Rachunki vs. Wynik Dolphins, dania na wynos: Josh Allen prowadzi Buffalo z powrotem do zwycięstwa, kolejna szansa po sezonie

Pewnej nocy, kiedy Buffalo Bills potrzebowali Josha Allena, aby zagrał na miarę MVP, Allen dał Buffalo jeden z najlepszych meczów w swojej karierze – w klimacie, który sprawia, że ​​rozgrywający staje się legendą. Allen poprowadził Bills na 86-jardowym podjeździe z 5:56 do końca, co spowodowało fumble Tylera Bassa. Śnieżna, zimna sobotnia noc w Orchard Park.

Allen zakończył z czterema podaniami przyłożenia w nocy, przechodząc 4 na 5 na 40 jardów w ostatniej jeździe, aby poprowadzić Bills do zwycięstwa. Rozgrywający Bills rzucił 5-jardowe podanie do Dawsona Knoxa, uzyskując wynik 29-27 w czwartej kwarcie, a następnie zremisował na 29-29 na 9:02 przed końcem.

Allen zakończył 25 z 40 na 304 jardów i cztery przyłożenia w wygranej, a Buffalo wywalczył miejsce w play-off czwarty rok z rzędu. Zwycięstwo przyciąga Buffalo o jedno zwycięstwo od tytułu AFC East i gwarantowany mecz u siebie w play-offach. Allen również rzucił się na 77 jardów.

Dolphins dali z siebie wszystko, gdy Tua Tagovailoa zakończył mecz 17 z 30, zdobywając 234 jardy i dwa przyłożenia. Miami dało Dolphins prowadzenie 26:21 na 2:30 przed końcem trzeciej kwarty po podaniu Dakowailovej na Tyreek Hill. Hill skończył z dziewięcioma złapaniami na 69 jardów i przyłożeniem w konkursie, a Raheem Mostert rzucił się na 136 jardów. Dolphins są trzy mecze za Bills w wyścigu AFC East i pół meczu od ostatniego miejsca w fazie playoff w AFC.

Oto relacja z tego, co wydarzyło się w śnieżną noc w Buffalo.

Dlaczego Bills wygrał

Zostaw to Joshowi Allenowi w czwartej kwarcie, kiedy miało to największe znaczenie. Allen był sprytny przez cały mecz dzięki swoim czterem podaniom przyłożenia, ale w czwartej kwarcie trafił 5 z 7 na 45 jardów i pięć razy przebiegł na 47 jardów – i wykorzystał dwupunktową konwersję, aby zremisować na 9 z 29-29 . :02 grać.

Allen pojechał 4 z 5 na 40 jardów na ostatniej jeździe, kończąc noc z 304 jardami podań i 77 jardami w biegu. Allen rozegrał swój trzeci mecz z 300 podaniami i 75 jardami w biegu, remisując Michaela Vicka i Russella Wilsona najwięcej w historii NFL.

Dlaczego delfiny przegrały

Delfiny nie nadążały za Billsami na szlaku, gdy opadł lód. Buffalo rozegrał 22 mecze w dwóch ostatnich posiadłościach, zdobywając 161 jardów (11 punktów), podczas gdy Miami rozegrał 10 meczów na 50 jardów i trzy punkty.

Obrona Dolphins nie mogła zatrzymać się i zejść z boiska, co było powtarzającym się problemem Miami przez cały rok. Tua Tagovailoa nie można winić za porażkę, ponieważ skończył 17 z 30 na 234 jardów z dwoma przyłożeniami i 104,0 podań.

punkt zwrotny

Na pierwszym i 10 z własnej 43-jardowej linii Bills, Josh Allen zadzwonił na swój własny numer i wystartował na 44 jardów – wychodząc poza boisko na 13-jardowej linii Dolphins, zanim lód nawet opadł.

Allen rozegrał swoją najdłuższą akcję w meczu, po której wykonał bieg na 5 jardów, za który został ukarany karą za niesportowe zachowanie za późne uderzenie poza boisko. The Bills strzelili później trzy akcje po podaniu Allena do Dawsona Knoxa z 5 jardów, zanim Allen wykonał dwupunktową konwersję i zremisował mecz na 29-29.

Podczas gdy ramię Allena skradło show, jego nogi również zapewniły kilka kluczowych zagrań.

Gra w grę

Podanie Allena na przyłożenie do Jamesa Cooka bez czasu w pierwszej połowie wywołało Bills, które zakończyły się inaczej w późnej fazie gry. Zamiast trafić za trzy punkty przed przerwą i wyrzucić piłkę, Allen opłacił się, by zyskać na czasie i rzucić go w pole punktowe.

Po spędzeniu zbyt wiele czasu w kieszeni, Allen przekręcił się w prawo i podjął okropną decyzję. Kupił wystarczająco dużo czasu, aby poprowadzić Cooka i rzucić linę do biegacza w strefie końcowej, aby zdobyć przyłożenie bez czasu w połowie, co dało Billsowi przewagę 21-13.

Bez tego przyłożenia Bills przegraliby mecz. Tego rzutu przyłożenia nie można przeoczyć.

Cytat

„To nic. Powinno być zimniej. Powinno być zimniej. Grałem 3,5 roku w Wyoming. To mój piąty rok tutaj. Teraz to druga natura, dzieciaku”. — Josh Allen bawiący się w śniegu i zimnie w Buffalo do sieci NFL po meczu.

Allen ma teraz bilans 5-1 w swojej karierze w grach z mroźnymi temperaturami, łącznie 17 przyłożeń w tych grach.

następny

The Bills (11-3) mogą wygrać AFC East, wygrywając z Chicago Bears (3-10) w najbliższą sobotę, podczas gdy Dolphins zmierzą się z Green Bay Packers (5-8) w Boże Narodzenie.