskim hrabstwie Seminole, na północ od Orlando, mieszkańcy założyli wodery, buty i spray na owady, aby w niedzielę wiosłować z powrotem do zalanych domów.

Ben Bertaud znalazł 4 cale wody w jeziorze Harney po spływie kajakiem po swoim domu.

„Myślę, że będzie jeszcze gorzej, ponieważ cała ta woda musi dostać się do jeziora” – powiedział Bertaud, wskazując na zalanie pobliskiej drogi. „Ponieważ ziemia jest nasycona, to bagno jest pełne i nie może przyjąć więcej wody. Nie wygląda na to, żeby się zapadało”.