Akcje odwracają część wzrostów po ostrym dwudniowym wzroście na Wall Street, Dow spada o 400 punktów

Akcje amerykańskie spadły w środę, gdy rentowności obligacji skarbowych wzrosły, oddając jedne z największych wzrostów z ostatnich dwóch sesji.

Średnia przemysłowa Dow Jones spadła o 417 punktów, czyli 1,4%. S&P 500 i Nasdaq Composite spadły odpowiednio o 1,7% i 2,3%.

Rentowności skarbowe Powrót w środę, waga na zapasach. 10-letnia rentowność wzrosła o 10 punktów bazowych do poziomu 3,713% po chwilowym spadku poniżej 3,6% na poprzedniej sesji.

Płace osób prywatnych wzrosły o 208 000, podał ADP w swoim najnowszym raporcie, przewyższając szacunki Dow Jones. Handlowcy wciąż czekają na publikację raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem w piątek.

„Pięć rynków bessy od 1950 roku zakończyło się w październiku” – powiedział w rozmowie z CNBC „Squawk on the Street” Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny CFRA. Jednak „Myślę, że wciąż mamy wiele do zrobienia. Spadamy o 25%, ale rynki z recesją zwykle robią to w ciągu 15-miesięcznym okresie 35%. na pierwszy kwartał przyszłego roku.”

We wtorek Dow wzrósł o około 825 punktów, czyli 2,8%. S&P 500 zyskał prawie 3,1%, podczas gdy kompozyt Nasdaq zyskał 3,3%. Te zyski, wynikające ze spadających rentowności obligacji, doprowadziły do ​​najsilniejszego dwudniowego odcinka S&P 500 od 2020 roku.

Uczestnicy rynku zastanawiali się, czy te sygnały oznaczają, że rynki w końcu się rozluźniły po gwałtownym spadku w poprzednim kwartale.

„Nie sądzę, abyś musiał martwić się recesją do drugiej połowy 23 roku”, powiedział we wtorek główny strateg ds. akcji Stifel Barry Bannister w programie CNBC „Closing Bell: Overtime”. „Więc jest miejsce na wiec, gdy jedziesz na początku przyszłego roku”.