Akcje Azji i Pacyfiku notowały w środę wzrosty po tym, jak akcje amerykańskie wzrosły drugi dzień.

Indeks Hang Seng w Hongkongu wzrósł o około 6% w ostatniej godzinie handlu, która powróciła we wtorek po święcie. Indeks Hang Seng Tech wzrósł o 7,4%.

The Nikki 225 W Japonii wzrósł o 0,48% do 27 120,53, a Topics o 0,32% do 1912,92.

W Korei Południowej Cosby Wzrosła o 0,26% do 2215,22, podczas gdy Costco zrezygnowało z wczesnych wzrostów i spadło o 1,64% do 685,34. We wrześniu inflacja nieznacznie spadła w Korei Południowej. Według oficjalnych danych opublikowanych w środę.

Australii S&P/ASX 200 6815,70, wzrost o 1,74%. Najszerszy indeks MSCI akcji Azji i Pacyfiku poza Japonią wzrósł o 2,64%.

Główne rynki Chin są zamknięte z okazji święta Złotego Tygodnia, podobnie jak giełda w Indiach.