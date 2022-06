Rafael Nadal, niepokonany, zdobył swój 14. tytuł French Open

„Nie wiem, co wydarzy się w przyszłości, ale zamierzam nadal walczyć, aby próbować dalej” – powiedział. Ale nie było gwarancji, że Nadal wyjaśnił później na konferencji prasowej, że nie chce dalej grać w meczach z lekami przeciwbólowymi lub zdrętwiałymi nogami.

„Wszyscy wiedzą, jak ważny jest dla mnie ten mecz” – powiedział. „To jedyny sposób, aby dać mi szansę tutaj, prawda? Zrobiłem to. I nie mogę być szczęśliwszy i nie mogę podziękować mojemu lekarzowi za wszystkie rzeczy, które zrobił w moim tenisowym życiu, pomógł mi w każda trudna chwila.Ale mogę konkurować ze snem stóp.Oczywiście, że nie może pomieścić.

W poszukiwaniu długoterminowego rozwiązania, Nadal powiedział, że w ten weekend przejdzie zabieg zwany usuwaniem radioaktywności, w którym fale radiowe są przesyłane przez wydrążoną igłę włożoną do żyły w lewej stopie. . Jeśli proces jest aktywny, nie ma pewności, że ciepło pochodzące z fal radiowych może blokować nerwy przed wysyłaniem sygnałów bólowych do mózgu urodzeniowego.

„Jeśli to zadziała, będę kontynuował; Jeśli to nie zadziała, to już inna historia – powiedział Nadal, odmawiając zażycia zbyt wielu środków przeciwbólowych, aby zagrać na Wimbledonie za trzy tygodnie.

Nadal powiedział, że będzie musiał zadać sobie trudne pytania, czy chciałby zaryzykować swoją przyszłość w sporcie i chirurgii nóg, gdyby leczenie nie zadziałało, co, jak powiedział, „znowu rywalizuje” i „przejmie” jego ruch. Odzyskaj od dłuższego czasu ”.

„Będziemy robić wszystkie moje kariery tenisowe krok po kroku, tak jak ja”, powiedział o procesie podejmowania decyzji, odmawiając gry na Wimbledonie.

Był zdecydowanie gotowy na więcej tenisa przeciwko Rootowi, zwiększając szybkość i dokładność w miarę postępu meczu. Nadal nie radził sobie na początku dobrze i czasami był daleko od swojej najlepszej formy, chybiając zagrywkę w środku siatki z dwoma podwójnymi błędami i wymuszonym błędem forhendowym w trzeciej partii. Ale Root starał się znaleźć swoją drogę, wyglądał na zgorzkniałego i ograniczonego w kluczowych punktach w początkowym secie, a następnie zachwiał się w kluczowych punktach w późniejszych etapach, po tym jak pracował przez nerwy.