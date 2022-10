Japonia wydała rzadkie ostrzeżenie po tym, jak Korea Północna bez ostrzeżenia wystrzeliła pocisk na wyspę

Seul, Korea Południowa

Japonia Mieszkańcy zostali wezwani do schronienia się na miejscu we wtorek rano Korea Północna Reżim Kim Dzong Una wystrzelił nad kraj bez ostrzeżenia pocisk balistyczny po raz pierwszy od pięciu lat, w wyniku poważnej i niebezpiecznej eskalacji ostatnich testów broni.

Pocisk, który wywołał natychmiastową reakcję ze strony Tokio i Seulu, przeszedł pięć testów rakietowych w ciągu ostatnich 10 dni. Zaktualizowane ćwiczenia wojskowe między Stanami Zjednoczonymi a ich sojusznikami regionalnymi.

Wystrzelono pocisk średniego zasięgu o 7:23 czasu lokalnego z Mupyeong-ri, w pobliżu centralnej granicy Korei Północnej z Chinami, według Joint Chiefs of Staff (JCS) Korei Południowej. Przeleciał około 4600 kilometrów (2858 mil) przez 20 minut. Osiągnął maksymalną wysokość 1000 kilometrów (621 mil) nad japońskim regionem Tohoku na głównej wyspie Honsiu, zanim wpadł do Oceanu Spokojnego, około 3000 kilometrów (1864 mil) od brzegu kraju, powiedzieli japońscy urzędnicy.

Premier Japonii Fumio Kishida zdecydowanie potępił wystrzelenie rakiety balistycznej, nazywając ostatnie wystrzelenie rakiet balistycznych Korei Północnej „absurdalnymi” w komentarzach skierowanych do dziennikarzy w jego oficjalnej rezydencji.

We wtorek wystrzelenie było 23. testem rakietowym w tym kraju, obejmującym pociski balistyczne i manewrujące.

Według japońskich urzędników nie było żadnych doniesień o uszkodzeniach samolotów lub statków w pobliżu trasy pocisku, ale niezadeklarowany pocisk wystrzelił. A Rare J-Alert to system przeznaczony do informowania opinii publicznej o sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach w Japonii.

W takich sytuacjach alarmy są wysyłane za pośrednictwem syren, lokalnych stacji radiowych oraz do indywidualnych użytkowników smartfonów. Według władz japońskich ostrzeżenia zostały wysłane do ludzi w prefekturze Aomori, Hokkaido oraz na tokijskich wyspach Izu i Ogasawara około godziny 7:30 czasu lokalnego we wtorek.

Tweet z urzędu premiera Japonii wezwał mieszkańców do schronienia się w budynkach, „nie zbliżać się do niczego podejrzanego i natychmiast skontaktować się z policją lub strażą pożarną”.

Inne rządy, w tym prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol, natychmiast zaprzeczyły inauguracji Nazywając to „nieodpowiedzialną” prowokacją, Korea Północna stwierdziła, że ​​stanie przed zdecydowaną reakcją południowokoreańskiego wojska i jego sojuszników.

Biały Dom również „zdecydowanie potępił” test, a rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrian Watson nazwał go „nieubłaganym” posunięciem, które pokazało „rażące lekceważenie przez Koreę Północną rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i międzynarodowych norm bezpieczeństwa”.

Kim Seung-kyum, przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej (JCS) i Paul LaCamera, dowódca amerykańskich sił zbrojnych Korea, odbyli spotkanie po inauguracji, aby potwierdzić wspólną postawę obronną. Korea Północna, JCS

Dowództwo Indo-Pacyfiku USA wydało oświadczenie, w którym stwierdziło, że zobowiązania USA do obrony Japonii i Korei Południowej „będą niewzruszone”.

Ankit Panda, starszy pracownik programu polityki nuklearnej w waszyngtońskim Carnegie Endowment for International Peace, powiedział, że regularne testy rakietowe są częścią planu Korei Północnej utrzymania jej potencjału nuklearnego.

„Ten test rakietowy prawdopodobnie wyśle ​​sygnał do USA, Korei Południowej i Japonii, że Korea Północna nadal zapewnia, że ​​ma zdolność dostarczania broni jądrowej do celów, w tym na terytorium USA Guam. ”, powiedział, dodając, że „redukcja ryzyka” powinna być aktualnym priorytetem, aby zapobiec eskalacji kryzysu.

„W przypadku takiego kryzysu będzie on działał w ramach znacznie ulepszonych zdolności nuklearnych Korei Północnej, co moim zdaniem znacznie ograniczy opcje Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej” – powiedział.

Eksperci powiedzieli CNN, że wtorkowa premiera ujawni powagę prowokacji przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una.

„Pjongjang wciąż znajduje się w środku cyklu prowokacji i testów, a Kongres Komunistycznej Partii Chin w połowie października czeka na bardziej znaczący test” – powiedział Leif-Eric Easley, profesor nadzwyczajny studiów międzynarodowych na Uniwersytecie Ewha Womans. W Seulu.

„Reżim Kima opracowuje broń, taką jak taktyczna broń nuklearna i rakiety balistyczne wystrzeliwane z łodzi podwodnych w ramach długoterminowej strategii wyprzedzenia Korei Południowej w wyścigu zbrojeń i wbicia klina między sojuszników USA”.

Poprzednie cztery wystrzelenia pocisków miały miejsce w odstępie tygodnia na przełomie września i października, podczas gdy zrobiła to wiceprezydent USA Kamala Harris. Oficjalna wizyta Japonia i Korea Południowa oraz marynarka wojenna USA, Japonii i Korei Południowej przeprowadziły wspólne ćwiczenia.

Testy Korei Północnej Zwraca się również do międzynarodowej uwagi Koncentracja mocno Inwazja Rosji na Ukrainę – I pojawiają się zarówno Moskwa, jak i Pekin Niechęć do stanięcia po stronie Zachodu wobec dalszej cenzury Phenianu.

W maju Rosja i Chiny Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zawetowała rezolucję Stany Zjednoczone głosowały za zaostrzeniem sankcji wobec Korei Północnej za testy broni, które według nich miały wzmocnić program Pjongjangu dotyczący rozwoju systemów rakietowych zdolnych do przenoszenia broni jądrowej.

Waszyngton i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej mają jedno i drugie W tym roku ostrzegałem Korea Północna przygotowuje się do próby jądrowej, pierwszej od 2017 roku.

Jeffrey Lewis, dyrektor Programu Nieproliferacji Azji Wschodniej w Middlebury Institute, powiązał testy rakietowe z testami nuklearnymi.

„Korea Północna będzie nadal przeprowadzać testy rakietowe, dopóki obecna runda modernizacji nie zostanie zakończona. Nie sądzę, aby eksplozja nuklearna (testowa) była daleko w tyle” – powiedział CNN.