Raiders nabierają nowej energii, a Antonio Pierce „nie chodzi po skorupkach jaj” po strzale McDanielsa

Henderson, Nevada – Davante Adams skręcił w prawo, a następnie w lewo.

Kiedy w czwartkowe popołudnie Ameer Abdullah wrócił do szatni Las Vegas Raiders, Adams odchylił się do tyłu i wrzucił dwumetrowego skoczka do nowego minikoła.

Chwilę później po jego lewej stronie uśmiechnięci ofensywni liniowi Raiders byli zajęci zapasami.

To mogła być najszczęśliwsza szatnia w historii i nikt nie wyjdzie i nie powie, że dzieje się tak dlatego, że Raiders mają nowego głównego trenera. We wtorkowy wieczór Antonio Pearce zastąpił zwolnionego Josha McDanielsa i zdecydowanie w powietrzu czuć inną energię. Stwierdzenie, że McDaniels miał represyjną potrzebę kontrolowania sytuacji, jest przesadą, ale gracze są teraz zrelaksowani i nie przejmują się tym, że ktoś obserwuje każdy ich ruch, a to wraca do ważnego bossa.

Oprócz McDanielsa we wtorek wieczorem właściciel Mark Davis zwolnił także dyrektora generalnego Dave’a Zieglera i koordynatora ofensywy Micka Lombardiego.

„Nie dajcie się zwieść, mamy nowego trenera i nie możemy świętować żadnych zmian” – powiedział Adams. „Oczywiście nadszedł czas na jakąś zmianę w ten czy inny sposób. Musimy wnieść trochę soku i trochę ożywić zespół.

„To sposób myślenia, który staramy się… nie narzucać, ale zmierzać do przodu, tak aby był jak najbardziej pozytywny. Teraz nastąpiła wymierna zmiana, dzięki której możemy powiedzieć, że wszystko wygląda inaczej i mamy szansę to zmienić. Nasze podejście nastawienie jest takie, żeby dobrze się bawić i cieszyć tym budynkiem. Praca jest przytłaczająca. Mam wrażenie, że jestem.

Końcówki obrony Maxx Crosby, Adams i Josh Jacobs rozmawiali indywidualnie z Davisem po spotkaniu drużyny z McDanielsem w ubiegły czwartek, podczas którego gracze wyrazili swoje skargi.

Crosby pomyślał, że to zabawne, gdy Pierce powiedział na swojej wprowadzającej konferencji prasowej, że zamierza spróbować dorównać Crosby’emu energią.

„AP i ja mamy świetne relacje, odkąd tu jestem” – powiedział Crosby. „Mam dla niego najwyższy szacunek i chłopaki też. To wszystko, o co mogę zapytać, jest przywódcą mężczyzn, a chłopaki dobrze reagują na przesłanie, które przekazuje.

„Chcę wygrywać, to jest najważniejsze. Chcę przebywać w świetnym otoczeniu, codziennie chodzić do pracy i czuć mnóstwo energii. To jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Musisz się tym cieszyć – jeśli nie t, nie odniesiesz wielkiego sukcesu. Idź tam i rób to, co my. To już jest trudne, więc jeśli wejdziesz do budynku bez czerpania z tego przyjemności, będzie jeszcze trudniej.

Skrzydłowy skrzydłowy Hunter Renfrow przedłużył kontrakt z Zieglerem w zeszłym sezonie, zanim kadra kierownicza go zraniła i nie wykorzystywał go zbyt często w tym sezonie. To znaczy aż do poniedziałkowego wieczoru, kiedy rozegrał 60 procent snapów i we wtorek miał okazję zaprezentować transakcję. Ale McDaniels i Ziegler zostali zwolnieni, a Renfrow nadal tu jest.

Zawsze uśmiechał się tak szeroko, jak wszyscy inni w wesołej szatni.

„Istnieje inna energia” – powiedział Renfro. „Myślę, że Abby o tym wspomniała. Fajnie jest, gdy nie masz nic do stracenia. Wyjdźmy tam i bawmy się dobrze, grajmy mocno i szybko.

„Nie wszędzie chodzimy po skorupkach jaj”.

Prawy napastnik Jermaine Elmuner jest jednym z ośmiu byłych zawodników New England Patriots w składzie zbudowanym przez McDanielsa i Zieglera po latach spędzonych w Foxboro. Tak, Patriot Way jest płaski w Las Vegas.

„To nie jest dobra atmosfera” – powiedział Eluemunor. „Wielu z nas próbuje wytworzyć energię na ławce rezerwowych i jestem pewien, że fani to widzą”.

Gracze Raiders mogli odczuć brak energii pod okiem Josha McDanielsa jako głównego trenera. (Mike Mulholland/Getty Images)

Poniedziałkowa porażka z Detroit Lions dała Elmunorowi nowy przykład tego, jak powinien wyglądać zespół.

„Dan Campbell wnosi taki rodzaj energii, że każdy może się nim cieszyć” – powiedział. „Największą rzeczą w byciu dobrym głównym trenerem jest rodzaj energii, jaką ma i sposób, w jaki prowadzi zawodników. Tę samą atmosferę odczuwam u Andhry. Pochodzi z epoki, w której na wszystko trzeba pracować, chować ręce w błocie, uderzaj facetów i przejmuj ich wolę. O to właśnie chodzi w tym zespole. On chce być.

3-5 Raiders Niedziela New York Giants mają o co grać w tym sezonie.

„Musiałem skorzystać z okazji” – powiedział Renfro. „Masz tylko jednego mulligana. Cieszę się, że mogę tam wyjść i znów być sobą.

Tight end Austin Hooper powiedział, że teraz wszystko zależy od graczy.

„Energia jest dobra i doceniam bezpośrednie przywództwo AP” – powiedział Hooper. „Wszystko, co możemy teraz zrobić, to być profesjonalistami, podążać za nim i wykorzystać szansę. To inny biznes niż większość. Wszystko się dzieje i współczujesz Joshowi, Dave’owi i ich rodzinom, ale nie mamy czasu, aby myśleć o tym, co poszło nie tak i co mogło się wydarzyć. To sprawy z tygodnia na tydzień, a w niedzielę jest mecz Giants.

Adams podziękował McDanielsowi i Zieglerowi za sprowadzenie go do Las Vegas.

„Gdyby nie walczyli tak mocno, aby to zrobić, kto wie, jak można by temu zapobiec?” powiedział Adams. „Nie skończyło się to na takim zakończeniu jak z bajki, na jakie wszyscy liczyliśmy… ale podejmujesz decyzje, żyjesz z nimi i wszystko będzie dobrze. Chcę być jeźdźcem, więc chcę spróbować Zrób to.

Dobrym początkiem byłoby zwycięstwo nad dawną drużyną Bears Giants.

„Współczujesz Joshowi, Dave’owi i ich rodzinom” – powiedział Elmunor. „Ale zostało nam dziewięć meczów do końca i nie można powstrzymać się od podekscytowania energią, jaką wnosi AP. To sprawia, że ​​ciężko trenujesz i robisz wszystko, co w Twojej mocy, aby wygrywać mecze dla takiego gościa.

Wygląda na to, że jeźdźcy raczej biegną przez ścianę, niż uderzają głowami w ścianę w imię nowego autokaru.

„Chcesz, aby wszyscy byli tak blisko, jak to możliwe, i to właśnie przynosi AP” – powiedział Crosby. „Facet jest naturalnym liderem, był kapitanem i wygrał Super Bowl, a chłopaki dobrze na niego reagują. To ekscytujące widzieć” – powiedział.

— AtletycznyW Dashan Reid przyczynił się do powstania tego raportu.

(Zdjęcie na górze: Kirby Lee/USA Today)

