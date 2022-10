2023 MLB Draft Lottery Szanse

Jeśli Nationals zdobędą pierwsze miejsce, będą to pierwszy wybór Stephena Strasburga od czasu Bryce’a Harpera w 2010 roku, kiedy wygrali 1-1. A, z drugą największą szansą na wygraną na loterii, po raz ostatni byli numerem 1 w 1965, kiedy wybrali Ricka Monday jako pierwszy draft w historii ligi. Piraci zajęli Henry’ego Davisa nr 1 w drafcie z 2021 roku. The Reds nigdy nie mieli pierwszego wyboru, ostatnio zajęli drugie miejsce zarówno w 2016 (Nick Sensel), jak i 2017 (Hunter Green). W pierwszej piątce szans na loterię Royals przeszli zaledwie 1-1 w historii franczyzy od czasu zdobycia Luke’a Hochewera w 2006 roku, ale kiedy przejęli Bobby’ego Witt Jr., trzykrotnie numer No. Wybrali 2. 2019.