Ranking British Open 2022: relacje na żywo, wynik Tigera Woodsa, wyniki golfa z dzisiejszej rundy 1 w St Andrews

Stare pole w St Andrews oferuje golfistom szansę na zaistnienie w 2022 roku. Również w 150. Open Championship w St Andrews po raz 30. gracze mają okazję dołączyć do Chev. Ballesteros, Jack Nicklaus i Tiger Woods to zwycięzcy Claret Jug w tej lokalizacji.

Rory McIlroy, który w tym sezonie zdobył już trzy miejsca w pierwszej dziesiątce, prowadzi wyścig jako faworyt. Mistrz golfa z 2014 roku nie wygrał w czterech z ostatnich ośmiu głównych turniejów, mając nadzieję, że odbije się od majora Schneidta. Specjalista od linków Jordan Spieth spróbuje zdobyć czwarte główne mistrzostwo w swojej karierze, a Xander Schauffele, najgorętsze nazwisko w grze, będzie szukał swojego pierwszego zwycięstwa. Oczywiście oczy nadal będą skłaniać się ku Tigerowi, gdy wyrusza na to, co będzie jego ostatnią formalną okazją do rywalizacji w ojczyźnie golfa.

Rozgrywając się na wysadzanym gwiazdami boisku, na Starym polu historycznym i pod presją bycia tegorocznym finałem, 150. Otwarte Mistrzostwa już zapowiadają się, aby być niezapomnianym.