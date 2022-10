Dow Jones wraca do Fed Hopes; Akcje na Twitterze poszybowały w górę po tym, jak Elon Musk z Tesli je rozdał

Kontrakty terminowe Dow Jones nieznacznie spadły z dnia na dzień, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe Nasdaq. We wtorek kontynuowano próby rajdów na giełdzie, ponieważ rentowności obligacji skarbowych i dolar cofały się w nadziei, że Rezerwa Federalna może spowolnić podwyżki stóp. Akcje TWTR wzrosły po tym, jak dyrektor generalny Tesli Elon Musk zgodził się na krok naprzód z 44 miliardami dolarów Świergot (TWTR) Nabytek.







Główne indeksy rosną, ale nie odzyskały jeszcze kluczowych poziomów ani nie potwierdziły nowej próby rajdu.

megacaps Jabłko (AAPL), Microsoft (MSFT), Rodzice Google listy (Google) oraz Amazon.com (AMZN) były mocnymi hitami. Ale tylko akcje Microsoftu zakończyły się powyżej 21-dniowej średniej ruchomej.

Wiodące giełdy wykazują pozytywne działania. Arista Networks (Na bokach), Enfaza energii (ENPH), Pensja (PCTY), W półprzewodniku (Anna) oraz Energia Devon (TVN) są przedwczesne lub zbliżają się Kup punkty. Jeśli zwyżka na rynku będzie nadal nabierać rozpędu, akcje te powinny być w stanie się utrzymać. Wszyscy mają Linie siły względnej Na maksimum lub w jego pobliżu.

Akcje prędkości Tabela liderów IBD Lista obserwowanych i wtorkowe akcje dnia IBD. Microsoft i Google mają udziały Długoterminowi liderzy IBD lista. Enphase, ON Semiconductor i TVN mają udziały Lista IBD 50. Akcje ENPH, Onesemi i Arista Networks IBD Big Cap 20.

Film zamieszczony w tym artykule przedstawia wtorkową akcję rynkową i analizuje akcje PCTY, półprzewodniki i Bionauki neurokrynne (NBIX)

Elon Musk mówi, że pójdzie naprzód z umową na Twitterze

Musk zgodził się kontynuować 44 miliardy dolarów, 54,20 dolarów za akcję na Twitterze. Prawnicy Muska i Twittera spotkali się we wtorek wieczorem na nadzwyczajnym przesłuchaniu w sądzie stanu Chancery w Delaware, aby omówić, jak zapewnić zamknięcie umowy.

Saga Musk-Twitter jeszcze się nie skończyła. Twitter nie zgodził się z ostatnimi warunkami Muska, które nie dawały żadnych realnych zapewnień, że będzie chciał dotrzymać terminu. Mimo to Musk mógł oficjalnie stać się właścicielem serwisu społecznościowego w ciągu kilku dni.

Ponieważ test Musk-Twitter ma się rozpocząć 17 października, dyrektor generalny Tesli najprawdopodobniej poniesie porażkę.

Akcje Twittera, które były wyłączone przez większość sesji, wzrosły o 22% do 52, gdy Musk mrugnął. Chociaż akcje TWTR są notowane poniżej 54,20 USD ceny nabycia, wyprzedziły one macierzystego Facebooka. Meta platformy (Meta) oraz Pstryknąć (PSTRYKNĄĆ) w ostatnich miesiącach.

Akcje Twittera spadły w aktywnym handlu po godzinach.

Tesla (D.S.L.A) wzrósł o 2,9% do 249,44, oddalając się od najwyższego w ciągu dnia poziomu 256,89 po ostatniej wiadomości Musk-Twitter. Inwestorzy mogą się zastanawiać, czy Musk sprzeda akcje TSLA, aby zapłacić za transakcję na Twitterze, chociaż sprzedał już akcje z transakcją na Twitterze. W dłuższej perspektywie inwestorzy giełdowi Tesli mogą obawiać się, że Musk będzie dalej koncentrował się na firmie EV, gdy doda Twittera do swojego portfela spółek. Jednak inwestorzy TSLA mogą być zadowoleni, że w przeszłości mieli odpowiednik przejęcia Musk-Twitter.

Tesla kontra BYD: Który gigant EV najlepiej kupić?

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones spadły o 0,3%. dobra cena. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,3%. Kontrakty terminowe Nasdaq 100 spadły o 0,2%.

Pamiętaj, że to nocna operacja Dow futures Następna rutyna gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Rajd na giełdzie

Zyski giełdowe poszły w ślad za poniedziałkowym zwyżkami z silnymi wzrostami we wtorek, chociaż główne indeksy cofnęły się do szczytów dnia bieżącego.

Bank centralny Australii podniósł stopy procentowe szósty miesiąc z rzędu, ale niespodziewanie tylko o 25 punktów bazowych. Bank Anglii nadal skupował obligacje w zeszłym tygodniu, ponieważ budżet nowego rządu brytyjskiego zwiększył wartość funta i brytyjskiego długu.

Wysiłek rajdowy nabrał tempa o godz. Prezes Fed Jerome Powell wyraźnie zauważył, że perspektywy zatrudnienia są bardzo wysokie. Choć liczba otwarć i wyjść jest nadal wysoka, trend jest pozytywny dla banku centralnego. W piątek Departament Pracy wyda Raport z pracy wrześniowej.

Średnia przemysłowa Dow Jones wzrosła we wtorek o 2,8% Handel na giełdzie. Indeks S&P 500 wzrósł o 3,1%. Kompozyt Nasdaq wzrósł o 3,3%. Mała kapitalizacja Russell 2000 wzrosła o prawie 4%.

Akcje Apple wzrosły o 2,6%, a Microsoft o 3,4%. Obaj są członkami Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq. Akcje Google wzrosły o 3%, a Amazon o 4,5%. Wszystko to złożyło się na solidne zyski z poniedziałku, ale potrzebne były liczne prace naprawcze.

Ceny ropy naftowej w USA wzrosły o 3,5% do 86,52 USD za baryłkę. OPEC+ spotyka się w środę, z doniesieniami, że kartel może obniżyć produkcję o 1 do 2 milionów baryłek dziennie.

Kontrakty terminowe na benzynę wzrosły o 6,8%, sygnalizując dalszy wzrost na dystrybutorze. Kontrakty terminowe na gaz ziemny wzrosły o 5,7%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 3 punkty bazowe do 3,62% po spadku o 15 punktów bazowych w poniedziałek. Drugi dzień z rzędu 10-letnia rentowność znalazła wsparcie na rosnącej 21-dniowej linii.

ETF-y

pośrodku Najlepsze ETF-yInnowator IBD 50 ETF (FFTY) zyskał 3,4%. Rozszerzony fundusz ETF dla sektora technologii i oprogramowania iShares (faktura VAT) wzrosło o 3,8%, akcje MSFT mają wysoki IGV. Wektory VanEck Półprzewodnikowe ETF (SMH) wzrósł o 4,3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) wzrosła o 3,8%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) wzrosła o 7,1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) dodano 4,3%. Opieka zdrowotna Select Sector SPDR Fundusz (XLV) zajęło 2,3%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje fabularne, ARK Innovation ETF (ARKK) oraz ETF ARK Genomics (ARKG) obie wzrosły o 7,6%. Akcje Tesli są kluczowym graczem w portfelu funduszy ETF Arc Invest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje w pobliżu punktów kupna

Akcje ANET wzrosły o 4,3% do 120,81, odzyskując swoje 200-dniowe i 50-dniowe linie, aczkolwiek przy niższym wolumenie. Zdecydowany ruch powyżej linii 50 dni przełamałby krótki spadek. Akcje Aristy konsolidują się w bardzo długiej bazie w punkcie kupna 132,97.

Akcje ENPH wzrosły o 0,6% do 288,55, ale cofnęły się z 297,67 w ciągu dnia. W szczytowym momencie akcje Enphase odzyskały swoje 50-dniowe i 21-dniowe linie i przełamały niewielki trend spadkowy.

Akcje PCTY wzrosły o 3,55% do 252,33, mocne odbicie w stosunku do 50-dniowej linii. Akcje Paylocity znajdują się tuż przy wejściu w linię trendu, przesuwając się powyżej szczytu 28 września 253,26 jako możliwego określonego punktu wyzwalającego. Producent oprogramowania HR konsoliduje się z 276,98 pkt zakupu Analiza MarketSmith.

Akcje wzrosły o 6,4% do 68,92, odzyskując swoją 50-dniową linię, chociaż handel był poniżej średniej. Nieco silniejszy, OneSemi może oczyścić linię trendu w nową konsolidację obok poprzedniej, głębszej podstawy.

Akcje DVN wzrosły o 5,7% do 69,07 Podstawa kubka z uchwytem i 75,37 punktów kupna. Akcje Devon zbliżają się do linii trendu w uchwycie.

Analiza rajdów rynkowych

Wysiłek rajdowy na giełdzie nadal nabierał tempa, a główne średnie odnotowały drugie mocne wzrosty. Indeks Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq wzrósł powyżej swoich 10-dniowych średnich kroczących i zbliżył się do linii 21-dniowych. Small-cap Russell 2000 nadal prowadził i odbił się na 21 dni.

Wszystkie indeksy mają jeszcze sporo do zrobienia, aby osiągnąć swoje niedźwiedzie 50-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące, przy czym kolejnym kluczowym obszarem oporu są szczyty z połowy sierpnia.

Megacapy, takie jak akcje Apple, robią w tym tygodniu swoją część, ale przed nimi jeszcze długa droga.

Jednak wiodące akcje osiągają lepsze wyniki niż główne indeksy, a wiele akcji wycofuje się, podświetlając początkowe pozycje lub przesuwając się na pozycje dla potencjalnych wejść.

To była przyczyna boomu na giełdzie. Spadek rentowności obligacji skarbowych i dolara wyraźnie pomogły w przyspieszeniu wzrostów akcji w tym tygodniu. Jeśli jednak rentowności i dolar wznowią wzrost, rynkowy wzrost może szybko osłabnąć.

Rynki nadal wyceniają czwartą podwyżkę o 75 punktów bazowych w listopadzie io pół punktu w grudniu, podczas gdy akcje rosły w nadziei, że Fed spowolni tempo podwyżek stóp.

Giełdy Dow, S&P 500 i Nasdaq miały we wtorek swój drugi dzień zwyżek. A Dzień po dniu Może nadejść w ten weekend, aby potwierdzić nowy trend wzrostowy.

Niektórzy mogą argumentować, że Russell 2000 i S&P MidCap 400 zorganizowały „dni kontrolne” we wtorek. To pozytywny znak, ale nie skłania do zmiany kierunku rynku. Czemu? FTD, które nie obejmują Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq, mają niższy wskaźnik sukcesu.

Potwierdzony wzrost rynku może jedynie oznaczać początek długoterminowego rajdu w stosunku do zbywalnego rajdu na rynku bessy. Linie 50-dniowe i 200-dniowe będą kluczowymi poziomami do obserwacji po FTD.

Co zrobić teraz

Wysiłki na giełdzie nabierają rozpędu, a kilku liderów wysyła sygnały kupna. Inwestorzy mogą zająć pewne pozycje terminowe w niektórych akcjach lub szerokim rynku ETF-ów. Ale każdy, kto wskoczy wcześnie, powinien być przygotowany na szybkie wyjście, jeśli rynek się odbije.

Nie ma nic złego w byciu prawie lub całkowicie gotówką.

Ale to zdecydowanie czas, aby popracować nad swoimi listami obserwacyjnymi i zwrócić większą uwagę na rynek. Szukaj akcji, które osiągają lub prawie tak dobre wyniki.

Według Duży obraz Każdy dzień powinien być zsynchronizowany z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

